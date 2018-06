Nikolina je dosta uspješna food blogerica i fitness trenerica koja je hobi pretvorila u posao, pričale smo s njom

Salata koju obožavam i radim malo-malo za ručak (mrak je i kao opcija za ponijeti na posao!): Skuham 50g integralne ili pirove tjestenine, dodam ocijeđenu tunu (120g), povrća po želji (ovog puta mini rajčica i rikula), kuglice mini ili obične mozzarelle (50g) i sve zalijem sa žlicom maslinovog ulja i limunovim sokom te pospem svježim bosiljkom! Obožavam 🤗👌🏻 —————————————————#healthyfood #fit #fitlife #foodphoto #foodphotography #feedfeed #instafood #foodstagram #foodblogger #foodstyling #eathealthy #stayfit #fitgirl #blogger #healthy #lunch #healthylunch #tuna #salad #penne #lunchidea #lunchforwork #officelunch #simple #yummy

A post shared by Nikolina • TheSliceofFITLife (@thesliceoffitlife) on May 22, 2018 at 2:35am PDT