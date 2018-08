Velika jabuka je baš sve o čemu sam sanjala

Posjetiti New York bila mi je želja još otkad sam u devedesetima kao dijete gledala “Prijatelje”, a ona je samo rasla kako sam upoznavala rad Nore Ephron, počela pratiti tjedne mode i analizirati popularnu kulturu kroz serije, knjige i umjetnost.

Prvi posjet u travnju ove godine bio je stoga pomalo nestvaran, nevjerojatno uzbudljiv i zapravo, puno više od onog što sam očekivala.

PRIJATELJSKA ATMOSFERA

Ni u jednom trenutku se u New Yorku nisam osjećala kao strankinja. Ili sam se barem prestala tako osjećati nakon tri i pol sata putovanja podzemnom od JFK-a do Brooklyna gdje su me kasno uvečer na petak 13. dočekali dečko Matija i prijateljica Maja. On je ondje bio na poslovnom putu dok je Maja stigla iz Cincinnatija gdje je u tom semestru studirala, kako bi s nama provela vikend.

Svi smo bili smješteni u divnom Airbnbu u Brooklynu gdje nam se pridružila i Svjetlana, Matijina kolegica koja u New York odlazi nekoliko puta godišnje. Taj smo vikend preskočili turističke zamke i posjetili tek Central Park i Guggenheim, a ostatak smo vremena proveli u Brooklynu ponašajući se kao da ondje stanujemo i kao da za desetak dana ne odlazimo.

Ustali bi rano i krenuli u potragu za kavom koju je u Brooklynu malo lakše pronaći nego u ostatku New Yorka gdje najmanja kava s mlijekom koju možete popiti ima 240 ml. Brooklyn je pak prepun hipsterskih latte art mjesta gdje možete popiti savršen macchiato europske veličine prije nego se uputite na tržnicu po doručak.

Subotom su u Brooklynu svi na Smorgasburgu koji je najveći tjedni street food market na otvorenom u SAD-u. Ljudi ondje dolaze s prijateljima, djecom, psima, a pojesti možete što god vam padne napamet od kineskih bunsa preko nezaobilaznih burgera do jastoga.

Kupovinu bi obavljali u Whole Foodsu opijeni činjenicom da je ondje sve organskog podrijetla i biorazgradivo. Brzo smo doduše shvatili i zašto ga Amerikanci nerijetko zovu Whole Paycheck.

EKOLOŠKA OSVIJEŠTENOST KAO STIL ŽIVOTA

U New Yorku zapravo imate dojam da je sve organsko, reciklirano i biorazgradivo. (Mislim, izuzev svjetlosnog zagađenja, silnih SUV-a koji se voze gradom i enormnih količina smeća.) Kafići kavu poslužuju u čašama od plastike biljnog podrijetla koja je biorazgradiva, restorani vas ohrabruju da ponesete svoje posude za eventualne ostatke koje ćete nositi kući, a male trgovine s organskom hranom i lance poput Whole Foodsa možete pronaći na svakom koraku.

Isto je i s modom, posebno u Brooklynu gdje svoje trgovine imaju popularni brendovi održive mode kao što je Everlane kao i mladi umjetnici i dizajneri poput Mari iz studija Fragmentario koja vlastite tkanine boji avokadom, ljuskama luka i drugim povrćem i biljem.

Večeri bi obično provodili u stanu uz nekoliko piva ili boca vina nakon čega bi nas Svjetlana odvela na neko od svojih omiljenih mjesta za kasnonoćne zalogaje predstavljajući se kroz šalu vozačima Ubera kao Svetlana s američko-ruskim naglaskom.

HRANA, HRANA, HRANA

U Brooklynu smo tako probali Paulie Gee’s pizzeriju u kojoj sam jela najbolju pizzu do sada, a u kojoj vlasnik Paulie Giannone provodi baš svaku večer i pozdravlja svakog gosta dijeleći s njim različite priče iz popularne kulture i njegovih omiljenih serija kao što je “Curb Your Enthusiasm”.

U blizini smo isprobali i slavnu Joe’s Pizzu u čijem je prostoru snimam jedan od filmova o Spidermanu s Tobeyjem Maguireom, Crif Dogs hot dog, i nezaobilazni raj za vegane, Simple Green. Pojeli smo i poznati, ali precijenjeni pastrami sendvič u Katz’s Delicatessen gdje su Harry i Sally snimili slavnu “I’ll have what she’s having scenu”, kao i lobster roll i chowder kod Seinfeldovog Soup Nazija.

Otišli smo i u Hell’s Kitchen na ramen, u Little Italy na svježu tjesteninu, na Smorgasburg na bunse s patkom, a nismo preskočili ni popularne lance kojih nema u blizini Hrvatske kao što su Shake Shack za burgere ili Blue Ribbon za prženu piletinu.

Dakako, nismo mogli bez deserta pa smo u Sohu otišli do Dominiquea Ansela kod kojeg je radila i naša Tea Mamut, a koji je osmislio slavni cronut. I ne, nismo čekali u redu na ulici. A budući da smo netom prije puta pogledali i prvu epizodu posljednje sezone Chef’s Tablea u kojoj Cristina Tossi koja je radila s Davidom Changom, priprema svoje kekse s mlijekom od cornflakes pahuljica, morali smo otići u Milk Bar probati i spomenute kekse i slavnu crack pitu.

UMJETNOST U SUŽIVOTU S GRADOM

Kao i hranu kod koje u New Yorku doista nema ograničenja ni pravila i možete pojesti što kod poželite u bilo koje doba dana ili noći, i umjetnost u New Yorku možete konzumirati u bilo kojem obliku u bilo koje doba dana ili noći. Sjetite se samo epizode “Seksa i grada” u kojoj Carrie upoznaje Aleksandra Petrovskog u galeriji u kojoj Marina Abramović izvodi svoj performans “The House with the Ocean View”.

U New Yorku je to doista tako. Otišli smo u Met u kojem je na moju veliku žalost bio zatvoren Costume Institute budući da je Anna Wintour upravo pripremala Met Galu i svoju novu izložbu “Heavenly Bodies”, u Guggenheim, u Brooklyn Museum… ali umjetnost na ulicama ipak je bila najimpresivnija.

Svaka stanica podzemne željeznice ima svoje svirače, Central Park je prepun zborova, pjevača, plesača, slikara i raznih drugih umjetnika koji se trude doprijeti do publike i biti viđeni. Zidovi zgrada su ispunjeni muralima, ulice skulpturama i spomenicima koji nisu uništeni jer ih stanovnici vole i žive s njima u suživotu. Ta mogućnost individualnog izražavanja ono je što čini njihov grad posebnim i što iznad svega cijene.