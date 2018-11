Anamaria Belc je 25-godišnja djevojka iz Zagreba koja je projektni menadžer u neprofitnoj organizaciji. Zaljubila se u Amsterdam

Ideja za odlazak u Amsterdam bila je prisutna oduvijek, no dečko i ja smo shvatili da pretjerani planovi ne pale te smo prošle godine usred ljeta spontano kupili karte. Naš prvi posjet Amsterdamu bio je u studenom prošle godine, a nakon toga smo se opet vratili u travnju jer Amsterdam je nemoguće posjetiti samo jednom. Amsterdam nas je oduvijek privlačio, što kulturom, što lifestyleom, ali i velikom dozom slobode. Srećom, prijatelj nam tamo živi i radi, pa nam je ustupio svoj stan.

Amsterdam je puno više od coffeeshopova

Amsterdam je jedan predivan europski grad. I ne, ne morate biti uživatelj kanabisa kako biste se dobro proveli jer Amsterdam je puno više od coffeeshopova. Arhitektura, vibra grada, čistoća, ljubazni ljudi koji će vam pomoći u svakom trenutku sa savjetom ili smjerom, a najbolje od svega – svi pričaju engleski. Za svakog postoji nešto u čemu može uživati i iskoristiti grad u potpunosti.

Ono što me prvo oduševilo, iako je prilično banalno, je javni prijevoz. Gužva postoji, ali sistem ‘cvikaj kartu na ulasku i izlasku’ savršeno funkcionira. Red se zna i svi to poštuju. U Amsterdamu možete birati između vlaka, metroa, busa i tramvaja, sve je toliko dobro povezano da Nizozemci često kažu kako bez problema možeš živjeti u Haagu, a raditi u Amsterdamu.

No, daleko najviše javne su površine rezervirane za bicikle, imaju svoje semafore, staze i pravila i vjerujte mi – ne želite biciklistima stati na put. Mi smo jednostavno odlučili šetati i upijati atmosferu grada. Centar Amsterdama je velik, ali u par dana pješice možete preći 80% grada.

Cvijeće, arhitektura i bicikli

Arhitektura je prekrasna, grad je čist, niti na jednoj zgradi ne postoji grafit, ispred svakog ulaza su cvijeće, klupice, i zapitaš se je li ovo zaista Amsterdam gdje su legalizirana prostitucija i lake droge. Prva stanica za turiste je Leidsplein gdje će vas odmah dočekati najveći i najpoznatiji coffeeshop „Bulldog“. Od tamo kojim god putem da krenete, ne možete pogriješiti.

Ovdje kiša pada u svim oblicima i ako nosite kišobran – definitivno ste turist. Kiša je tako normalna stvar i nitko od domaćih nema kišobran, samo dobru nepropusnu jaknu s kapuljačom. Vrijeme je jako varljivo. U jednom danu možete promijeniti jaknu, vestu kratke rukave, pa čak šal i kapu.

Osjećaj grada je definitivno drugačiji i prekrasan. Gdje god se okreneš vidiš predivne zgrade u nizozemskom stilu – uske i visoke. Razlog tome je što se u prošlosti porez na nekretnine naplaćivao po širini objekta te su Nizozemci gradili uske, ali visoke kuće. Stepenice u takvim objektima pravi su izazov, strme i uske.

Kombinacija različitih kultura

Ponuda hrane u gradu je dobra, no pretežito dominira Febo koji je njihov fast food lanac. Nema čekanja, nema redova, uzmeš i odeš. U Amsterdamu živi mnogo različitih kultura pa je i ponuda hrane takva. Od azijske preko indijske hrane, sushi, burgeri, i naš osobni favorit – Dunkin’ donuts, gdje možete pojesti vrlo ukusne krafne.

Na ulici možete naći hot dog štandove, nizozemski specijalitet, pomfrit, te nešto najfinije na svijetu – Stroopwafel. Stroopwafel čine dva okrugla oblatna između kojih je karamela i ovo je jedna od najboljih basic slastica koje sam jela. Nizozemci se jako ponose svojim sirom pa na svakom kutku možete vidjeti i cheese shop. Kod njih su pekare nešto slično slastičarnama gdje možete kupiti samo pokoje pecivo.

Kao veliki ljubitelj sushija odlučili smo se po preporuci prijatelja otići u Shabu Shabu i ostali smo oduševljeni. Cijene su sasvim u redu za jedan ovako veliki turistički grad, wok ćete platiti samo 5 eura.

U Amsterdamu postoji oko 2000 coffeshopova, a ako ste uživatelj kanabisa dovoljno je da se okrenete oko sebe i vidjeti ćete barem 4 coffeeshopa jedan do drugog, izbora ima na pretek. Bitno je napomenuti da se u coffeeshopovima ne služi alkohol, već samo sokovi, čaj i kava. Cijena grama kanabisa kreće se od 8 do 15 eura. Kava je 2.50 eura, i to je neka standardna cijena. U kafićima i pubovima stoji zabrana pušenja duhana pa ako želite popiti kavu i zapaliti cigaretu morat ćete sjesti u shop ili na terasu nekog kafića.

