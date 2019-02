Ovo će vas zabaviti. Netko je napokon izmislio gumb uz koji nećete trebati naglas pitati za seks

LoveSync je sustav s dva gumba koje vi i vaš partner postavite na noćni ormarić i jednim klikom iskomunicirate odlazak u krevet

Da, na Kickstarteru zaista možete pronaći lude stvari, a sada se pojavio i LoveSync koji partnerima omogućuje da više ne trebaju na glas komunicirati poziv na seks ili promašiti tajming onda kada se za to ukaže prilika. Sustav s dva gumba omogućava brzu komunikaciju među partnerima i potreban je samo jedan dodir kako bi “najavili” svoje želje.

Osim toga, korisnici mogu odabrati i vremenski okvir kada bi se to moglo izvesti, a ako je i vaš partner dodirnuo gumb, onda će oba zasvijetliti. Ako je to učinio samo jedan, neće biti svjetleće signalizacije što znači da nećete osjetiti odbacivanje ili nelagodu. Hm, ako malo bolje razmislimo, to je nešto kao “seen”. Ako vam se ovaj uređaj sviđa i ne da vam se više s partnerom komunicirati oko seksa, možete ga nabaviti po cijeni od 44 dolara.