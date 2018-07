Međunarodni dan ljubljenja je, pitale smo neke poznate žene sjećaju li se prvog poljupca

Međunarodni dan ljubljenja slavi se 6. srpnja pa smo pitale poznate žene sjećaju li se svog prvog puta

Međunarodni dan ljubljenja slavi se svake godine 6. srpnja, dakle danas, pa smo odlučile pitati nekoliko poznatih žena da nam kratko kažu sjećaju li se svojih prvih simpatija i poljubaca. I dok se neke ne mogu sjetiti kada i gdje su se prvi put poljubile, za druge je to romantična uspomena koju će zauvijek pamtiti.

Iskustva su uglavnom simpatična i divna, baš kao što su i naša bila.

Mia Kovačić

”Bilo je to dosta kasno, imala sam jedno 16 ili 17 godina. To je bio moj prvi dečko iz Švedske, hokejaš. Bili smo zajedno u Austriji, sjećam se da je to bilo vani u disku i bilo je baš lijepo, jedan jako lijep doživljaj. Klinci danas previše, prebrzo srljaju u te neke stvari ne dožive to sve tako lijepo. Eto, tako ja vidim te stvari.”

Danijela Martinović

“Sjećam se kada je to bilo, naravno! Imala sam negdje 14 godina. Bio je lijep, visok, zgodan, a imao je nadimak Bajaga jer je jako sličio na njega. Istina je, prvi poljubac se teško zaboravlja jer prvi je prvi. ”

Danijela Trbović

“Mislim da je to bio kraj osmog razreda ili prvi srednji, ne sjećam se baš točno i ne znam je li to rano ili kasno za današnje prilike, ali sjećam se da je bio tri godine stariji od mene, išao je u srednju školu tada. Da, užasno star. Bila je to platonska veza, bili smo tjedan dana zajedno. A iskustvo… Pa bilo je dosta neobično, čudno i ne baš genijalno. Ali tehnika se kasnije usavršila i mogla sam procijeniti tko se dobro ljubi, a tko ne.”

Iva Šulentić



“Sjećam se prvog poljupca, naravno, a pamtit ću ga zauvijek. Bila sam sedmi razred i slavila sam rođendan. Ivan i ja hodali smo već neko vrijeme. Dopratio me kući i, kao najljepšu čestitku taj dan, uputio mi moju prvu pusu. Divota!” Gina Victoria Damjanović

“Joooj, sjećam se prvog poljupca. Bilo je to još u vrtiću i to s mojom frendicom. Nemojte me samo krivo shvatiti, bilo je to vrijeme kada sva djeca nešto istražuju i nisi tada još svjestan ničega, ali bilo je to kao vježbanje za simpatije koje nam se sviđaju.”