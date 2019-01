Naši stand up komičari o Louis C.K.-u, poznatom američkom komičaru kojeg sada svi mrze

Louis C.K. ovih se dana vratio na pozornicu i uzrujao javnost. Komentiraju nam dečki iz domaće stand up comedy skupine Lajnaup

Poznatog američkog komičara, Louis C.K.-ja volite ili ne volite. Prost, direktan i neumjesan, sve ono što stand up komičar i treba biti. Crni humor, seks, neprimjereni komentari, sve ono što nas na kraju priče i nasmijava do suza. No, čini se kako je Louis otišao predaleko. Naravno, uopće je beskompromisno komentirati kako je napravio seksualne prekršaje, za koje je i bio prozvan još u startu #metoo pokreta, ali sada je napravio još jedan, po mnogima ključan korak u krivom smjeru.

Iako se nakon optužbe ispričao i rekao kako će itekako razmisliti o svemu, kao i svom ponašanju, nakon godinu dana vratio se na pozornicu u Long Islandu i održao stand up nastup kojim je mnoge izbacio iz kože (donosi The Cut). Naime, odmah nakon nastupa, procurila je i njegova snimka u kojoj Louis C.K. komentira djecu koja su preživjela pucnjavu u američkim školama, jedan od gorućih problema SAD-a.

”Niste zanimljivi jer ste išli u školu u kojoj se pucalo. Zar bih vas trebao slušati zbog toga? Kako vas to čini zanimljivima? Nisu vas upucali, vi ste samo gurnuli onog debelog klinca koji vam se našao na putu.” jedna je od njegovih izjava s nastupa. Njome ne samo da je naišao na gomilu negativnih komentara, već i izgubio fanove. Također, tu su se našle i fore o djeci koja se žele identificirati kao seksualno neutralna.

U atmosferi u kojoj se pitamo koliko je previše, što je sa slobodom govora i može li baš sve proći s predglasom komedije, dobile smo komentare dva naša stand up komičara, Gorana Vugrineca i Tomislava Kozačinskog, koji su dio domaće stand up comedy skupine Lajnaup.

”Članak What Did We Really Expect From Louis C.K. na stranici The Cut je klasična pogreška u koracima. U njemu se raspravlja o očekivanjima te se pristrano komentira što je komičar, suočen sa svojim teškim grijesima, trebao predstaviti kao novi materijal. Teško je kad se očekivanja ne ostvare, no u tom slučaju – sami smo si krivi. Osobno sam očekivao da će novi Star Wars biti pravi spektakl od filma. Nije. Trebam li sada raspisivati sagu o tome? Ne. Jednostavno sam ih prestao gledati.” komentira Goran Vugrinec.

”Slična je priča i ovdje. Komentiranje neispunjenja vlastitih očekivanja neće ih ostvariti kao ni osjećaj ogorčenosti koji donosi autorica članka. Novi materijal Louisa ti se sviđa ili ne. Nema između. Određivati o kojim se temama može pričati, a o kojima ne je put prema cenzuri. Hrvatska je zakoračila prema tamo presudom u slučaju Bujanec vs News Bar.

Poanta stand-up komedije je da uvijek gura granice i bude snažna kritika društva. No dojam je da Louis C.K. novim materijalom to ne postiže. Štoviše, ide u kontru. Ovdje nije riječ o očekivanju materijala u kojem Louis priča o svojim grijesima i traži oprost, već o obećanju koje je dao i propuštenoj prilici.

Nakon priznanja teških optužbi rekao je da će “slušati i učiti”, a novim nastupom to očito nije učinio. I tu gubi dignitet potreban da bude istinski društveni kritičar. Umjesto da zagrebe dublje, ostao je na površini i okomio se na klince koji barem pokušavaju napraviti pozitivnu promjenu u društvu. Smiješno ili ne, publika će odlučiti kao što to uvijek i radi, ali jasno je da se Louis C.K. ulijenio i postao cinikom, jednako ravnodušan prema dobru i prema zlu, a to je najmanje što društvo treba i traži.”

Tomislav Kozačinski smatra kako je Louis C.K. oduvijek bio ‘not everyone’s cup of tea’ komičar. ”Louis je svoj zločin priznao i za njega prihvatio kaznu i još uvijek plaća dug. To nema veze s njegovim radom. U trenutku kada društvo počne govoriti što komičar smije, a što ne smije govoriti na pozornici – u tom trenutku smo krenuli prema mračnoj i opasnoj budućnosti. Danas je to Louis, nadam se da sutra to neće biti Lajnap.”

Ovi dečki zajedno s Vlatkom Štamparom, Sašom Turkovićem i Aleksom Curać Šarićem od 14. siječnja svakog ponedjeljka nastupaju u zagrebačkom klubu Sax, o čemu sve informacije možete dobiti ovdje: lajnap.comedy