O geek kulturi s Jelenom Šaban, jednom od organizatorica najveće konvencije znanstvene fantastike

U Hrvatskoj se kultura znanstvene fantastike sve više širi, a razlog tome je i SFeraKon, konvencija u čijoj organizaciji je i Jelena Šaban

Prošlog tjedna u Zagrebu se održavao Reboot InfoGamer, stalno nam izlaze novi SF filmovi i serije, a kultura stripova i superjunaka sve više postaje mainstream, u dobrom smislu. U Zagrebu se tako održava i SFeraKon, najveća SF konvencija na našim prostorima.

Radi se o Danima znanstvene fantastike, a ove godine već su 41. po redu. SFeraKon traje tri dana kroz koje ih posjeti preko 2500 posjetitelja. Jelena Šaban iz Velike Gorice već je nekoliko godina uključena u organizaciju ove konvencije. Pobliže nam je objasnila o čemu se radi, a i uvela nas u svijet znanstvene fantastike u Hrvatskoj.

Knjižničarka, profesorica, učiteljica joge i prva dama SFeraKona

Jelena je inače knjižničarka i profesorica engleskog jezika, a trenutno radi kao školska knjižničarka u Osnovnoj školi Novo Čiče u Velikoj Gorici. Uz to je i učiteljica joge već tri godine i od tada vodi satove u Yoga Studiju Velika Gorica. Članica je društva SFera, koje se bavi promicanjem znanstvene fantastike u književnosti.

U zadnje vrijeme ljudi sve više prihvaćaju geek kulturu, no to nije uvijek bilo tako

“Ne promičemo znanstvenu fantastiku samo u književnosti, ali to nam je primarno. Promoviramo mlade autore, održavamo aktivnosti u društvu koje pridonose tome da se više sazna za mlade autore i da se detabuizira cijela geek kultura. Doduše, u zadnje vrijeme to ljudi dosta prihvaćaju, ali nije uvijek bilo tako.”

Društvo SFera postoji već 40 godina unutar kojih se mnogo stvari promijenilo. Članica je već oko pet godina, a zanimljivo je da su uz nju u većini žene i to na najvišim funkcijama. Tako je i razlog Jeleninog uključivanja bio njen dečko i njegova sestra koja je u udruzi još od 1990-ih.

“Uključila sam se u sve ovo jer mi je to preokupiralo većinu slobodnog vremena, volim čitati i gledati takav sadržaj i malo po malo sam postala dio toga. Privuklo me i to što imaju najveću SF knjižnicu u Hrvatskoj koja uključuje više od tri tisuće naslova na mnogim jezicima do kojih se ne može baš tako lako doći.”

Najveća konvencija u regiji na kojoj rade samo volonteri

SFera je zagrebačka konvencija, no u Hrvatskoj ih postoji još nekoliko u gotovo svakom dijelu Hrvatske – u Rijeci, Opatiji, Pazinu, Splitu, Slavonskom Brodu, a od nedavno i u Krapini, s kojima također surađuju. “Imamo i program inozemne suradnje sa Slovenijom, Mađarskom, a pobjednici našeg cosplay natjecanja uz naše financiranje, zajedno sa najboljim cosplayerima iz cijele regije odlaze na natjecanje u jednu zemlju. Prošle godine je to bila Mađarska.”

“Sastajemo se svakog utorka navečer u prostorijama na Kajzerici. Imamo preko 100 članova od kojih aktivno dolazi 50-ak. Najvažnija aktivnost nam je planiranje SFeraKona koji se već 20 godina održava na Fakultetu elektrotehnike i računalstva. Naravno, organizacija bilo kojeg eventa predstavlja posebno veselje tokom cijele godine. Važno je napomenuti da je sav rad na SFeraKonu u potpunosti volonterski jer često dobivamo pitanje je li nam to posao i možemo li živjeti od organizacije konvencije. Neprofitni smo i nemamo zaradu od toga, ali i dalje uživamo u tome svake godine.”

Jelena je, kako kaže kroz smijeh, prva dama SFeraKona. “Imam ulogu u izvršnom odboru te uređujem web. U društvu svatko ima nekakvu ulogu što se tiče organizacije SFeraKona. Sada nam je, srećom, malo zatišje, a uskoro počinjemo s novim idejama. Važno je da su nam sve razine organizacije dobro usklađene.”

