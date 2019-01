Pogledala sam Bandersnatch, interaktivnu epizodu Black Mirrora. Još uvijek ne mogu doći k sebi, vrh je

Nova Black Mirror epizoda ostavila me u potpunom šoku, odlična je i svaki dio će vas iznenaditi

Već ste sigurno naišle na informaciju kako je Netflix izbacio interaktivnu epizodu Black Mirrora. Black Mirror jedna je od popularnijih serija u njihovoj produkciji, a sada su prošli sve granice. Dugo najavljivana serija-film interaktivna je na način da vi, kao gledatelj, imate mogućnost odabira što će se dogoditi slijedeće i kako će lik postupati.

Serija u pravilu traje sat i pol, ali s obzirom na to da svako malo imate mogućnost odabira alternativne stvarnosti, ona može trajati pet sati. Odlučila sam pogledati barem jedan dobar dio.

Upravljate životom mladića u 1984. godini

Prije svega, Bandersnatch ime dolazi od istoimene igrice na kojoj glavni lik u seriji radi. 1984. godina je. Stefan je inteligentan mladić koji je osmislio vlastitu igricu na temelju (nažalost izmišljene) knjige J.F. Daviesa koja korisniku omogućava alternativne svemire na temelju njegovih odabira. Serija počinje tako da on sjedi i doručkuje sa svojim ocem prije sastanka sa tvrtkom kojoj će predstaviti svoj koncept.

Pri doručku se prvi put dogodi da se vas nešto pita, točnije njega. Prilikom pitanja njegovog oca koje žitarice želi za doručak, na ekranu se pri dnu pojavljuje crna traka i vas se pita koju on želi. Na jednoj strani ekrana pojavi se jedan odabir, na drugoj drugi i imate 10 sekundi vremena da odlučite. Neovisno o tome gledate li preko mobitela, tableta, računala ili pametnog televizora, odabirete lijevo ili desno. Odabrala sam jedne, i on je zaista njih jeo.

U početku su ubačene takve sitnice koje odabirete, kao što je i pitanje koju kazetu će staviti u walkman (ne zaboravite da je radnja u 1984. godini), koju ploču će kupiti i slično. Nakon toga se počnu događati važnije situacije, a vi ponovno imate odabir što će lik napraviti i kako će postupiti. Kako me zanimalo, isprobala sam i ne odabrati ništa, onda se naprosto nastavi radnja s jednim od odabira, a zanimljivo je bilo i kada sam jednom odabrala ‘Ne’ umjesto ‘Da’, drugi lik je glavnom rekao “Krivi odabir mali.” Nakon toga je radnja krenula nizbrdo i sve je propalo.

Teške etičke i moralne dileme

Nakon ‘krivog odabira’ vraća vas se jedan dio radnje i ponovno dobivate mogućnost odabira. U tom slučaju sam odabrala suprotno od prvog pa se radnja nastavila. Premda su u početku odabiri lagani i dosta banalni, kasnije stvarno morate mozgati i pred vas se stavljaju teške etičke i moralne dileme. Neću vam otkrivati kakve, doći ćete do toga sami.

Pri kraju serije (pod ‘kraju’ mislim nakon prvih sat i pol) glavni lik počinje doživljavati da ga netko kontrolira, misleći na vas, iza malih ekrana. Smeta mu to, ljut je i želi da to prestane, a ujedno vas pita zašto i kako ga kontrolirate. Rado bi vam otkrila kako te scene izgledaju, ali stvarno se nadam da ćete pogledati seriju barem do tog dijela i da ćete se jednako ugodno iznenaditi kao i ja.

Osim što je ideja nevjerojatna, priča isto strašno zanimljiva, izvedba je još bolja. Neprestana napetost, istovremeni osjećaj moći i nemoći i stalna želja da gledate i dalje držat će vas zaljepljene za ekran poduže vrijeme. Ja sam pogledala oko dva i pol sata epizode, a ostalo mi je još toliko. Usput, način snimanja, korištenje kadrova i soundtrack su isto fenomenalni.

Sve u svemu, nemojte propustiti pogledati novu Black Mirror, Bandersnatch epizodu.