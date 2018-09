Pokušala sam napraviti čokoladni mousse od samo dva sastojka, ali sam uspjela zeznuti glavnu stvar

Mousse se inače radi sa slatkim vrhnjem, ali htjela sam isprobati zdraviju verziju s vodicom od slanutka. Sve je išlo super do trenutka kad se raspao najvažniji sastojak

Ljeto je uskoro gotovo i zbog toga sam prilično tužna, ali sam se s njim odlučila pozdraviti na najbolji mogući način – desertom. Jedan od prefinih, laganih deserata je mousse od čokolade pa nisam dugo dvoumila koji bih mogla napraviti. U tome je u prilog išla i činjenica da smo većina u redakciji čokoladoljupci.

U klasičan mousse inače ide slatko vrhnje, ali na internetu sam naišla na zdraviju verziju i to s vodom od slanutka. Da, zvuči čudno, ali ova voda, poznata kao aquafaba, zamjenjuje bjelanjak pa čak i cijelo jaje te se može koristiti u svim jelima.

Prvo sam rastopila čokoladu

Za početak sam natrgala tamnu čokoladu na komadiće i stavila ju na paru da se otopi. Ostavila sam je sa strane da se malo ohladi i krenula raditi snijeg od aquafabe. Malo sam bila skeptična jer nisam baš htjela da mi desert ima okus po slanutku, ali to bi bio najmanji problem. Zašto? Vidjet ćete kasnije.

Nisam očekivala da će se snijeg raspasti

Iznenadilo me koliko se od 125 ml aquafabe može dobiti snijega i to prilično čvrstog. Ipak, nisam mogla postići toliku čvrstinu kao kod onog od bjelanjka. Ali to je sasvim ok i očekivano.

Ono što nisam očekivala jest da će mi se snijeg raspasti kad u njega umiješam ohlađenu čokoladu. Bila sam nježna i ručno sam ju umiješala, ali sam na kraju dobila tekućinu.

Mousse je ipak ispao fantastičan

Ovaj fejl nikako nisam mogla spasiti ni na koji način (barem ne na neki dobar) pa sam ‘mousse’ ulila u posudice i stavila ih u hladnjak na oko tri sata.

Kad sam ga izvadila, bila sam u šoku – ipak se stisnuo! Bio je lagan i pjenast, baš onako kako treba biti, a okus mu je bio fantastičan. Eto, sljedeći put će biti još bolji.