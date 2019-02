Pokušale smo pripremiti kineske dumplingse u redakciji i nisu uopće ispali tako loše. Imamo video

Obožavamo kineske dumplingse pa smo ih pokušale same pripremiti

Kineski dumplingsi ili jednostavno knedle vrlo su popularan specijalitet koji se priprema diljem svijeta, ali potječe iz Kine. Čini ga omotač od tijesta i punjenje od mesa i povrća, a priprema se tako da se prvo na tavi zapeče, a onda skuha do kraja u pari. Naša verzija inspirirana je receptom s Food Tubea Jamieja Olivera, ali smo za punjenje umjesto svinjetine koristile puretinu.

Nekoliko stvari pošlo je po zlu. Tijesto je bilo premekano, a nismo ga ni dovoljno dugo mijesile pa je bilo poprilično teško oblikovati dumolingse. Osim toga, prva runda je mrvicu zagorila, no, sve u svemu, nisu uopće ispali tako loši. Pogledajte video.

ŠTO TREBATE?

Za tijesto

300 g glatkog brašna

220 ml kipuće vode

prstohvat soli

Za nadjev

250 g mljevene puretine

1 mali poriluk

komadić svježeg đumbira, sitno sjeckan

malo kukurznog škroba

ulje sezama

soja sos

sol

papar

KAKO PRIPREMATE?

Umijesite tijesto od brašna, kipuće vode i malo soli. Kad se svi sastojci povežu, mijesite 10 minuta, a onda tijesto podijelite u dvije kugle i u svakoj pribušite rupu ga raširite tijesto kao da radite dvije velike američke krafne. To će vam pomoći da tijesto lakše narežete na jednake komade od kojih ćete raditi dumplingse. Ostavite tijesto da stoji 20 minuta. Za to vrijeme u jednoj zdjeli pomiješajte mljevenu puretinu, jedan mali poriluk narezan na tanke polukrugove, sitno sjeckani đumbir, pola žličice do žličicu kukurznog škroba, malo sezamovog ulja, soja sosa te sol i papar. Sve dobro promiješajte i nadjev je spreman.

Nakon 20 minuta razrežite svaku od dvije “krafne” tijesta koje ste napravili pa ih stavite jednu uz drugu, prerežite na pola pa četvrtine stavite jednu uz drugu i opet prerežite na pola i svaku polovicu opet na pola. Tako ćete dobiti jednake komade tijesta koje onda možete razvaljati manjim valjkom i puniti smjesom. Dumplingsi se zamotaju tako da zatvorite krug na pola pa stisnete prstima lijevi i desni rub, a onda lagano presavinete preko prsta nabor jedan za drugim dok ne dođete do kraja (tehnika je prikazana u videu).

Kad ste gotovi sa svima na tavu stavite malo sezamovog ulja i pustite da se zagrije pa onda stavite dumplingse na tavu, složite ih u krug i pustite da se zapeku. Kad ispod dobiju lijepu boju, u tavu ulijte malo vode i poklopite. Kad sva voda ispari, dumplingsi su gotovi. Dobar tek.