Kako je Amsterdam vrlo nastanjen grad, stanovnici su morali pribjeći alternativama te na svakom kutku možete vidjeti boat houses ili kuće na vodi. Kad je lijep i sunčan dan možete vidjeti stanovnike brodskih kućica kako roštiljaju, sjede na terasi i upijaju sunce. Ono što je posebno zanimljivo jest da stanovnici ne koriste zavjese, čak ni navečer, pa se vrlo lako može vidjeti u nečiji stan. Visoki veliki prozori značajni su za Nizozemce i ako si prekrio prozor sa zavjesama znači da nešto skrivaš.

Gradska gužva

Grad ima puno noćnih klubova; na ulasku u klub dobijete ključ od ormarića gdje možete ostaviti jaknu i ostale stvari. U klubovima se ne puši, a po izlasku na glavnom trgu nalazi se policija na konjima koja kontrolira situaciju, no većih ekscesa nema, vrlo su susretljivi i druželjubivi. Rado će vam pomoći u bilo kojoj situacij.

Red Light District je sinonim za Amsterdam i preko noći se pretvara u pravi showstopper. Masa ljudi je na ulicama, dame noći stoje na svojim pozicijama i zovu na dobar provod. Fotografiranje je izričito zabranjeno. Osim izloga sa damama postoje i razni live sex show’s, sex shopovi i pubovi. Red Light je jako zabavan, ali treba biti vrlo oprezan radi velike gužve na ulicama.

Priroda u centru grada

Vondelpark je amsterdamski Maksimir, ali bez zološkog vrta, s puno biciklističkih staza i predivnog krajolika, a ARTIS Amsterdam Royal Zoo je zaista vrijedan posjeta, cijena ulaznice je 22 eura. Ovdje ne postoje žičani kavezi, već čvrsta linijska ograda ili pleksiglas.

Zoološki je zaista velik, pa nakon skoro 3 sata hodanja i dalje nam je ostao mali dio koji nismo posjetili. Slonovi, žirafe, prostor gdje možeš ući maziti životinje, podzemni akvarij, i ono što me najviše dojmilo – tropska kuća gdje životinje nisu u kavezima i slobodno se kreću, pa su se tako iznad nas na konopu igrala dva mala majmuna. Ako se nađete u Amsterdamu, svakako ga posjetite.

Kada vam dojadi gužva i vreva samo sjednite na jedan od canal cruiseva koji imaju checkpointe na svakom koraku. Cijena je 10 eura za jedan sat vožnje uz priče vodiča. Vrijedi vidjeti grad iz te perspektive, a na putu ćete sresti i mnoge Nizozemce u svojim brodićima kako uživaju, ručaju ili se jednostavno voze iz gušta.

Aktivnosti za sve ukuse

Ako vas zanimaju muzeji najveći broj njih naći ćete na Museumpleinu gdje se nalazi Van Gogh muzej, Rijksmuseum, za koji vam treba skoro cijeli dan da ga kompletno obiđete i Mocomuseum, koji je u to vrijeme imao izložbu Banksyjevih radova. Preporuča se kupiti ulaznice online kako bi izbjegli velike redove i duga čekanja.

Ukrcajte se na jedan od brodova koji vozi na drugu stranu Amsterdama, onu mirniju. Tamo se nalazi EYE Museum i A’DAM Lookout 360 tj. Amsterdam Swing. Vrijeme čekanja bilo je oko sat vremena pa smo odustali i odlučili malo prošetati okolo te se vratiti natrag u kaos.

Kako je moja muška polovica bila sa mnom, neizbježno je bilo posjetit Johan Cruijff arenu tj. Ajax stadion. On se nalazi malo izvan grada te je potrebno sjesti na vlak i voziti se kojih 15-ak minuta. Karte se mogu kupiti isključivo karticom, a tura traje oko sat i pol. Prolazi se kroz stadion, svlačionice, press lože, a završava u muzeju nizozemskih nogometnih postignuća, pehara i dresova. Postoji i fan shop gdje možete kupiti suvenir. Iako sam žena, moram priznati da je ovo bilo iznimno zabavno.

Amsterdam je grad koji morate posjetiti. Sjesti na pivu navečer uz pogled na osvijetljene kanale je zaista ‘once in a lifetime’ iskustvo. Atmosfera u gradu je tako opuštena. Ako želite ludi provod možete ga naći, ali ako želite i romantični posjet te odmor, i to će vas dočekati. Grad je raznovrstan, multikulturalan i jednostavno genijalan.