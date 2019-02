Stiže nam emotikon za menstruaciju. Kao i kamenica s biserom. Pogodite na što ona asocira

Idućeg tjedna stiže 230 novih emotikona od kojih su neki stvarno dobri. Svake godine nam stiže nešto novo. Tako su 2014. godine uvedena voća, 2015. dodatne boje kože, 2016. veća reprezentacija žena, spolna inkluzivnost 2017, a prošle godine su nam stigle promjene u boji kose. Ovaj put su noviteti nešto veći.

Osim što nam stižu novi emotikoni kao što su wafli, bijelo srce, pelikani, kockice leda i neke životinje kao što su tvor ili ljenjivac, stiže nam i nešto posebno za žene. Kako je menstruacija, očito, i dalje tabu u nekim krajevima, dugo smo čekale da se pojave emotikoni povezani s ženama.

We are thrilled to announce that we are actually getting a #PeriodEmoji!

It is through your support that we can now celebrate that the @unicode have announced that we will get our first ever #PeriodEmoji in March 2019 🎊

Find out more here ▶https://t.co/dKd4WwEShX pic.twitter.com/CdyG5fapAx

— PlanInternational UK (@PlanUK) February 6, 2019