Gosti iz Star Wars Udruge i Ministarstva magije

Idući SFerakon održava se u svibnju 2019. godine, a kroz cijelu godinu traju pripreme, ponekad i godinu dana unaprijed. “Trebamo dogovarati počasne goste, autore, cosplayere, imali smo čak i članove Europske svemirske agencije. Prije dvije godine nam je bila gost Justyna Anna Barys koja je bila u Forbesovoj listi 30 under 30. Osim što svake godine imamo počasne goste imamo i počasne ‘duhove’, točnije, to su ljudi koji su umrli pa im odajemo počast.”

Tri dana, preko tri tisuće posjetitelja i 150 točaka programa

SFerakon traje tri dana, a kako kaže Jelena, ima osjećaj kao da traju tri mjeseca. “Na fakultetu imamo oko šest prostorija u kojima se istovremeno odvija program. To je sveukupno preko 120 točaka programa, a prošle godine konkretno ih je bilo 150. Kroz ta tri dana se događa baš svašta. Dolaze nam fizičari, profesori s fakulteta, iz područja književnosti, medijske kulture, a i članovi različitih udruga. Tako su nam stigli iz Star Wars Udruge, Ministarstva magije i drugih društava koji se bave organizacijom sličnih konvencija u Hrvatskoj.”

Na SFeraKonu imaju i velik broj izlagača, umjetnika i ilustratora iz Hrvatske i regije, a mnoge udruge predstavljaju svoje programe pa se na mjestu možete i učlaniti. Osim toga imaju i veliku igraonicu gdje dolaze udruge sa svim svojim board game-ovima te dječje radionice. Jedna od zanimljivijih stvari je i Terrible Creations, kolektiv dizajnera igara koji osmišljaju, organiziraju i vode igre s uživljavanjem u uloge. “To izgleda tako da ljudi dobiju svoju određenu ulogu, nalaze se u nekoj situaciji i onda kroz razgovor trebaju riješiti neki problem ili sukob. To je super kad se nađeš sa nepoznatim ljudima i trebaš odigrati svoju ulogu. Sve je improvizacija i nema nikakvog scenarija.”

Ovakve konvencije namijenjene su baš svim generacijama

Svake godine se među počasnim gostima nalazi i jedan pisac. “S obzirom na to da SFeraKon posjećuju ljudi koji su zainteresirani za pisanje, te radionice su dosta zanimljive jer mogu dobiti mnoge informacije, dobiti odgovore na pitanja i dileme od nekog iskusnog, a često mogu i sudjelovati u zatvorenim, manjim radionicama.”

Ako možda mislite da su ovakve konvencije samo za djecu, dosta se varate. Ovakve konvencije namijenjene su baš svim generacijama i svi su dobrodošli. SFeraKon je zapravo književna manifestacija jer svake godine organiziraju natječaj za zbirku priča. “Svake godine imamo drugu temu – horor, space opera, steam punk ili slično. Prijavljuje se oko 40 autora pa naše urednice odabiru najbolje i to tiskamo u zbirku priča. Tu zbirku dobiva svaki naš posjetitelj pa na taj način svi mogu saznati o novim autorima. Na to smo baš ponosni.”

Ovo je krenulo poput nekog malog, poluprivatnog tuluma, a sada smo na tri kata fakulteta

“Krenuli smo s jednog dijela fakulteta, a sada se protežemo na tri kata i posjećuje nas oko 2500 ljudi.” Do sada su imali prilike surađivati i posjetiti mnoge ljude koji organiziraju konvencije po svojim gradovima pa su tako bili u Ukrajini, Finskoj, Rusiji, Americi i mnogim drugima.

Usput, ako vas je zanimalo, riječ geek više se ne smatra pogrdnom riječi jer su tome mnogo pomogli Marvelovi i slični filmovi koji su to stavili u mainstream kulturu. “Geek ne mora nužno biti povezan sa gejmerskim kulturama, nego i netko tko zna sve o na primjer Harry Potteru, Game of Thrones i slično. Geekovi stvarno polako postaju kul.”

Za kraj sam Jeleni postavila teško pitanje, da ona kao zaljubljenik u književna djela i knjižničarka izdvoji nekoliko najdražih djela koja bi preporučila drugima. “Nisam htjela isticati klasike tipa Brave New World, Hyperion ili Handmaid’s Tale, za koje već svi znaju. Ovo su naslovi izdani u zadnjih 10-ak godina koji su možda prošli ispod radara ili se o njima nije pričalo u mjeri u kojoj su to zaslužili.” Ostavljamo vam njenu listu, a i mali rječnik stvari koje morate znati ako odlučite posjetiti SF konvenciju.

1. Stories of Your Life and Others (Ted Chiang)

2. Station Eleven (Emily St. John Mandel)

3. Drenje (Luka Bekavac)

4. The Circle (Dave Eggers)

5. A Tale for the Time Being (Ruth Ozeki)