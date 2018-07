Najbolji test ikad! Čitav dan smo se vozali na električnim jurilicama. Ovo je sve što trebate za ljeto na asfaltu

Mi stvarno imamo najzabavniji posao na svijetu, evo, opet smo nešto super testirali. Kako su električni romobili apsolutni hit ovog ljeta, odlučile smo ih detaljno isprobati. A onda smo vidjele i električne skutere i chopper i sve smo morale voziti

Nakon detaljnog istraživanja električnih jurilica, odabrale smo nekoliko favorita koje bismo htjele imati u voznom parku. Zamolile smo gospodu iz Električnog buntovnika i Alata Milić da nam na testiranje dostave dva električna bicikla, dva električna skutera, dva električna romobila, električni chopper i novi Segway. Odmah smo se bacili na posao i provozali ih po redakciji, oko zgrade, po kvartu…

Najizazovniji od njih zapravo je bio mali slatki Segway bez upravljača koji smo svi na kraju izignorirali jer nitko nije uspio pronaći ravnotežu osim mene (Ide). Međutim, na kraju sam i ja odustala jer mi je malac uspio prijeći preko noge i zaradila sam opeklinu od gume. Uglavnom, romobili su bili mnogo zabavniji i stabiliniji i svi smo se ludo zabavili dok smo ih detaljno testirali.

Doohan iTank 45

Cijena: 19.499 kuna

Gdje kupiti: Električni buntovnik

Skuter na tri kotača svidio nam se na prvi pogled, samo ga se nisu svi ufali voziti. Kolega Ivan Luzar s Telegrama, s druge strane, nije se skidao s njega, a ni naša Vlatka. Super je što električni motor tijekom kočenja prikuplja električnu energiju i tako puni litijsku bateriju.

Ivan: Ovaj skuter je stvarno super jer imaš osjećaj kao da voziš neki motor od 50 kubika, samo mnogo sigurnije. Ne trebaš ići na vozački za motor, jer se svrstava pod skutere, dakle M kategoriju. Iznimno je startan, bolje od standarnog skutera, što je odlično u gradu. Ipak se radi o električnom vozilu pa te nitko ne čuje kad mu se prišuljaš. Trebaš biti malo oprezniji kad se provlačiš kroz promet.

Vlatka: “Vozila sam i crni i crveni skuter i, iskreno, crveni mi je puno draži zato što je veći, sigurniji nekako. Njime sam se vozila i po cesti i nisam imala osjećaj da bi mi se nešto moglo dogoditi. Ima i retrovizore što je super korisno. Jedino treba biti oprezan prvih nekoliko puta dok se ne navikneš jer kad daš gas, skter dosta naglo krene.”



Karakteristike: maksimalna brzina: 45 km/h

motor snage 1500W i 117NM

jedno punjenje baterije pruža doseg do 50 km

ima mjesta za stražnji kofer i dva bočna kofera

Doohan iTango

Cijena: 14.999 kuna

Gdje kupiti: Električni buntovnik

Ovaj nešto manji skuter stigao nam je u crnoj boji, ali je bio jednako zabavan kao i crveni. Najviše su ga isprobavali Ivan i Vlatka. Kao i prethodni, pri kočenju prikuplja električnu energiju i puni bateriju.

Vlatka: “Crni je u principu dosta sličan crvenom, a postižu i istu brzinu samo je ovaj brži jer je lakši. Zapravo nemam mnogo drugačiji dojam od onog za crveni skuter. Možda je mrvicu manje stabilan, to je sve. Inače je isto super.”



Karakteristike: maksimalna brzina: 45 km/h

motor snage 1200W i 115Nm

baterija pruža doseg do 90 km

nosivost do 150 kg

maksimalni kut uspinjanja 12°

Električni romobil Chopper

Cijena: 6500 kuna

Gdje kupiti: Električni buntovnik

Čim ga je vidjela, Tamara je rekla da je ovaj chopper definitivno za nju. “Dakle, ovo je nešto najbolje što osoba bez vozačke dozvole može voziti! Priznajem, taj dan sam mu ispraznila bateriju i nisam nikome dala da sjedne na njega. Imam iskustva s vožnjom na klasičnom chopperu pa kad bih uspoređivala – da, ovo je baby verzija, ali svejedno daje osjećaj adrenalina, dodavanje gasa ga fino povećava, osjećaj dok se voziš cestom je dovoljno uzbudljiv… A zapravo je jako jednostavan za korištenje – gas je na desnoj ručki, imaš dvije kočnice i to je otprilike to. Sjedneš i voziš se na posao kao frajerica. Ovo je sve.”

Karakteristike: maksimalna brzina 25 km/h

snaga motora 1000W

jedno punjenje baterije pruža doseg do 50 km

nosivost do 130 kg

daljinsko zaključavanje

Preklopni električni bicikl FY-04

Cijena: 4599 kuna

Gdje kupiti: Električni buntovnik

Preklopni električni bicikl testirala je naša snimateljica Lucija koji ju je potpuno osvojio jednostavnošću korištenja i, naravno, zato što je sklopiv. Pali se na kontakt bravicu, s prednje strane je LED svjetlo, a sa stražnje nosač za stvari.

