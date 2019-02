Ovo je najljepša dječja kolekcija koju smo vidjele. Da, ima sve retro hitove pa i Mary Jane cipelice

Tko kaže da je retro moda rezervirana samo za odrasle? U novoj kolekciji brenda Jacadi Paris retro siluete nose i klinci

Retro siluete i francuski chic karakteriziraju novu kolekciju francuskog brenda za klince, Jacadi Paris. Njihov klasičan pristup svakodnevnoj odjeći čini svaki dječji komad istovremeno praktičnim i razigranim, a u novoj kolekciji to je itekako vidljivo.

Popularne Breton prugice, Petar Pan kragne, Mary Jane cipelice, nježno pletivo i meki pamuk čine okosnicu njihove proljetne kolekcije za klince koju smo razgledale i u trgovini na adresi Masarykova 14 u Zagrebu. U ponudi imaju sve što klincima može zatrebati za bezbrižne proljetne dane i dugo zaigrano ljeto. Pogledajte te neodoljive kreacije iz zagrebačkog Jacadi Paris dućana u galeriji, a u nastavku donosimo vodič kroz trendove u dječjoj modi

PROFINJENI KARDIGANI ZA BEBE

Sićušni kardigani i malene tajice od nježnog pletiva savršeni su za prijelaznu sezonu, a toliko su nježni da će ih bebe obožavati. Osim njih, u proljetnoj kolekciji brenda Jacadi Paris za najmanje rezervirane su prugaste majice i pamučne haljinice u kojima će im biti udobno, a izgledat će vrlo stylish.

DJECA DO TRI GODINE ĆE UŽIVATI U NJEŽNOM PAMUKU

Pamučne haljinice s Petar Pan kragnama i nježne dječje košuljice ove su sezone zvijezde kolekcije za klince do tri godine starosti. Izgledat će preslatko u nježnim kombinacijama ružičaste i crvene ili uvijek elegantne bijele s detaljima u suptilnim tonovima narančaste, a pogotovo ako uz to idu odgovarajuće cipelice.

ODVAŽNE BOJE I UZORCI ZA ONE MALO STARIJE

Za klince do 12 godina, Jacadi je za ovu sezonu također pripremio pregršt neodoljivih Breton prugica, ali i divne pamučne haljinice u dva tona i malene polo majice s prugicama na kragni. U svakom slučaju, ponešto za svakoga.

POVRATAK U DJETINJSTVO

Kad uđete u zagrebački dućan Jacadi Paris, kao da ste ušli u neki drugi, ljepši svijet. U sretno djetinjstvo. Interijer je uređen u francuskom stilu – tako je chic, a nepretenciozan – opremljen apsolutno svime što djeci od mjesec dana starosti do 12. godine treba: od svakodnevne odjeće pa sve do komada za svečane prigode i divnih cipelica.

Brend Jacadi Paris je poznat po vrhunskim tkaninama, preciznoj izradi krojeva i ručnoj doradi svakog komada. Kao takav nosi i prestižan znak french heritage, što znači da je odjeća proizvedena u Francuskoj i bazirana na vrhunskim vještinama krojačkih majstora.

Dječji brend Jacadi Paris nastao je 1976. u Parizu, a svjetsku slavu stekao je zahvaljujući posvećenosti detaljima: u krojevima, izradi i doradi finalnog proizvoda. Zbog brenda Jacadi Paris već 42 godine djeca uživaju u udobnoj, funkcionalnoj i profinjenoj odjeći i obući koja nikada ne izlazi iz mode. U svijetu postoji 270 dućana Jacadi Paris otvorenih u najljepšim gradovima – među kojima je odnedavno i Zagreb. Stoga, dobrodošli u magični Jacadi Paris svijet u kojemu se svaka djevojčica osjeća kao chic princeza, a dječak dotjerano i cool

Jacadi Paris poslovnica se nalazi u Masarykovoj 14 u Zagrebu, a otvorena je od ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati i subotom od 9 do 15 sati.