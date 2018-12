Alis Marić na Facebooku prati više od pola milijuna ljudi. Stoji iza poznatog bloga Čitaj knjigu, a za Super1 otkrila je svoje favorite u ovoj godini

Ove godine sam pročitala oko 60 knjiga. Kao bookblogerici čitanje je za mene jedna od najboljih disciplina za držanje smjera i održavanje na životu. Tu ne računam non fiction knjige koje čitam i listam svaki dan po potrebi. Prosjek je kao i svake godine do sada – 5 knjiga mjesečno! Zadovoljna sam s obzirom na količinu posla koji imam. Voljela bih da mogu čitati više ali to je trenutno nemoguće. Aktivnosti, nastupi, promocije, prezentacije, pripreme, putovanja, sastanci, kućni poslovi i obitelj uzimaju svoje vrijeme.

Ovdje je pet knjiga koje su me najviše dojmile u ovoj čitalačkoj godini. Baš su me onako pošteno prodrmale! Tri žene i dva muškarca promijenili su moj pogled na svijet. Zahvaljujući njima putovala sam po Južnoj Koreji, bila u Parizu, hodala, smrzavala se i spašavala život u Sibiru, uživala u Moskvi, na glavnom trgu – u hotelu Metropol. A s Frederik Beigbederom sam razmišljala o prolaznosti i kratkoći naših života i u potrazi za otkrivanjem tajne vječnog života putovala do Izraela, Austrije i Amerike.

Vegetarijanka – Han Kang

Ovo je genijalno napisana knjiga koja me je ostavila bez daha i zauzela prvo mjesto na listi pročitanih knjiga. O Vegetarijanki tj. glavnoj junakinji Yeong Hye nisam prestala razmišljati mjesecima, pa čak i sada pred kraj godine je se često sjetim. Ovo nije knjiga o hrani, načinu prehrane ili bilo kakvom stilu života bez mesa. Radi se o ženskoj pasivnoj pobuni koja poprima tragikomične proporcije i koja kulminira kroz nevjerojatnu spiralu ljutnje, nasilja i uništavanja.

Za mene je ovo priča o karmi, sramoti i požudama, moći i opsjednutosti, te našim neuspjelim pokušajima da razumijemo Drugoga, onoga tko ostaje zarobljenik u svojoj duši a time i tijelu.

Uspavanka – Leila Slimani

Ovo je druga najbolja knjiga stranog autora koju sam pročitala u ovoj čitalačkoj godini! Uh kako me ova knjiga izula iz cipela! Odvela me u Pariz, u stan jedne mlade i perspektivne obitelji koja živi život sličan onome koji sam i ja živjela kad su nam djeca bila mala. Voliš svoju djecu, želiš im sve priuštiti, želiš biti s njima, ali istovremeno želiš svoju karijeru, želis izaći iz kuće, lijepo se obući i malo odmaknuti od svakodnevnih obiteljskih i domaćinskih obveza. A navečer želiš izaći i imati „date“ s vlastitim mužem i zaboraviti na brige.

Ali kome ostaviti djecu? Pogotovo u velikom gradu! Ne poznaješ nikoga. A onda se pojavi idealna dadilja! Žena koja ti čuva djecu, voli ih, dobro kuha, uredna je i sve stigne. Ali kakva je to ustvari žena? Kakav ona život vodi? Ima li neke tajne? Može li joj se vjerovati. Kako je moguće da roditelji nisu ništa primijetili? Osjetili? Predosjetili? Knjiga je sablasna, jeziva a još više kada znaš da se temelji na stvarnom događaju. Nadam se skorom prijevodu sljedeće knjige Leile Slimani! Jer ona zna pisati!

Život koji traje – Frederic Beigbeder

Beigbeder je meni jedan od najboljih suvremenih pisaca. Još k tome je Francuz, pun šarma i karizme. Upravo je ušao u pedesete godine života i uhvatila ga je panika od starenja, prolaznosti života i prerane smrti. Zašto ne bismo živjeli vječno duhovito se propituje Mr. Savršeni. Beigbeder je napisao jednu od onih knjiga koju ne možeš prestati čitati, a koju istovremeno ne želiš prebrzo pročitati!

