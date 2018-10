Restoran Mundoaka predstavio je novi koncept i meni, pa smo chefa Kristijana Kerešu zamolile da nam preporuči tri najbolja jela

Novi koncept u Mundoaki bazira se striktno na uličnoj hrani pa su sada zaista i postali pravi street food restoran. Sada im se meni bazira na sveukupno sedam jela što uključuje glavna jela i predjela te uz to imaju dnevnu juhu po preporuci kuhara i dva deserta.

Azijsko – američko – hrvatska fuzija

Ono što je posebno u njihovoj ponudi je to što se trude da namirnice koje koriste budu svježe i po mogućnosti sezonske. “Cilj nam je koristiti sve od naših lokalnih dobavljača na dnevnoj razni, uglavnom sa Dolca. Utjecaj na našu kuhinju je jednim dijelom iz Azije, a jedinim iz Amerike i to smo sve skupa uklopili u Hrvatsku priču.”, rekao nam je Kristijan.

Na novom meniju radio je cijeli kuharski tim sa sous chefom Srđanom Mamužićem i chefom Kristijanom Kerešom na čelu. Potencijal i kvaliteta ovog restorana potvrđena je i činjenicom da se nalaze u Michelinovom vodiču za prošlu i ovu godinu. “Posebnost kod nas je to što sva jela radimo od početka, dobivamo samo sirovinu i tek onda idemo u proces pripreme, a u nekom slučaju to zna trajati i po 10 dana.” dodao je Kereša. S obzirom na to da imaju novi meni, zamolile smo ga da nam da preporuku za tri najbolja jela, što mu je naravno, bilo dosta teško jer su sva stvarno vrsna.

Mexican Soft Tacos

“Ovo je naše signature jelo koje radimo s našim indijskim naan kruhom. Prezentacijski izgleda odlično. Umak radimo sami s domaćom majonezom s cijelim jajima i pistacijama, segmentima svježeg citrusa i nara te mikro zelenjem.”

Pastrami sendvič

“Ovo nam je jedno od najprodavanijih jela i vidljivo je da se stvarno svima sviđa. Radimo ga od junećih prsa koja se mariniraju 120 sati pa se nakon toga kuhaju u vakuumu 30 sati. Nakon toga se još i dime pa tek onda peku. Njih u sendviču serviramo na kruhu od kiselog tijesta s kondimentima i našim krumpirićima.”

Trufflesi od čokolade

“Najbolji desert koji imamo su sigurno trufflesi od čokolade s dulce lecheom koji su aromatizirani s narančom i limetom. Ovo odlično odgovara uz našu selekciju čajeva, piva i vina. Piva koja imamo su craft Otromundo pive, a vina argentinska.”

Ako vas zanima ovaj restoran, možete ga posjetiti za ručak, večeru ili samo kavu i fino piće, a sve informacije pronađite na njihovoj Facebook stranici.