Lucija: “Bicikl me je totalno kupio. Prije sam mislila kako su električni bicikli za malo ljenije ljude kojima se ne da vrtjeti pedale, ali kad sam probala i sama voziti ovaj, shvatila sam da može super doći kad se nekamo baš žuriš, a nemaš snage u nogama za brzu vožnju. Uz to ima presladak, pomalo retro dizajn pa me i time osvojio.”

Karakteristike: maksimalna brzina: 25 km/h

motor snage 250W

jedno punjenje baterije pruža doseg do 30 km

nosivost do 100 kg

Električni bicikl XD-03

Cijena: 5990 kuna

Gdje kupiti: Električni buntovnik

Popularno je zvan FAT BIKE, što je potpuno opravdano jer ima najveće gume za bicikl koje smo ikada vidjele. Izgleda moćno i kao da njime možete voziti po najgorim terenima. Ima čak šest brzina i mehaničke disk kočnice. Evo što kažu Tamara i Katarina.

Tamara: “Prvi moj dojam je bio: ‘Kvragu, ovo je teško čudo, ne bih si to nikad kupila.’ Otprilike dvije minute kasnije, priča je bila drugačija. Bicikl je suludo brz, brzine se jako jednostavno mijenjaju, on ne preskače nego leti kako mu dodajete gas, instantno ga povlači… Usudila bih se na njemu utrkivati s bilo kojim klasičnim motornim vozilom koliko sam se osjećala sigurno na njemu. Realno, sjedalo sam morala spustiti do kraja pa bi mi možda bolje odgovarao i malo manji model, ali ne bih se žalila da posjedujem i jedan ovakav.”

Katarina: “Električni bicikl me iskreno iznenadio brzinom koju može postići. Komponente nisu previše drugačije od onih na običnom biciklu. Isto imate kočnice, pedale i mogućnost promjene brzina. Super je kad se malo pokrenete na njemu, zapedalirate nekoliko puta i prebacite u višu brzinu, odjednom se dosta brzo vozite. Dosta je težak, ali s njim mnogo brže stignete gdje želite.”

Karakteristike: maksimalna brzina do 25 km/h

motor snage 250W

jedno punjenje baterije pruža doseg do 30 km

nosivost do 120 kg

Preklopni romobil HB-005

Cijena: 3999 kuna

Gdje kupiti: Alati Milić

Ovaj prijenosni romobil bio nam je jedan od omiljenih jer je mali, sklopiv, a postiže zavidnu brzinu. Odlično je i što ima dvostruku kočnicu – prednji disk kočnice ima EABS sustav protiv blokiranja kotača, dok stražnji ima mehaničku kočnicu.

Katarina: “Da živim u gradu i trebam barem pola sata da dođem na posao, odmah bih si nabavila ovaj romobil. Jako je jednostavan za korištenje jer imaš doslovno jednu kočnicu i jedan gas. Za početak ga se mora malo pogurnuti, kao pravi romobil, ali nakon toga samo ide. Jako se brzo i jednostavno zaustavlja, ali i skreće. Nije nespretan za voziti, a i jako se lako sklapa i posprema. Idealan za gradsku vožnju.”

Ida: “Čim sam ga probala, oduševio me koliko je zapravo jednostavan, a super brzo vozi za romobil. Prvo sam se lagano odgurnula nogom, stisnula gas i samo me potegnuo. Stabilan je, u zavojima ne proklizava i super je za vožnju po ravnim terenima. Nabavila bih ga, samo nisam sigurna bih li se njime mogla spuštati niz brijeg. Vjerojatno bih taj dio morala pješice.”

Karakteristike: maksimalna brzina do 25 km/h

snaga motora 250W

jedno punjenje baterije pruža doseg do 30 km

nosivost do 130 kg

Preklopni romobil S3

Cijena: 1990 kuna

Gdje kupiti: Električni buntovnik

I na kraju, ovaj nešto manji romobil s aluminijskim okvirom super je za brzo stizanje do željene lokacije, a i prihvatljive je cijene. Dostupan je u četiri boje, a Ida ga je najviše isprobavala.

Ida: “Moram priznati da mi se prethodni romobil više svidio zbog bolje stabilnosti, ali ni ovaj nije loš. Ima tri brzine, ubrzanje se postiže vrlo brzo, ali nešto sam teže prelazila preko grbavog terena jer mi se učinilo da bih ga mogla pokvariti. Također, pri najvećoj brzini je dosta glasan i zvecka, ali, sve u svemu, dostojna je zamjena gradskom prijevozu.”

Tamara: Meni je ovaj romobil ipak bio draži od prethodnog. Super mi je što ima tri brzine pa gdje je staza jako loša samo ga tipkom prebacim u prvu, gdje je glatka samo prebacim u drugu ili treću. Super su mi ovi romobili, imaš osjećaj kao da lagano letiš kroz zrak.”