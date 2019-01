Love bombing je još jedan novi termin u modernom dejtanju koji uopće nije kul. A izgleda ovako

Love bombing novi je termin u modernom dejtanju, a evo o čemu se točno radi. Čisto da znate prepoznati situaciju

Za love bombing kažu da je daleko gori od ghostinga ili netragom nestale osobe s kojom ste dejtale jednom ili više puta. Bizarno je uopće komentirati da postoje pravila, kao da je neko od nepoćudnih ponašanja prihvatljivo, ali situacija je takva. Sigurne smo da ste se (nažalost) barem jednom našle u glupoj situaciji koju niste mogle objasniti ni sebi, a ni svojim prijateljicama, zašto je frajer rekao da ćete sve raditi zajedno, a onda se nikad više nije javio.

Toksičnih odnosa bilo je uvijek, davno prije nego što je netko izmislio internet. Isto tako ima ih i danas, moguće u većoj mjeri zbog izazova koje je pred nas stavila a) neovisnost, b) nedostatak vremena, c) tehnologija d) moć e) nešto šesto. Ghosting (prestanak javljanja osobe koja nam se sviđa), fishing (bacanje udica na više adresa), breadcrumbing (doslovce netko ti daje mrvice kruha samo da bi te održao “tu negdje”) i filtrationship (više od prijateljstva, a manje od veze) sve su to samo uljepšane verzije fraze da se tu neće dogoditi ništa dobro. E sad je netko definirao love bombing za koji tvrde da je do sada najgora vrsta modernog dejtanja jer se, čujte ovo, radi o krajnje bezobraznoj manipulaciji.

ŠTO JE TOČNO LOVE BOMBING?

Prvo ćete biti uvjerene da ste našle ljubav svog života, pa ćete sa svojim prijateljicama podijeliti svu sreću i sve te nevjerojatne stvari koje on radi za vas. Sedmo nebo je vaš novi dom, ali čini se ipak izgrađen na lažima. Karakterističan je za osobe koje pokazuju narcisoidne osobine i pokušavaju kontrolirati odnos ispuštajući “bombe” ispunjene ljubavlju. Njihov jedini cilj je da vas navuku na svoj mlin, a onda lagano kreće manipulacija.

Sve se događa brzinom munje

Ti si specijalna, posebna, za njega stvorena i zbog tebe je on bolji čovjek. U prvih nekoliko tjedana sve je postavio na svoje mjesto, djeluje kao da te jako dobro poznaje, a ti potiho izgovaraš svoje ime s njegovim prezimenom. On će uvijek biti tu za tebe i jako je ponosan na sve što radiš.

Predviđa se budućnost i to daleka

Vrlo brzo kreće priča o zajedničkom životu, o planiranju zajedničkih odlazaka na godišnji odmor bez obzira što vjerojatno ne znate ima li familiju i kada mu je uopće rođandan. Ušao je kao uragan koji ne staje, a spominju se čak i zaruke.

Pokloni, komplimenti, previše pažnje

Cvijeće, čokolade, večere, komplimenti, sve što se ubraja u divne romantične geste koje netko radi za tebe. Dodirivanje u javnosti, stalno grljenje i tipkanje poruka kako non stop misli na tebe. Ti si već gotova, jer ne znaš zašto bi se netko tako ponašao ako to zbilja ne misli, zar ne?

U svemu se slaže s tobom

Ovo nam je moguće dobro poznato. Volite istu glazbu, imate identične interese, želite hranu iz iste dostave. Kako je lako dogovoriti se, život je kao pjesma. Sve dok ona nije Psycho Killer grupe Talking Heads.

Prerano i prečesto izjavljuje ljubav

Ovdje ste već stvarno debelo u crvenom i ako vam se sada nije upalio alarm za bijeg ili makar stiskanje kočnice, ove će vas bombe stajati života. Ok, pretjerujemo, krhkog emotivnog stanja. S ljubavlju se nikada ne šalimo i znamo koliko nam je teško izjaviti ju ako to stvarno ne mislimo.

Šalje tisuću poruku dnevno čak i ako ne odgovoriš na njih

Ako ste došli do ove faze onda znate da je voda već prešla grlo i da se utapate u njegovim floskulama i dalje naivno misleći kako je on stvarno najbolji dečko na svijetu. A tipka apsolutno sve, od detalja s posljednjeg spoja, od dobro jutro do laku noć i zapravo vam ne da zraka. Stvorio je opsesivan teritorij, ako se ne javite na poruke, javit će putem Facebooka. Trči koliko te noge nose.

Predobro da bi bilo istinito

Sada jako dobro shvaćaš onu stvar Heaven is a place on Earth i jednostavno ne možeš vjerovat kakva si sretnica na ovoj planeti. Ipak, glas razuma te vraća u onu: predobro da bi bilo istina i sigurna si da će to jednom nestati.

Krajnje je razočaravajuće kad se ljubav pretvori u toksično bombardiranje. Još je tužnije ako na kraju ispadne da ta osoba nikad nije ni postojala, a ako možete izdvojiti jedan ili dva od gore navedenih znakova upozorenja, velike su šanse za upravo takav scenarij. Ako ste pristale na takav odnos ovo bi mogao biti poziv na buđenje. Kod ovakvih osoba je često neizvjesno hoćete li dobiti poljubac li emocionalni udarac što može biti dosta iscrpljujuće. Na kraju samo možemo zaključiti kako je love bombing samo izlika za nezrelo i nesigurno ponašanje.