Kada je takva knjiga u pitanju ja odlažem čitanje, da što duže traje. To je za mene znak TOP knjige. Uz Beigbedera i njegova promišljanja o ljudskoj smrtnosti svašta sam saznala, otkrila i još ću. S ovom knjigom stalno imate potrebu googlati. Beigbeder je potvrdio da je genijalac.

Uz to je beskrajno duhovit, seksi i karizmatičan što izvire iz svake stranice ove knjige. Zajedno sa svojom kćerkom Romy i mlađahnom ženom Leonor (to mu je drugi brak) koja ima tek malo više od dvadeset godina, Beigbeder kreće na put oko svijeta kako bi istražio pitanje vječne mladosti, pomlađivanja stanica, ubrizgavanje matičnih stanica, transplantaciju humaniziranih organa iz svinje, križanje DNA, implantate s umjetnom inteligencijom, izmjenu krvi, osvjetljavanje krvi, digital detox, fuziju čovjeka i robota sa stručnjacima i sve to na duhovit, pametan i osoban način.

Uz njega tako putujemo u Jeruzalem, Ameriku, Ženevu i Austriju. No za mene je ovo prvenstveno knjiga o očinskoj ljubavi (puna je nježnosti), zaljubljivanju, partnerskoj ljubavi, obitelji i svemu onome što ovaj naš kratki život čini smislenim i važnim.

Zulejha otvara oči – Guzel Jahina

Radi se o pravoj književnoj poslastici koja će vas odvesti u ledeni i okrutni Sibir 30-tih godina prošlog stoljeća. Priča, iako je beskrajno tužna, šokantna i puna smrti, puna je nade ljubavi i života.

Osjećala sam sve te ljude koji su jednostavno iščupani iz svojih života, odvojeni od svojih obitelji a kako bi služili tadašnjem okrutnom i besmislenom režimu. Jahina piše tečno, riječima dočarava vizualno, ukratko piše impresivno. Iako je većina romana usredotočena na glavnu junakinju Zulejhu, ni ostali likovi nisu blijedi.

Što je najvažnije, ostavljaju nam nadu u bolji život usprkos velikoj neizvjesnosti i nepravdi. Roman Guzel Jahine otvorio mi je jedan sasvim novi svijet o kojem ništa ne znam, ali želim saznati. U logorima su živote proveli milijuni Rusa od čega su petina bile žene.

Ova priča temelji se na iskustvu autoričine bake Tatarke koja je bila jedna od raskulačenih i prognanih za vrijeme Staljinova režima. Nakon čitanja ovakve knjige odmah ćete osjetiti nevjerojatan val zahvalnosti i poniznosti. Zar je moguće preživjeti takve strahote?

Džentlmen u Moskvi – Amor Towles

Jedan od boljih romana u mom životu. Kakva čarolija koja nas podsjeća da svatko od nas svoju sudbinu mora sam pronaći. Čitajući ovu magičnu knjigu punu simbolike, povijesnih činjenica, podsjećanjem na ruske književne i glazbene veličine poput Dostojevskog, Tolstoja, Puškina, Čehova, Gogolja i Čajkovskog, zajedno s otmjenim i discipliniranim grofom Rostovim koji nikada nije posumnjao u dobrotu ljudi, otkrivat ćete istinsku svrhu života.

Uzbudljiv je od početka do kraja, pun mudrosti koje vas potiču na razmišljanje, uz pregršt povijesti, s nekoliko neočekivanih preokreta i vješto utkanom ljubavnom pričom. To nije sve. Priča je začinjena i dovoljnom dozom humora uz misao koja nas upozorava da život bez obzira na okolnosti treba uzeti kao najveći i najljepši dar. Što se više može tražiti od jedne knjige?