Odlučila sam napraviti makeover svoje kuhinje. Imam plan, viziju i ekipu koja će ostvariti moje ideje

Uskoro stiže proljeće i pravo je vrijeme da malo preuredim stan i napravim neke promjene, a prva na redu je moja kuhinja

Nakon podosta vremena napokon sam odlučila napraviti makeover svoje kuhinje. Napravila sam cijeli plan, znam točno što želim, a i uspjela sam pronaći ekipu koja će realizirati moju viziju i sve moje ideje. S obzirom na to da se radi o mojoj kuhinji, ne želim samo nekome dati da napravi sve sam, nego sam odlučila i sama sudjelovati u redizajnu.

Želim da svaka prostorija u mojoj kući odražava moj stil i osobnost, a to će se najbolje vidjeti po mojoj kuhinji po mjeri. Prema preporuci prijatelja dizajnera saznala sam kako Elgrad nudi rješenja za ljude poput mene i omogućava da ugradim vlastite ideje. Jedva sam čekala da počnem s provođenjem planova u djelo!

Sve počinje s nekoliko klikova

Super je stvar što početak makeovera počinje online, točnije preko Eggerovog VDS programa koji možete instalirati na svoj mobitel ili drugi uređaj, a može se koristiti i na računalu. VDS program služi za vizualizaciju dekora. U sebi sadrži gotove predloške interijera, pa sam mogla slagati boje, dekore, boje zidova, podove i ostalo, ali i vidjeti kako to izgleda u kombinaciji jedno s drugim.

Nakon što sam isprobala sve u VDS programu, skoknula sam u Elgradov showroom da iz prve ruke čujem i vidim kako sve svoje ideje provesti u djelo. Već na samom ulazu su me dočekali stručnjaci koji su mi odlučili pomoći u ostvarivanju mojih ideja.

Materijali koji zacjeljuju nakon ogrebotina

Ondje su me uputili na najnovije materijale, ali i one koji će najbolje odgovarati mojoj kuhinji. Onaj koji mi se najviše svidio je Fenix. Radi se o supermat nanotehnološkom materijalu koji se ne sjaji, ali je i izrazito otporan na ogrebotine, udarce, uobičajena sredstva za čišćenje u kućanstvu. Osim što je Fenix najveći mat na tržištu, poseban je i po tome što je izuzetno taktilan, baršunast na dodir ruke.” To je totalno za mene”, oduševljeno sam uzviknula. Kako sam inače poprilično nespretna i uvijek u žurbi, a kuham mnogo, moja kuhinja po mjeri prije svega mora biti otporna i sigurna.

Fora mi je i što je materijal ime zaista dobio po ptici feniks koja ima sposobnost da se izliječi. Saznala sam da je površina tretirana snopovima elektrona te kao takva ima mogućnost zacjeljivanja površinskih mikroogrebotina.

Što se tiče kuhinjskog otoka, odlučila sam se za keramičku ploču laminam. Radi se o velikom formatu male debljine. Pri odabiru mi je bilo najvažnije da je otporna, a ona je upravo takva jer se može koristiti čak i na vanjskoj terasi. Otporna je na vanjske utjecaje, udarce i visoke temperature, a vrlo će lijepo izgledati uz koju god boju zida da se odlučim.

Toplina kao kod pravog drveta

S obzirom na to da sam navikla na staromodne kuhinje koje su dosta tople, poželjela sam vidjeti kakvi drvni dekori postoje. Drvni dekori iverala savršeno će odgovarati uz hladne plohe jer sinhiro pore zaista odaju dojam kao da se radi o godovima pravog drveta pa tako daju toplinu. Lijepo odgovaraju i uz mat Fenix ploče za koje sam se odlučila, a kombinacije boja su nebrojene.

Da kuhinja ne bude baš previše staromodna, odlučila sam nabaviti i par podiznih elemenata koji se lako integriraju. Najvažnije mi je to da su jednostavni i tihi, a u njihovu showroomu sam isprobala i element koji ima I-touch u koju sam se odmah zaljubila. Radi se o podiznom sistemu koji se otvara i zatvara pritiskom na gumb. Tiho je, praktično i izgleda potpuno moderno. Točno sve ono što ja tražim. Sada mi je preostalo sa stolarom proći detalje jer on je taj koji koji će uz Elgradove elemente napraviti moju savršenu kuhinju po mjeri.

Pet dobrih savjeta za sve koji žele kuhinju po mjeri: