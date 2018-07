Nismo samo mi oduševljeni pobjedom Hrvatske. Čestitaju nam čak i svjetske zvijezde

Očito su svi živi u svijetu prilično oduševljeni Hrvatskom i pobjedom naših nogometaša protiv Engleza sinoć. Ako vam treba dokaz, možda je najbolji taj što je čak i slavni američki reper Snoop Dogg objavio fotku u hrvatskom dresu na svom Instagramu, a našim nogometašima su čestitale i druge svjetske zvijezde.

Vjerojatno je gledao utakmicu pa je odlučio da i on mora na neki način proslaviti veliku pobjedu i ulazak u finale Svjetskog prvenstva. I naravno, zaradio je hrpu lajkova na fotku, trenutno ih je već skoro 600 tisuća. Genijalno.

Glumac Russell Crowe je napisao: “Loša sreća, Engleska. Čestitam Hrvatskoj, nevjerojatan uspjeh.”

Me 2 – never followed til this year – so exciting – Croatia a tiny country in the finals – gives me hope – winning in overtime – never giving up – inspiring – I hope they win #WorldCup2018 https://t.co/gIJMPS8LF1

