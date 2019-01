Nova reklama za Gillette je dobra, ali je umjesto slanja važne lekcije postigla negativan efekt

Gillette je predstavio reklamu u kojoj u manje od dvije minute vidimo slučajeve diskriminacije žena na poslu, ulici i u medijima, svađu i tučnjavu između muškaraca, i na kraju, pitanje je li to najbolje što muškarac može biti?

Odgovor je, naravno, ne, pa u drugom dijelu reklame vidimo ohrabrivanje da se seksualno uznemiravanje zaustavi, da se žene prestanu objektivizirati i da se prestanu koristiti stari izgovori za rodnu diskriminaciju. I do kraja reklame, muškarci se doista suprotstavljaju navedenim problemima, uče svoje prijatelje da se ne okreću za ženama na ulici, a kćerke da vjeruju u sebe i budu snažne.

Reklama je dobra i zaista šalje snažnu poruku, no izazvala je neočekivane reakcija kod muške publike. TV voditelj Piers Morgan napisao je na Twitteru da je reklama jadna i da je to direktna posljedica radikalnih feminista koji vode rat protiv muževnosti, a napisao je i cijelu kolumnu o tome za Daily Mail.

Yes, which was EXACTLY how @Gillette used to market themselves. Now they suddenly tell us men are bad and masculinity is a bad thing. https://t.co/7uG7HCTej7

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 15, 2019