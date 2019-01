You je nova serija s Pennom Badgleyom u glavnoj ulozi, a govori o stalkanju i tome koliko smo svi danas razotkriveni na internetu

Nisam osoba koja voli hororce, ali uživam gledajući trilere. Zato mi je, čim se pojavio trailer za You, činilo da bi mi se ova serija mogla svidjeti. Radi se o Joeu, tipu koji je strašno zaljubljen u Beck koju je tek upoznao. Sve to ne bi bilo previše neobično niti novo da on nju zapravo ne opsjeda, točnije, stalka.

Jesmo li mi svi zapravo stalkeri?

Ulogu glavnog glumca ima Penn Badgley kojeg se vjerojatno najviše sjećate kao Dana iz serije Gossip Girl. Iskreno, meni niti tada nije bio nimalo drag, pa mu time ova uloga čudnog tipa još bolje pristaje. Joe radi u knjižari, miran je i simpatičan momak koji voli knjige. Nema prijatelje i jedini kontakti su mu ljudi kojima prodaje knjige, kolega s posla te mali dječak iz zgrade.

U prvoj epizodi Joe upoznaje Beck i sve to se doima dosta simpatičnim i slatkim. Vole iste knjige, on primjećuje kako ju zanima. Nakon toga slijedi onaj dio zbog kojih serija postaje intrigantna. Joe, bez obzira na to što mu Beck nije dala svoj broj već samo ime s kartice, pronalazi na internetu doslovno baš sve o njoj – s kim se druži, gdje je išla na faks, što radi u slobodno vrijeme, koji joj je posao, ali i sve ono što se ona pokušava predstaviti da je.

Zanimljivo je što kroz cijelu radnju čujete njegove misli i to su prvi trenuci kad se malo zapitate. Je li uopće normalno da smo toliko otvoreni na internetu i želimo li i dalje dijeliti sve te informacije. I da, Joe također saznaje gdje ona živi pa odluči doći do njenog doma i promatra ju.

Koja je granica između psihopata i zaljubljenog tipa?

Neću vam previše otkriti ako vam kažem da se s vremenom oni bolje upoznaju, a njemu počne smetati njen bivši dečko. Odluči ga se riješiti, ali ne na način na koji bi to na prvu očekivali. Počne se ponašati bizarno, čudno i poprilično psihopatski pa tek tada shvaćate da ovo nije uobičajena ljubavna priča.

Ja sam imala problem s ovim glumcem još od serije Gossip girl i nikad mi nije bio drag, a ova uloga, u kojoj glumi luđaka mu stvarno savršeno pristaje. Jako dobro se prikazuje um osobe koja zapravo ima strašno nisko samopouzdanje do te razine da postaje lud za djevojkom u koju je zaljubljen, ili barem misli da je. Zbunio me i dio u kojem on pokazuje ljudskost i normalno ponašanje pa je malo teško odrediti radi li se ovdje o poremećaju uma ili naprosto osobi koju je okolina natjerala da postane luda.

Prikaz uloge Beck, djevojke od dvadesetak godina je odličan odgovor na trenutno stanje u svijetu koje je potpuno poremećeno zbog društvenih mreža i nevjerojatnih očekivanja okoline. Beck zapravo nije dobra osoba, ali se čitavo vrijeme tješi da je kao i ostali pa je zbog toga svaka njena radnja opravdana. Neću lagati, podsjetila me na neke ljude koje poznajem u svom životu, a za koje sam uvijek nekako mislila da su ‘fejk‘.

Ova serija trenutno je jedna od gledanijih na Netflixu, a sasvim je jasno i zašto. Nakon što pogledate prvu epizodu teško ćete se odvojiti, ako ništa, barem da saznate hoće li on dobiti zasluženu kaznu ili će se izvući. U svakom slučaju, u poprilično zastrašujućem vremenu živimo. Vremenu kada svatko može doznati baš sve o nama, ako to jako želi.