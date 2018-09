Napravila sam svoju zimnicu i uštedjela 550 kuna. Jako je jednostavno

U nadolazećim, posebice zimskim mjesecima, imate prilike uživati u nečemu što ćete pripremiti vlastitim rukama – zimnici. Jer zašto ne?

DOMAĆE JE DOMAĆE

U posljednjih nekoliko godina pazim na prehranu. Pritom gledam da je riječ o svježim i ne prerađenim namirnicama, a po mogućnosti i da su one domaće. Sada, što mi ranije nije bio običaj, provjeravam i sastav namirnica (izbjegavam one s aditivima), ali i zemlju porijekla. Nastojim se hraniti sezonski, uvrštavajući što više voća i povrća u svoju prehranu. Zahvaljujući roditeljima koji imaju velik vrt i voćnjak imam ga od proljeća do jeseni. Nažalost, za onaj drugi dio godine kad nam to sve nije tako dostupno, barem kao nešto domaće i provjereno, u mojoj se kući priprema zimnica. Ove godine sam na iznenađenje svojih roditelja rekla kako ću im pomoći u pripremi. Odlučili smo se za krastavce, papriku i ciklu. Zajedno smo otišli na tržnicu gdje smo već kod provjerenih proizvođača kupili povrće, a zatim u dućan po alkoholni ocat, ulje, šećer, sol i crni papar u zrnu. Staklenke smo imali kod kuće. Skupljali smo ih tijekom cijele godine tako da ih je trebalo samo oprati.

NIJE TEŠKO KAO ŠTO SE ČINILO NA PRVI POGLED

Kad sam se zagledala u količinu svega kupljenog mislila sam koliko će nam trebati da sve to iskoristimo, ali kad smo krenuli samo je išlo. Ja sam samo slijedila upute te shvatila kako uopće nije teško pripremati zimnicu kao što mi se na prvu činilo. Krenuli smo s krastavcima. U pripremi je zapravo najvažnije da je povrće dobro oprano i da je iz njega izrezano sve ono što ne valja, kako bi se spriječilo kvarenje. Osim toga važni su i omjeri tekućine kojom se zaljeva ono što se ulaže, a na kraju i ‘dunst’ u koji idu napunjene staklenke. Kad je došao red na papriku i ciklu sve je išlo kao po špagi. Nikakav problem. Krajnji rezultat nakon samo par sati bio je 55 napunjenih staklenki za što nam je trebalo 21 kilograma povrća, koje se na veliko prodaje po znatno povoljnijoj cijeni. 6 litre alkoholnog octa, šećer, sol, crni papar, ulje i kopar (koji smo dobili od susjede).

ISPLATILO SE

Ukupni trošak bio je oko 250 kuna, a kad smo izračunali koliko bi isto platili u dućanu, ispalo je preko 800 kuna. Dakle, osim što se jede nešto domaće i financijski je isplativo. Vjerujem da ću ju raditi i ubuduće jer vidim da nije nikakav problem, a ni preveliki napor. U nastavku vam donosimo recepte za gore navedenu zimnicu i još dva prijedloga – kako ukiseliti krastavce i ciklu. Kad je riječ o količini radi se o onoj koju smo mi koristili. Vi se odlučite da li želite manje ili više nečega ulagati.

KISELA PAPRIKA

Potrebno vam je:

6 kg paprike

2 l alkoholnog octa

6 l vode

7 žlica ulja

3 žlice soli

2 žlice šećera

crni papar u zrnu

Priprema: Dobro očistiti papriku, a ostale sastojke staviti zajedno u jedan veliki lonac. Nakon što proključa u mješavinu stavljamo papriku koja se tako kuha par minuta. Tako pripremljenu papriku počnemo slagati u staklenke koje isto tako trebamo dobro zatvoriti. I paprika kao i krastavci ide u ‘dunst’. Na isti način. Također se hladi cijelu noć pa onda u smočnicu.

KISELI KRASTAVCI

Potrebno vam je:

10 kg krastavaca

2 l alkoholnog octa

6 l vode

4 žice soli

2 žlice šećera

malo kopra

Priprema: U čiste staklenke slažemo dobro oprane i očišćene krastavce, a na vrh stavimo malo svježeg kopra. U loncu prokuhamo ocat, vodu, šećer i sol. Pripremljenom mješavinom zalijemo krastavce i dobro zatvorimo staklenku. Slijedeći korak je ‘dunst’. U drugi lonac na dno stavimo krpu i natočimo vode do visine pola staklenke. Kad se zagrije u lonac naslažemo staklenke. Sve moraju stajati i prekrijemo poklopcem. U njemu ostaju sve dok voda ne počne vreti. Zatim pažljivo izvadimo staklenke i dobro ih omotamo krpom ili ručnikom. Tako ostaju sve do idućeg jutra. Tek tada mogu u smočnicu.

KISELJENJE CIKLE

Potreno vam je:

5 kg cikle

2 l alkoholnog octa

6 l vode

4 žlice soli

4 žlice šećera

Priprema: Ciklu dobro oprati i staviti da se kuha dok ne omekša. Nakon što se ohladi (mi smo ubrzali postupak pa smo ju hladili vani) potrebno ju je očistiti i narezati na listiće ili kockice kako vi već volite. Ostatak sastojaka isto tako prokuhamo. U staklenke slažemo ciklu koju zatim zalijemo s pripremljenom mješavinom. I sve kao i u ranijim pripremama ide u ‘dunst’.