Ovako izgleda kada grafički dizajner uredi svoj stan. Ok, grafički dizajner koji obožava retro stil

Tin je grafički dizajner koji radi od kuće, a evo kako je uredio svoj životni, i paralelno, poslovni prostor

Tin je grafički dizajner koji radi od kuće. Svaki njegov stan izgledao je upravo ovako, jer kako je u najmu, sve sitnice redovito sele s njim. I upravo sam to pomislila kada smo fotografirali ovaj: ”Kako si uspio sve to preseliti?” No, Tin – osim što očito zna što znači sistematički pristupiti selidbi, zna i kako dobro urediti svoj životni prostor.

Dok bi se većina nas pogubila u svim tim sitnicama, on ih uspijeva stilski složiti, tako da ne opterećuju prostor već baš suprotno. Da izgledaju genijalno na okupu, a stan čine mjestom u kojem želite boraviti i raditi, stalno. Kada ste freelancer, to onda i mora funkcionirati tako jer u tom slučaju to nije samo mjesto za odmor, već i ured koji mora poticati na kreativnost i koncentraciju. Njegov rad možete popratiti i na službenoj Facebook stranici.

Puno svjetla i lokacija u centru grada

Kada mijenja stan, Tinu je najvažnije da lokacija ostaje u centru grada, a isto tako voli malo veći prostor. ”Važno mi je imati puno svjetla, kako većinu dana provedem za kompjuterom, ne bi volio to raditi u nekom manjem, skučenom prostoru. Ovako mi je puno ugodnije i opuštenije, a i veliki dnevni boravak mi olakšava vikend druženja koja se često odvijaju kod mene.” Iz dnevnog boravka je izlaz na balkon, kojem je također posvetio nešto vremena uređenja. ”Pa da, fora mi je taj balkon, nekako daje dobar moment cijelom stanu.”

Već samim ulaskom u stan primjetit ćete niz detalja, pogled naprosto počne bježati po slikama i krenete čitati natpise. Osim toga, pažnju će vam privući biljke, i to one mini, koje se nalaze skoro u svakom kutku stana. Tu je i puno stolova i polica, svaki ima svoje mjesto i stilski si odgovaraju. ”Ustvari često nešto prodajem i kupujem. Na Njuškalu ili preko društvenih mreža. Tako sam primjerice zamijenio stari projektor za novi, sada je puno bolje.” Tako je, usred dnevnog boravka može se spustiti platno za projektor i filmovi se gledaju u jednoj sasvim drugačijoj atmosferi.

Glazba i filmovi u interijeru

Osim projektora, posebno mjesto ima i gramofon oko kojeg je stvoren cijeli jedan glazbeni kutak. S njime su došli i redoviti shoppinzi za pločama. ”Krenulo je samo s potragom za gramofonom, iako je neka cijela ideja o ovoj kombinaciji u stanu uvijek postojala. Uvijek sam volio vinilke, tako da je ovo bio logičan slijed. Volim kupovati ploče, ali povremeno i kada naiđem na neku dobru ili zanimljivu.”

Ljubav prema retru

Retro stil jako je vidljiv i u dizajnu koji Tin potpisuje. Kako se bavi dizajniranjem logotipova, uvijek ide u tom smjeru. ”Ne znam kada sam prvi put zavolio taj stil. Jednostavno ga već dugo preferiram i prakticiram u poslu. To se onda očito i odrazilo na sve oko mene. Volim ga i u odijevanju, ali eto, najviše ga koristim u stanu. Zabavlja me stalno nešto kombinirati ovdje, makar nije to sad ni tako često, možda se samo čini.” Osim na Njuškalu, neke stvari proslijedili su mu i frendovi. ”Da, kada nešto nađu znaju mi donijeti jer ne znaju što s tim i naprosto ne koriste. Kao što je na primjer stari Game Boy.”

Iako tipičan muški stan, uređen je s naglaskom na lijepu estetiku i udobnost. Tome svakako pomaže drvo, koje daje toplinu cijelom prostoru. Ali i boje, poput narančaste ili žute koje se vizualno miješaju s grubljim crno-bijelim detaljima. Također stan ima puno stolnih lampi koje daju atmosferično večernje svjetlo. U Tinovom stanu nijedan kutak ne stoji neiskorišten, a sve zajedno ostavlja promišljen dojam. Ovo znači voljeti detalje, ali i baratati s njima na super zabavan način.