Počela je kineska godina svinje. Neke čeka puno sreće, a duge brige i financijski problemi

Trenutno je vladavina zadnjeg znaka kineskog zodijaka, svinje, koja ima utjecaj na svaki znak na drugačiji način

Volimo kako različite kulture na drugačije načine doživljavaju astrologiju, pa tako i popratimo što nam kažu u horoskopu. Prošlog tjedna započela je nova kineska godina svinje, znaka kojem pripadaju rođeni… godina. Svatkome od nas, osim već poznatog znaka, pripada i kineski na temelju godine rođenja. Tako nam i njihovi znakovi mogu reći što nas čeka u ovoj godini.

Štakor (1960., 1972., 1984., 1996., 2008.)

Postoje oni dani i mjeseci kada je važno da budete dodatno oprezne, a ovo je ta godina. Pružit će vam se mnoge prilike koje vam se na prvu možda neće činiti ništa posebno, ali moglo bi vam biti žao ako ih propustite. Kako bi bile sigurne da će vam godina biti uspješna, potrudite se da dva puta promislite o svemu i ne kažete odmah ne. Ujedno, mogle biste imati sreće u karijeri.

Bivol (1961., 1973., 1985., 1997., 2009.)

Bivoli su oni koji uvijek izbjegavaju neugodne situacije koliko god mogu, samo kako ne bi ušli u neki konflikt. Ove godine bi vam to moglo doći glave jer ćete biti pod velikim pritiskom. Nemojte sve skrivati u sebi jer to nije nimalo zdravo. Postoje granice koje morate postaviti jer će vas inače svi koristiti. Prvi dio godine bit će posebno uspješan, a kasnije ćete se morati potruditi da bi bili sretni.

Tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010.)

Ovo je za tigrove godina ljubavi. Očekujte zanimljivosti u tom pogledu, posebno ako ste samac. Ako ste u braku ili u nekoj dugoj vezi, mogle bi se dogoditi stvari koje će vas jako razveseliti. Imat ćete česta izbivanja iz dosadašnje rutine, ali shvatiti ćete da vam se to zapravo sviđa. Izađite malo iz svojih granica, tamo je prava zabava. Jedino bi bilo važno da ne nosite previše crvenu odjeću ove godine, mogla bi vam donijeti nesreću.

Zec (1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011.)

Posao će vam biti u fokusu, a možda ćete zbog toga zaboravljati neke drage ljude iz svoje blizine. Imat ćete priliku da pokažete svoje poslovne vještine što će vam donijeti dobru financijsku situaciju. Prirodno ste dosta štedljivi, a ove godine ćete imati što i uštedjeti. Ipak pazite da odjednom ne postanete rastrošni, vaša snalažljivost vas u nekim situacijama neće moći spasiti.

Zmaj (1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.)

Zmajevi će, kao i godina do sada, imati dosta sreće. U svemu pomalo. Oni su snalažljivi i dobro će se postaviti ako dođe do nekog konflikta. Super je i što neće biti problema u ljubavnim situacijama, ali zato bi vam posao ili financije mogle patiti. Bit će vam jako važno da imate podršku osobe s kojom ste pa pripazite kroz cijelu godinu da tu osobu ne povrijedite. Rijetko ćete pronaći nekoga tko ima samo najbolje namjere s vama.

Zmija (1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013.)

Godina svinje za zmiju ne govori dobro. Ova dva znaka dosta se loše slažu pa neće biti čudno ako vas od početka ove godine prati neka loša sreća. Zmije u pravilu vole svoje tajne, a svinje su iskrene i otvorene pa se ovo dosta kosi. Pokušajte se malo više otvoriti, barem onim ljudima koji su oko vas i dopustite da vam se približe. Izbjegavajte velike promjene ove godine, mogle bi loše završiti.

Konj (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.)

Postoje mnogi ljudi koji vas koriste radi vaših dobrih osobina, a ove godine kao da ste im posebno na piku. Ne slušajte ih, čak i ako to izazove da se prestanu družiti s vama. Ne zaslužujete da vas se koristi. Obratite više pažnje na svoje probleme koje trebate riješiti jer će vam to dosta teško ići. Neprestano ćete nailaziti na prepreke, ali ne smijete dopustiti da vas obeshrabre. Budite snažni i puno mislite na sebe.

Koza (1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Ljubav, posao i financije, vama će sve ići ove godine, ali se trebate malo više pobrinuti za vlastito zdravlje. Stres može biti velik problem, a vi ga u svom životu imate dosta, čak i ako to možda ne doživljavate. Maknite se od negativnih ljudi jer zbog njih i vi postajete negativni, a to vam ne treba. Ako ste usamljeni, to bi se ove godine moglo promijeniti u ljubavnom ili prijateljskom smislu.

Majmun (1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Ljudi će biti oko vas od početka ove godine, a vi kao da ćete biti posebno oprezni da nekome ne bi nanijeli zlo ili slučajno nešto krivo rekli. To vam baš i nije najpametnije jer previše razmišljate umjesto da samo uživate u svemu što se događa oko vas. Bez obzira na to, mnoge stvari će se ove godine napokon posložiti na mjesto, posebno na poslovnom planu. Možda će vam nedostajati izazova, ali to ćete dobiti ako malo bolje krenete promatrati stvari oko sebe i dignete glavu od računala i mobitela.

Pijetao (1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Ovo će biti jako zahtjevna godina za vas jer će svi očekivati da ispunite mnoge ciljeve. Do sada ste bili uspješni i onda se gleda svaki vaš korak i uvijek očekuje nešto novo i zanimljivo. U redu je ako vam je toga dosta, ali trebate to onda svima dati do znanja. I dalje ćete biti najglasniji u društvu i privlačiti poglede, ali ove godine bi vam to moglo ići na živce. Dobro ćete se snaći sa svim izazovima koji se nađu pred vama.

Pas (1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Obitelj je jedna stavka koja će vam u ovoj godini posebno cvjetati. Neovisno o tome kakva vam je bila situacija do sada, u društvenom pogledu imat ćete sreće i sve će se okretati u vašu korist. S druge strane, mogli biste imati nekih financijskih problema, ali to neće biti ništa što nećete riješiti. Ove godine će svi napokon ispunjavati vaše želje i imat ćete manje odgovornosti nego prije.

Svinja (1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Iako je ovo godina ovog znaka, ne čeka ih baš sreća. Očekujte uspjehe, ali ništa posebno što će vam potpuno promijeniti život. Možda težite nekim velikim promjenama, ali one se sigurno neće dogoditi same od sebe već isključivo ako se za njih dobro potrudite. Na poslovnom i ljubavnom planu imat ćete uspješne situacije, a financijska situacija mogla bi se popraviti. Pripazite samo da ne postanete bahati jer bi vam se to ove godine posebno moglo obiti o glavu.