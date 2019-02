U suradnji s Place2Go donosimo vam putopis s nevjerojatnih Bahama

Plavo i još plavije, to su Bahami, rekli bi oni koji su ih posjetili. Toliko plavo da je teško zaključiti na kojoj se točki na horizontu Atlantski ocean spaja se s plavetnilom neba. Kaže se da su Bahame stvorili britanska pravila, ponos afričkih robova i američki turizam. To nije daleko od istine, jer su upravo stroga pravila omogućila ovoj otočnoj skupini veliku sigurnost i prosperitet, a potomci ponosnih afričkih robova, koji su se na njih naselili, danas su glavni nositelji razvoja turizma.

Otoci su omiljeno mjesto za odmor američkih turista, pa su sve tri konstatacije itekako točne. Većina turista dolazi u Nassau velikim kruzerima, no to je samo prvi susret s Bahamima pri kojem se rađa velika želja za ponovnim dolaskom. Ako dođete kruzerom, vrijeme koje ćete provesti u glavnom gradu prilično je ograničeno. Stoga imamo nekoliko prijedloga kako ga što bolje iskoristiti. Prije svega posjetite Paradise Island i Atlantis hotel koji je više od samog hotela. Ondje ćete naći zabavni vodeni park, akvarij, kockarnicu i nadasve impresivnu građevinu, bez obzira na to sviđa li vam se ili ne.

Karipski raj

Što se mene tiče, u ovaj karipski raj više pašu niske, živo obojene kućice, no prihodi od turizma ipak mijenjaju vizure. Nassau, glavni grad Bahama, smješten je na otoku New Providence, jedanaestom po veličini. Grad je u povijesti bio omiljena destinacija gusara, što se i danas jasno vidi prema količini suvenira s gusarskim obilježjima koji se prodaju u trgovinama i na uličnim štandovima.

Obilazeći ga, možete posjetiti i Muzej gusarstva, a ako se ne odlučite ući, na to će vas u svom zanimljivom nastupu „prisiliti“ dežurni gusar pred vratima. Šetnja ulicama Nassaua je nadasve zanimljivo iskustvo, a ako vas zadesi nenadani pljusak, ne brinite. Većina ulica je jednim dijelom nadsvođena, pa možete neometano nastaviti svoj pohod na trgovine.

Šoping je glavna zanimacija u gradu (pored vodenih aktivnosti), a kad čujemo da je Nassau i bescarinska zona, već se vidimo kako kupujemo i ono što nam treba i ne treba, jer ta činjenica čovjeka nenadano ponese. Najviše se kupuju dijamanti i nakit, satovi i kozmetika, ali i tehnika. Ja sam se zadržala na lokalnim suvenirima, poput školjaka i zanimljivih lokalnih instrumenata.

Svakako posjetite i Muzej Pompey, nazvan po slavnom robu Pompeyu. U njemu će vam ispričati priču o teškom i tužnom životu afričkih robova koje su britanski kolonijalisti dovozili na otok. Svaka kruzing kompanija vlasnica je barem jednog otočića na Bahamima. Tako je Royal Carribean vlasnik Coco Caya, predivnog malog otočića na kojem ćete naći baš sve – od opreme za ronjenje, snorklanje i paraglajding, do vodenog parka i velikog roštilja u vrijeme ručka.

Doživjeli smo i jedan posve neobičan prizor, kad smo na mekom bijelom pijesku na plaži zatekli kokice i pijetlove. Izgledali su kao da su pobjegli iz neke druge priče. No, prizori koji zanimaju većinu posjetitelja uglavnom su oni podvodni, pa ako vidite mantu, ražu, kornjaču ili neku od stotina vrsta šarenih ribica, nemojte misliti da ste sretnik, jer ovdje će ih vidjeti gotovo svi. Nakon kupanja zauzmite ležaljku, uredno raspoređenu u nizove od barem stotinu istih. Da dobro ste čuli, stotinu, a to predstavlja veliku gužvu na plaži.

Blue Lagoon Island je domovina Flippera, pa će svako dijete ovdje doći na svoje. Tko se ne bi volio poigrati s delfinom, ali ne onim iz filma, već pravim? Jedna od najljepših plaža na Paradise Islandu je Cabbage Beach, idealno mjesto za šetnju, skijanje na vodi, snorklanje i parasailing. Odmah uz nju po popularnosti je Cable Beach, poznata po kristalno bistroj vodi i luksuznim hotelskim resortima.

