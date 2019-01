Možemo reći da neke osobine nasljeđujemo od roditelja, a neke pokupimo iz okoline, no, one koje nam je pripisao horoskop najteže se gube

Znate i same da kad nekoga upoznate se može dogoditi da već po ponašanju pretpostavljate kojeg je horoskopskog znaka. Tako je dobro poznato kako su neki ljudi posebno tvrdoglavi, umišljeni, a neki su baš iznimno dragi, blagi i sramežljivi. Kako se takve osobine dosta teško skrivaju jer kao da uvijek postoje u nama, one mnogo utječu na svakodnevne situacije, ali i život općenito.

Jasno je da će osoba koja je izravnija, imati više poslovnih mogućnosti od one sramežljive, ali i da će oni sramežljivi možda biti kreativniji i puni ideja. Sve u svemu, neki znakovi su dobro poznati po svojim osobinama radi kojih će idućeg tjedna možda i ispaštati.

Ovan

Kako im i sam znak nalaže, ovnovi su jaki, uporni i teški znakovi s kojima se dosta teško sporazumjeti i raspravljati. Oni nisu čuli za pristojno ponašanje i sve što im kažete često će gledati s neodobravanjem. Nemojte se čuditi ako ovnovi na vaše stavove odmah okreću očima i počnu vam objašnjavati zašto su oni u pravu, a ne vi. Ova osobina može biti korisna u nekim situacijama, ali u pravilu otežava komunikaciju. Pokušajte malo više misliti prije nego izletite s reakcijom.

Bik

Dvije su vrste bikova, oni koji vode grupu i oni koji su samo dio nje. Kod jednih i kod drugih pojavljuje se ista osobina – nesigurnost. Bez obzira na možda jaku vanjštinu i na to što su takvi ljudi često najglasniji u društvu, duboko u sebi zapravo su dosta nesigurni i sve svoje poteze. U životu ih to često sprječava da idu dalje, a zapravo imaju velik potencijal koji baš zbog toga ponekad niti ne iskoriste. Ne bojite se reći što zapravo mislite i želite.

Blizanci

Osobina blizanaca dobro stoji uz njihov znak, a to je da se jako lako zaigraju i brzo gube pozornost. Često bi željeli raditi sto stvari odjednom, a kada to tako ne ide, onda se dosta brzo zasite svega čega se prime. Ovo može biti dobra stvar za one koji se bave poslom u kojem se svakog dana događaju različite stvari, ali ako ste na monotonoj poziciji, mogli biste biti nesretni. Nije loše da pronađete neki hobi da vam upotpuni želju.

Rak

U pravilu mirne duše koje vole svoju tišinu, a zapravo jako vole biti uz ljude, društvo i voljeni. Dobro, tko ne voli, ali sve ono čemu rakovi zapravo teže je da imaju sređenu obiteljsku i ljubavnu situaciju. Kada su sami teško funkcioniraju, a najbolje im je kada znaju da ih okolina odobrava. Kreativni su, ali se često srame pokazati svoje radove. Okružujte se i dalje ljudima koji vas vole, to će vas hraniti i dalje.

Lav

Najglasniji i često najatraktivniji znakovi zodijaka zapravo vole nešto sasvim suprotno – mir i tišinu. Lavovi su omiljeni u društvu, ali baš to im je nekada teško podnositi jer imaju dojam kao da svi od njih nešto očekuju. Što i nije daleko od istine. Baš zato što se uvijek svima daju i dopuštaju da se s njima radi što god se poželi, zato je važno da imaju svoje trenutke u miru i tišini.

Djevica

Glavna muka djevicama je njihova nesigurnost. Često su u strahu da okolina ne sazna kako možda oni ne znaju sve odgovore i kako ponekad zapravo nemaju rješenje za sve probleme. Oni vole imati sve ispunjeno po spisku, a jako im je teško podnijeti kada stvari nisu takve. Ova nesigurnost glavna im je boljka i često ih odvraća od nekih većih projekata u kojima bi se zapravo vjerojatno jako dobro snašli.

Vaga

Pripadnici ovog znaka znaju biti iznimno tolerantni pa čak i jako ističu tu svoju tolerantnost. S druge strane, zapravo mnogo sude, gotovo svima oko sebe i kod svih će jako lako pronaći nešto što im se ne sviđa. Ovakva osobina može biti jako teška u životu jer će im se vječito činiti kao da nitko ili ništa nije dovoljno dobro za njih, pa će imati osjećaj kao da se s nekim ljudima naprosto mire umjesto da pronađu baš ono što žele. Spustite kriterije.

Škorpion

Najsnažniji ljudi u pravilu su u ovom znaku. Uvijek imaju odgovore, uvijek imaju rješenje i znaju točno što rade. No, s druge strane, upravo pripadnici ovog znaka velike su maze, ali ne žele to priznati. Brinu se oko svoje reputacije mnogo više no što bi trebali i to ih dosta koči kada bi trebali izaći iz svoje komfor zone. Ponekad nije loše isprobati nešto nepoznato ili nešto u čemu ne znate kako ćete postupiti.

Strijelac

Opuštenost, kao i ponašanje kao da nemaju nikakve brige u svijetu pravi je prikaz ovog znaka. U pozadini se zapravo krije dosta velika nesigurnost i želja za ljubavi koju teško ispunjavaju jer i dalje pokušavaju održati mišljenje da ih ne zanimaju stalne stvari. Često se brinu oko toga što drugi misle pa se znaju i izgubiti. Zbog toga će se dosta teško prikazati u pravom svjetlu, a najgore je što bi mogli i izgubiti sebe.

Jarac

Čvrste odluke, jasno razmišljanje i konkretni ciljevi glavne su značajke jarčeva. S druge strane, mnoge situacije ih navode da se izgube i zbune, ali to nikada ne pokazuju svojoj okolini. Reputacija osobe koja uvijek ima odgovore iznimno je nezahvalna i teška, a oni se uvijek ponašaju kao da su s time sasvim u redu. Ponekad nije loše uzeti malu pauzu ili priznati neznanje, grešku ili pad.

Vodenjak

Jedna od prikrivenih osobina ovog znaka je zapravo velika bahatost i tvrdoglavost. Ponekad se možete iznenaditi kako se ove osobe, koje se doimaju simpatične, mirne i drage, mogu biti arogantne, čak i zločeste. Svi to nosimo u sebi i to ih ne razlikuje previše, ali oni kao da ponekad malo uživaju u svim tim osobinama, a pogotovo kada dobiju osjećaj da je netko njima inferioran. Osjećaj moći zavarava.

Ribe

Ribe ne skrivaju svoju lijenost, tu im ne možemo ništa reći, ali ono što ih stvarno obilježava je izbjegavanje sukoba. Ponekad se čini kao da će radije pobjeći ili priznati neistine samo kako ne bi došlo do svađe i kako se ne bi morali suočavati s nekim. Ova osobina može poticati mir u društvu i dobro doći, ali ponekad je za njih pogubna jer im onemogućava da se izraze u potpunosti. Strah je neopravdan ako vjerujete u sebe.