Prije 20 godina Hrvatska je pobijedila Nizozemsku, a Severina se prisjetila kako im je pjevala na dočeku

Na današnji dan prije 20 godina pobijedili smo Nizozemsku na Svjetskom prvenstvu i osvojili treće mjesto. Ovo je doček Hrvatske nogometne reprezentacije ‘98. Gledajući sad ovaj snimak, osjećam čast i ponos što su izabrali ‘Djevojku sa sela’ za njihovu himnu. Večeras svim srcem uz Vatrene, uz želju da ih dočekamo kao svjetske prvake, koje god mjesto osvojili. Bravo momci, vi ste ponos naše zemlje, idemooo Hrvatskaaaa 💪💪💪💪💪🇭🇷 #worldcup2018 #croatia #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