Plaže i nacionalni parkovi

Zapadno od Cable Beacha smjestila se još jedna predivna plaža – Delaporte Beach. Neposredno prije ulaska na Cable Beach još je jedna popularna zona. To je Goodman’s Bay. Plaže bismo mogli nabrajati danima, jer je svaka u ovom kutku svijeta lijepa na svoj način. Ako niste poklonik pasivnog odmora koji podrazumijeva boravak na jednom mjestu, naš prijedlog je jedrenje po Bahamskom otočju u trajanju od barem 3 dana. Tako ćete u potpunosti doživjeti svu ljepotu prostranog morskog plavetnila.

Nacionalni parkovi Bahama su spoj prirodnih ljepota i bioraznolikosti. U njima ćete naići na najduži podvodni splet špilja, jedinstvenu vrstu palmi i močvarno područje koje je dom više od 100 vrsta ptica. Iako je broj otoka impozantan, svima je jasno da će za jednog posjeta uspjeti obići najviše 2 do 3 (osim ako nisu poslušali savjet i unajmili jedrilicu). Zato ćemo se pri spomenu nacionalnih parkova zadržati samo u blizini Nassaua, jer je to početna pozicija za posjet ostalim otocima i međunarodna zračna luka.

Najbliži je Harrold and Wilson Ponds National Park, poznat po najvećoj koncentraciji endemske ptice Bahama Swallow. Uz tu zaštićenu ptičju vrstu, u parku možete uživati i u promatranju čaplji, ibisa i kormorana. Na jugozapadnom dijelu New Providencea nalazi se Primevel Forest National Park, poznat po fascinantnim vapnenačkim špiljama i tropskim šumama.

Na susjednom Abacu, točnije na njegovoj sjevernoj strani, smjestio se Walker’s Cay National Park, s podvodnim carstvom koralja, gofa i šaruna, kao i brojnim šarenim tropskim ribicama, kornjačama i drugim stanovnicima tropskog podmorja. Park je pravi raj za profesionalne ronioce, kojima je posvećen i Fowl Cays National Park koji i nazivaju ronilačkim rajem.

Najvažniji park za ekološki osviještene turiste je Abaco National Park, domovina bahamskih papiga. Još je jedan otok zanimljiv po svojim nacionalnim parkovima. To je Andros. Blue Holes National Park, poznat kao što mu i ime govori, po modrim rupama koje su nastajale tisućama godina u vapnenačkom tlu, tvoreći neobične špilje koje su i danas dom mnogim vrstama tropskih riba u svim bojama.

Ovakve fantastične tvorevine nećete naći nigdje drugdje u svijetu. Drugi, ali ne manje važan park na Abacosu je West Side National Park, koji naseljavaju iguane i ptice, uključujući i West Indian flaminga, a šume mangrova skrivaju u svom korijenju mnoge vrste rakova.

I poznati vole Bahame

Zbog svoje ljepote i blizine Sjedinjenih Američkih Država, Bahami su jedna od omiljenijih destinacija bogatih i slavnih. Neki od njih ovdje dolaze svojim višemetarskim plovilima, dok su drugima draži privatni jetovi. Kolumbijska pop zvijezda Shakira toliko je zavoljela Bahame da je za 14 i pol milijuna eura kupila trećinu otoka Bonds Cay.

Ostale dvije trećine pripadaju bivšem članu Pink Floyda Rogeru Watersu i pop zvijezdi Alejandru Senzi. Otočić Rooster Cay je 2007. kupio poznati glumac Eddie Murphy, dok je Nicolas Cage vlasnik otočića Leaf Cay. Kada je snimao film Pirati s Kariba, glavni glumac Johnny Depp zaljubio se u bahamski otok Little Halls Pond Cay i kupio ga za 3,2 milijuna eura. Plaže na njegovom otoku dobile su imena po članovima njegove obitelji.

Davida Copperfielda također je očarao dio bahamskog raja pa je kupio jedan od najskupljih otoka, plativši ga 45,5 milijuna eura. Kako ne bi bilo zabune, nazvao ga je The Islands of Copperfield Bay, a riječ je o četiri veća i sedam manjih otoka. To je jedan od najskupljih privatnih otoka na svijetu, a cijena od 45,5 milijuna eura dokaz je tvrdnji da se novcem mogu kupiti najljepši dijelovi svijeta.