Otkrila sam sjajne lokacije za opuštanje nakon posla – bila sam na bazenu u Ilici i na pikniku u parku

Svaki dan sam bježala s kolegom Zoranom nakon posla po gradu. Urednica me ulovila i natjerala da istražim fora mjesta za opuštanje po gradu

Moja svakodnevnica uvijek izgleda isto – ujutro idem na posao, u redakciju Super1, a poslije idem – ravno doma. Premda mi je jedna od najdražih stvari nakon posla leći u krevet i gledati serije, odlučila sam to promijeniti. Već mi postalo glupo propuštati sunčane proljetne dane i mnoge zabavne stvari pa me kolega Zoran nagovorio da svaki dan nakon posla otiđemo na neko zanimljivo mjesto. Ovo bi moglo biti fora – pomislila sam. Dobili smo na testiranje hrpu Police sunčanih naočala iz proljetne kolekcije, pa smo odlučili iskoristiti lijepo vrijeme da napravimo i sjajne fotke. Sve je bolje kada gledaš svijet kroz vrhunske sunčane naočale na nosu. Posjetili smo ovih pet super lokacija – za koje se ne naplaćuju ulaznice. A napravili smo i zabavan video da možete pogledati kako je to izgledalo.

Koktel na bazenu

Bazen u Ilici? Na prvu mi je bilo čudno i gotovo nemoguće, ali kada mi je Zoran otkrio terasu Swanky Monkey hostela totalno sam se oduševila. Na terasi kafića nalazi se bazen uz koji smo popili ružičastu limunadu i koktel. Stavili smo Police naočala na oči i izležavali skoro dva sata na suncu. Kao da je godišnji već počeo. Jedino mi je žao što nismo ponijeli badiće.

Selfi na špici

Drugi dan smo odlučili otići na provjerenu lokaciju – Cvjetni trg i rokati selfije. U centru smo sreli i ostatak kolega pa se to pretvorilo u produženu kavu s posla. Ovo je bio te drugi dan u kojem nisam odmah išla doma gledati serije i moram priznati da već počinjem vjerovati da je druženje na suncu bolja opcija. A i malo sam dobila boje u licu.

Slatko iznenađenje

Idućeg dana sam ja odlučila gdje idemo jer mi se jelo nešto slatko. Predložila sam Zoranu da odemo u slastičarnicu Torte i to u Teslinoj ulici. Uvijek imaju velik izbor za svako moje raspoloženje. Odlučili smo isprobati njihov novi specijalitet – Alphabet cake. Riječ je torti koja se sastoji od prhkog biskvita, kreme, a na vrhu je ukrašena šlagom, voćem, čokoladnim pralinama i mini čokoladnim kolačima. Nama je bila odlična.

Dizajnersko izležavanje

Nedavno održan Design week bio je jedan od događaja koji nisam htjela propustiti pa smo se zaletjeli do Tehničkog muzeja i do Dizajn parka. Nakon cijelog dana na nogama na poslu i gledanja izložbe kasnije, trebao nam je predah. Sve što smo vidjeli bilo je fenomenalno, ali highlight dana su bili burgeri na Rougemarine štandu, piće i izležavanje u ležaljkama. Osjetila sam kako nam je ljeto sve bliže!

Piknik u parku

Ja, kao i većina ljudi, često hodam Ilicom bez da imam pojma što se nalazi samo nekoliko metara sa strane. Mnogo toga zanimljivog ima u skrivenim dvorištima. Jedno od takvih mjesta koje smo Zoran i ja otkrili je i Park skulptura Akademije likovnih umjetnosti u blizini Britanca. Osim mira i tišine, ondje smo pronašli fora ekipu, ali i otkrili da je ovaj park idealan kao mjesto za piknik u centru. Okej, možda nismo ponijeli košaru s hrpom klope, ali su zato bile tu domaće trešnje koje sam to jutro donijela od kuće. Dekica, nešto za prigristi i dobro društvo recept su za savršen kraj radnog dana.