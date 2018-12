Neki ljudi jako dobro lažu, a izgleda da je to povezano s njihovim horoskopskim znakom

Svi ponekad lažemo, zar ne? Izgleda kako je kod nekih ljudi laganje jako jednostavno i ide im od ruke

Ne razumijemo baš previše zašto je to tako, ali znate i same da postoje oni ljudi koji mogu izreći laž bez da trepnu. Tih ljudi se ponekad treba i bojati, tko zna kakvi su s vama. Nitko vam ne može garantirati da su iskreni s vama. Kako bi bili malo pažljiviji, ova tri znaka su najbolji u laganju i to im ide baš od ruke.

Blizanci

Ako nekome ide dobro snalaženje, to su onda blizanci. Kao da nemaju nikakav problem prihvatiti svaku situaciju i okrenuti ju u svoju korist. To može biti odlična vrlina ako se nekome ne čini nažao s takvim postupanjem. Najgore od svega je to što njih često nije niti briga kome čine zlo. Iz tog razloga je njima dosta lako izgovarati neistine, a ako ih uhvatite u laži, nikada vam neće priznati da ste u pravu.

Lav

Lavovi jako vole sebe i strašno paze na to da im ego ostane netaknut. Vole biti glasni u društvu i u centru pozornosti. Ponekad to ne mogu postići sa svojim svakodnevnim situacijama pa se zna dogoditi da malo pretjeraju u opisivanju svojih životnih situacija. Kod lavova ćete često čuti pretjerivanje i neke bizarne priče. Ako niste bile dio te priče, postoji velika šansa da se radi o nečem sasvim izmišljenom.

Vaga

Pripadnici ovog znaka poznati su po tome da stalno nešto važu, a i lažu. Vage se često ne mogu odlučiti koja im se od istina najviše sviđa pa nije baš čudno kad malo izbjegavaju istinu ili ju iskrive. Rijetko će lagati kako bi nekome napakostile, ali će to znati iskoristiti u vlastitu korist. Ako se slučajno s njima zakrvite i imate nekakve svađe, očekujte da će vage prihvatiti sve što kažete samo kako bi se maknule od sukoba. Da, vjerojatno će vam lagati samo kako bi vas skinule s kičme.