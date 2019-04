Pričale smo s obožavateljem GoT-a koji je među prvim u Hrvatskoj pogledao prvu epizodu nove sezone

Nakon dugog čekanja, fanovi serije Igre Prijestolja u ponedjeljak su premijerno mogli pogledati prvu epizodu najnovije, a ujedno i posljednje sezone serije

Nova sezona Igre prijestolja prvo je stigla u SAD u nedjelju 14. travnja, a onda i u Hrvatsku gdje je već bio 15. travnja. Nekolicina odabranih imala je priliku prva ju pogledati i to u 7:30 ujutro u kinu. Među njima je bio i naš kolega Marko koji je zasigurno jedan od najvećih fanova Igre prijestolja. Malo smo popričale s njim kako mu je bilo, što misli o novoj epizodi i što očekuje od nastavka serije.

O atmosferi u kinu:

U kinu je bilo super, dvorana je bila popunjena ljudima koji žele gledati seriju pa nije bilo nemirnih, djece, a niti šuškanja kokicama. Za početak su nam poslužili kavu, a nakon prikazivanja smo imali i doručak, baš su nas dobro ugostili. Nakon premijere prisutni su se mogli fotografirati u photo boothu, a bilo je i par cosplayera. Bili su vitezovi, White Walker…

O novoj epizodi:

Serija je otvorila tamo gdje je stala zadnji put i zgurali su jako puno toga u jednu epizodu jer, realno, nisu baš mogli drugačije. Nemaju previše vremena da prikažu sve. U ovoj sezoni je samo šest sezona i zato se jako puno toga dogodilo u jednoj epizodi, puno ponovnih okupljanja obitelji i ostalih scena, samo da što više toga povežu kako bi krenuli prema završnom dijelu.

O očekivanjima od nove sezone:

Epizoda mi je ispunila očekivanja, ipak smo čekali godinu i pol dana da stigne. Ispunilo mi je očekivanja u smislu da je napokon došla i da, možda su neke stvari bile preuranjene i možda su ipak malo ubrzali. Tu možemo puno pričati i reći da je nekim stvarima trebalo možda posvetiti više pažnje, no oni su ipak ograničeni vremenom. Ja se osobno ne ljutim jer čekam da izađu knjige pa ću onda imati punu sliku.

Prognoza za kraj:

Od kraja serije očekujem “Valar Morghulis” ili “All men must die” , i žene isto, ne diskriminiramo rodom. Uglavnom očekujem da će u trećoj epizodi biti najveća bitka koja je i najavljena kao najveća koju su do sada snimili te da će nakon toga biti još jedna bitka. Taj dio je malo u magli. Očekujem da će svi umrijeti. Svi se klade tko bi mogao pobijediti i postati kralj. U teoriji da, neke osobe bi to mogle postati, ali se tu može puno toga raspravljati. Sada čekamo iduću epizodu, a kad bi HBO ponovno odlučio puštati ovako epizode, rado bih to ponovno išao pogledati u kinu, bilo je super iskustvo.