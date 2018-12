Koliko znamo o ključnim događajima iz 2018.? Google ima igru koja to testira, a mi smo testirale nju

Igra radi na temelju Googleovih lista najguglanijih stvari i, moramo priznati, dosta je zabavna

Ostalo nam je još deset dana do kraja godine, a Google to slavi igrom. Kreirali su kviz koju su nazvali “Game of the Year” jer u njemu testirate svoje znanje o tome što se ove godine najviše guglalo, u prijevodu što je bilo popularno u informatički pismenom društvu.

Igra postavlja jednostavna pitanja s dva moguća odgovora od kojih u roku od 10 sekundi morate odabrati jedan. Pitanja su primjerice koja je utakmica više guglana, Hrvatska:Engleska ili Hrvatska:Francuska, koji Justin je više guglan, Trudeau ili Bieber, koja pomrčina je bila traženija, potpuna pomrčina mjeseca ili srca (prema pjesmi Total Eclipse of the Heart) i slično.

KOLIKO MI ZNAMO O NAJGUGLANIJIM STVARIMA U PROŠLOJ GODINI?

Igra je poprilično zabavna jer je jednostavna i može se igrati više puta bez da se pitanja ponove, a možete dobiti i bonus runde u kojima odgovarate na pitanja povlačenjem fotografija.

Mi smo je naravno, odmah isprobale. Neki su doživjeli pravi fijasko (sorry, Veronika) dok su neki briljirali, dobili bonus rundu i potvrdili tvrdokornu pripadnost generaciji Z (svaka čast, Katarina). A sad, probajmo ne kliknuti na Play again.