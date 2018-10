Ovih pet horoskopskih znakova ima najveće šanse za uspjeh u životu

Postoji lista horoskopskih znakova koji imaju najveće šanse da budu uspješni, dok nekim znakovima to baš i neće ići od ruke

Ne postoji pravilo niti brzinski trik za uspješnost, ali zvijezde ipak pokazuju kako su osobe rođene u nekim horoskopskim znakovima možda malo više snalažljivije ili radišne. Upravo te karakteristike mogle bi im pomoći da u životu uspiju u svakom (ili barem svakom) svom naumu te da ispunjavaju svoje ciljeve. Istaknule smo pet horoskopskih znakova koji imaju najveće šanse za uspjeh u životu.

Vaga (23. rujna do 22. listopada)

Vaga će vjerojatno biti najuspješniji znak zodijaka, jer im društvene vještine omogućuju da se istaknu u svim profesionalnim okruženjima. Uz to su vage često emocionalno zrele i njihove ambicije rijetko ostaju samo na željama. Uspjeh je za vage nešto što im znači mnogo više od zavidnog posla i velike kuće, one žele da im dom bude ispunjen ljudima koje vole. Vage vole skladne odnose i često oko sebe imaju velik krug ljudi. Upravo to im omogućava da ispunjavaju svoje ciljeve jer ne žele samo život koji izgleda dobro, nego i onaj koji im daje dobar osjećaj.

Škorpion (23. listopada do 22. studenog)

Škorpionov uspjeh u životu ovisit će o ljudima s kojima se okružuju. Imaju sve vještine potrebne da stvore veliku karijeru i financijski uspjeh, ali njihova skrivena emocionalna priroda govori kako im je potrebna i dobra veza. Ukoliko pronađu partnera koji će im pomoći u stvaranju balansa te s njima izgraditi sretan život u kući, osjećat će se kao je to sve što su tražili u životu. Ako odaberu partnera s kojim nisu potpuno sigurni, teško će se opustiti i ostvariti svoje ciljeve.

Bik (20. travnja do 21. svibnja)

Bik je znak koji kao da je stvoren kako bi lako došao do uspjeha. Osobe rođene u znaku bika poznate su po tome da jako brinu o svom poslu i obitelji. To su dvije stvari na koje su najviše usredotočeni, čak i na račun vlastitih želja kao što su avanture, putovanja ili neki društveni događaji. Bikovi iz tog razloga često završavaju nezadovoljni jer previše pokušavaju pokazati drugima umjesto da se pobrinu za to da prvo ostvare vlastite želje i ciljeve. Bikovi su snažni i pouzdani, kao poslovni ili ljubavni partneri.

Ovan (21. do 19. travnja)

Ovnovi su stvoreni za uspjeh. Oni su hrabri, vitalni ljudi koji imaju jako dobru sposobnost prilagođavati se svim novim situacijama koje ih nimalo ne plaše, već suprotno, malo i zabavljaju. Povrh svega, jako vole izazove. Iz tog razloga je uvijek dobro imati osobu u znaku ovna kao zaposlenika jer oni mogu, znaju i žele biti vođe. U odnosima i u obiteljskom životu prolaze bez problema jer nemaju visoke ili neuobičajene zahtjeve. Ovnovi su poznati po tome da su omiljeni u društvu zbog čega im je lako pronaći i uči u nove poslovne odnose.

Riba (19. veljače – 20. ožujka)

Ribe će se vjerojatno boriti s mnogim zahtjevima na poslovima jer nisu baš poznati kao ljubitelji posla. Međutim, budući da ne stavljaju puno naglaska na vidljivi uspjeh, vjerojatno se neće previše boriti u životu već će prihvaćati sve što im je dano bez previše protivljenja. Ribe imaju tu sposobnost da gotovo uvijek smatraju da imaju dovoljno svega što im je potrebno da bi bili sretni i ne treba im materijalna sigurnost da bi se osjećali kao da su uspjeli. Sve dok imaju udobno malo mjesto za čitanje knjiga i crtanje te dovoljno vremena za spavanje, oni žive dobar život po vlastitim uvjetima.