Mislim da je bitno, gdje god da jesi, pronaći svoju rutinu i pratiti svoju intuiciju

Super1 vam predstavlja nova lica, ljude koje smo zamijetili i koje bi voljeli da i vi pobliže upoznate. Danas je to Ena Čuček, model i umjetnica

Ime i prezime: Ena Čuček

Dob: 25

Važno za istaknuti: Ena je poznatija kao model (zastupa je agencija Midikenn) s uspješnom karijerom i izvan Hrvatske, no oduvijek ju je zanimala umjetnost. Studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer novih medija i animacije, a iza nje je već jedan animirani film te dokumentarac ‘Guma’. Nedavno je sklopila suradnju s zagrebačkom niche parfumerijom TOP za koju je napravila divne vizuale za izlog.

Što ju je privuklo animaciji: Animaciju sam doživjela prvi put kao dijete odrastajući u Rusiji, u kojoj se kultura animiranog filma njeguje od djetinjstva. Najviše u sjećanju su mi ostali filmovi Jurija Norsteina. Osim toga, otkrila sam animaciju još tijekom srednje škole kada sam znala otići na projekcije na Animafestu. Vidjela bi cijeli spektar različitih filmova i cijeli taj proces mi je djelovao primamljivo. Od stvaranja priče do likova i samog vizuala. Animacija zahtjeva određeno vrijeme, strpljenje i preciznost. I to sam okusila kada sam pripremala svoj film Julijus za mapu. Trenutno sam se okrenula malo drugačijim umjetničkim praksama, ali mogu zamisliti da se jednog dana možda opet upustim u proces animacije.

Što je privlači: Privlače me istraživanje metoda u kreativnoj praksi, medija i spoj istih. Teorija boja, materijali, svakodnevni objekti. Na Akademiji imamo priliku isprobavati niz različitih kreativnih formi te mi se smjer i ideje konstantno nadograđaju. Ovih dana se bavim radom koji ću predstaviti na svojoj izložbi krajem 5 mjeseca i trenutno mi je više manje fokus na tome i na projektima s faksa.

Umjetnici koje prati: Pratim rad Viviane Sassen. Sviđa mi se njen vizualni jezik s kojim me svaki put na neki način iznenadi, a opet ostaje vjerna svom izričaju. Boje, kontrasti, sjene – svi ti elementi obuhvaćaju njenu poetiku. Također volim rad John Baldessaria i Ellsworth Kelly. Njih sam otkrila kada sam proučavala igru i slučajnost u umjetnosti.

Planovi za budućnost: Vidim se u kreativno-umjetničkom području djelovanja i sretna sam da se razvijam u tom smjeru. Zanimaju me različiti mediji – od fotografije, instalacije, videa, keramike, ilustracije. Voljela bi se baviti projektima koji uključuju sve njih.

O suradnji s parfumerijom TOP: Izlozi su mi svakako bili izazov. Nikad ih prije nisam imala priliku raditi te me je posebno veselila ta suradnja. Bilo je izazovno na više razina – od smišljanja ideje, do spoja ideje i mirisa koji su se trebali predstaviti, do same realizacije i postavljanja. Išla sam za time da napravim nešto svježe i drugačije. Zasad sam to izvela u dvije tehnike (žica i papir). Top je dućan koji ima svoju posebnu priču i auru te sam to htjela prenijeti na vanjski ‘display’ dućana kako bi se i izvana osjetila ta energija. Rado bi se odazvala i na nove suradnje oko izloga ako bi mi prostor i priča iza njega bili zanimljivi.

Raditi li u Hrvatskoj ili ne: Pronašla sam prednosti života ovdje. Prije nego što sam otišla živjeti van nisam vidjela svoju budućnost u Hrvatskoj. Imala sam veliku želju za istraživanjem, putovanjima i Zagreb mi je bio previše poznat. Ali kako se vrijeme malo odmaklo, sve više vidim prednosti Zagreba kao malog grada u kojem mi je sve blisko i gdje se ne osjećam kao stranac. Voljela bi doprinijeti svojim iskustvima koje imam izvana i raditi na kreativnim projektima ovdje. Mislim da je bitno, gdje god da jesi, pronaći svoju rutinu i pratiti svoju intuiciju.