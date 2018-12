Posjetila nas je Jelena Markota i pokazala nam kako se rade neodoljivi veganski burgeri. Savršeni su

Zaboravite na sve predrasude o veganskim burgerima jer ovakve još niste probali

Jelenu Markotu vjerno pratimo na njenom blogu Cooking with the cat i Instagramu @eardur, a posebno nas privlače njezini veganski recepti. Veganska je prehrana često predmet ismijavanja i predrasuda, međutim ona je itekako raznolika i bogata, a Jelenin rad je pravi dokaz za to.

U našu redakciju stigla je sa svježim pecivima za burgere, a onda je pripremila i zvijezde jela – veganske popečke od crne riže, cikle i gljiva. Bez brige, imamo video.

ŠTO TREBATE

Za popečke

200 g crne riže

200 g očišćene cikle

300 g šampinjona

100 g shiitake gljiva

2 žlice tamarija

20 g sušenih vrganja

30 g lanenih sjemenki

100 g oraha

malo maslinovog ulja

1 žličica dimljene paprike

40 g kukuruzne smjese za paniranje (bez glutena)

sol

papar

Za umak

Veganska majoneza

Kiseli krastavci

Luk

KAKO PRIPREMATE

U slanoj vodi skuhamo ciklu i crnu rižu. Gljive narežemo i pirjamo ih na maslinovom ulju na prethodno zagrijanoj tavi. Lagano ih posolimo, a kad su se popekle dodamo im malo tamarija i nastavimo pirjati još minutu do dvije. Kad su riža i cikla kuhane, a gljive pirjane krećemo na blendanje.

Prvo blendamo suhe vrganje i lanene sjemnke u fini prah. Zatim im dodajemo ciklu koju smo odvojili od kuhane riže i blendamo dok se dobro ne poveže. Potom dodajemo prijane gljive, blendamo pa dodajmo orahe, dimljenu papriku i ponovno blendamo. Na kraju dodajemo rižu čiju teksturu želimo djelomično zadržati pa ne blendamo do sasvim jednolične smjese. Smjesu završimo tako da dodamo još malo papra i soli ako je potrebno pa dodajemo bezglutensku kukuruznu smjesu za paniranje i umiješamo je u smjesu za burgere.

Zatim smjesu treba hladiti 30 minuta u hladnjaku, a onda možemo oblikovati osam vege popečaka. Popečke zatim pečemo na maslinovom ulju dok se lagano ne zapeku i dobiju koricu. Potom možemo složiti svoj burger. Jelena je unaprijed pripremila peciva za burgere čiju je zelenu boju dobila dodavanjem praha spiruline, a onda ih je razrezala i prepekla na maslinovom ulju. Na tako prepečena peciva stavljamo umak za burgere u koji smo stavili sjeckane kisele krastvce, luk, tamari, dimljenu papriku i vegansku majonezu, a na umak stavljamo popečak. Na vrh ide salata po izboru i uživanje u burgeru može početi.