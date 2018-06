Krenule su četiri nove serije; mislimo da ih se isplati pogledati

Iako ljetne sheme obiluju reprizama, HBO GO ju osvježava novim super serijama. Stvarno ih se isplati pogledati

Različite su, od uzbudljivih detektivskih priča u seriji “Strike” i intriga bogate obitelji Roy u “Nasljeđu”, te sumnjivih događanja u kozmetičkom salonu na Floridi gdje se odvija radnja serije “Pandže” pa sve do dječjih nezgoda svima omiljenog štrebera Sheldona Coopera u seriji “Mladi Sheldon”.

Strike

Prema bestselerima J. K. Rowling pod pseudonimom “Robert Galbraith”, mini-serija “Strike” prati ratnog veterana, a sada privatnog detektiva, Cormorana Strikea (Tom Burke) koji uz pomoć svoje revne tajnice Robin Ellacott (Holliday Grainger) djeluje iz malog ureda u londonskoj Denmark Street. Iako ranjen i fizički i psihički, Strikeov jedinstven uvid i pozadina istražitelja vojne policije pokažu se presudnima u rješavanju složenih zločina koji su zbunili policiju.

Mladi Sheldon

Serija je prednastavak “Teorije velikog praska”4. lip i prati devetogodišnjeg Sheldona Coopera koji pohađa srednju školu i nastoji se uklopiti u svijet oko sebe dok se obitelj i prijatelji pokušavaju nositi s njegovim jedinstvenim intelektom. Za devetogodišnjeg Sheldona Coopera nije lako odrastati u istočnom Teksasu. Biti genijalan um kakav se rađa jedanput u generaciji, sposoban za naprednu matematiku i znanost, nije uvijek korisno u zemlji gdje kraljuju američki nogomet i crkva. I dok se ranjivi, daroviti i pomalo naivni Sheldon nosi sa svijetom, njegova vrlo normalna obitelj mora pronaći način da se nose s njim.

Nasljeđe

Obitelj Roy – Logan i njegovo četvero djece – upravlja jednim od najvećih konglomerata medija i zabave na svijetu. Serija prati njihove živote dok razmišljaju što ih čeka u budućnosti kada se njihov ostarjeli otac počne povlačiti iz tvrtke. Radnja je smještena u New York i istražuje teme moći, politike, novca i obitelji.

Logan Roy, tvrd, moćan, ostarjeli patrijarh šef je Waystar Roycoa, obiteljski kontroliranoga međunarodnoga medijskoga konglomerata.

Pandže

Radnja serije odvija se u jednom salonu za nokte na Floridi. To je ultramračno, ludo duhovito promišljanje o opakosti žena u kojemu pratimo uspon pet različitih, podmuklih manikerka u salonu za nokte u kojem se događa mnogo više od svilenih manikura i pedikura. U središtu svega jest vlasnica salona Desna koja živi sa svojim psihički bolesnim bratom blizancem Deanom i skrbi se za njega.

Osim ovih serija, na HBO GO čeka vas još mnoštvo drugih te fenomenalan izbor filmova i dokumentaraca vrhunske produkcije. Brojke ponude HBO GO-a su doista impozantne: 4600 sati sadržaja, 200 serija, 4000 epizoda serija, 750 filmova, 150 crtića i serija za djecu te 250 dokumentaraca. HBO GO vrvi ekskluzivama, ali i probranim naslovima za one istančanijeg filmskog ukusa. Premijere blockbustera i filmski klasici studija Warner Brothers, Disney, Twentieth Century Fox, Sony Pictures, Paramount, samo su dio onoga što se nudi. Sav sadržaj je preveden, a odabrane HBO serije dostupne su u isto vrijeme kad i u SAD-u.

Sadržaj nastao u suradnji s HBO GO.