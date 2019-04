Prekid može biti velika, važna, ali i sasvim malena stvar u našim životima, a ono što je sigurno je da se svi s njime drugačije borimo

Ne znam za tu osobu koja se dobro nosi sama sa sobom i svojim problemima nakon prekida. I sasvim je logično da svatko od nas, tko ima različite karakteristike i osjećaje, drugačije doživljava taj cijeli proces. Neki plaću, neki jedu tone čokolade, neki vrište i mrze cijeli svijet, dok neki potpuno ignoriraju da se išta u njihovim životima i dogodilo.

Dok bi mogla dugo raspravljati o tome koliko je svaki od tih mehanizama zdrav ili nezdrav za naše mentalno zdravlje, jedno je sigurno – svi drugačije doživljavamo prekide. Baš zato postoje i različite stvari koje će vage, škorpioni, ovnovi i lavovi htjeti ćuti u tim trenucima. A dobro znate da neke od njih zbilja ne bi bilo pametno naljutiti.

OVAN

Ovnovi će održavati ozbiljno lice, bez puno emocija i neće htjeti puno pričati o tome što se dogodilo neovisno o tome jesu li oni ostavljeni ili su oni prekinuli. No, ono što neće pokazati je da zapravo plaču, tužni su i jako ih boli. I da, često će čitati stare poruke i gledati slike svoje partnerice ili partnera. Ono što im trebate reći je da nisu sami i da mogu razgovarati s vama o svojoj boli, čak i preko pisanih poruka. Možda se tako uspiju otvoriti i riješiti muke.

Bik

Za razliku od ovnova bikovi će na sav glas razjasniti da su prekinuli, da više nisu u vezi, da su solo. Pričat će to svojim prijateljima, obitelji, kolegama na poslu, ljudima na ulici. Dobro, možda ne ljudima na ulici, ali će htjeti svima reći kako im je bivši partner ili partnerica učinio zlo i kako su oni sada puno bolje nego prije. Ono što im trebate reći je da neka realno sagledaju situaciju koja se dogodila i da neka prestanu održavati ljutnju i mržnju prema osobi jer će ih to samo dublje zakopavati u tugu.

Blizanci

Trčat će u ruke drugome. Bilo kome drugome. Samo da ne misle na bivšeg ili bivšu. Neće ih biti briga što drugi oko njih misle, ali će biti pažljivi oko toga da saznaju što bivši priča o njima. Osim toga će svoju bol potpuno rješavati tako da ‘rješavaju’ nekog drugog. Ono što im trebate reći je kako prelazak s partnera na partnera nikako nije dobra ideja makar oni to znaju, ali i da shvate da postoje druge stvari u životu koje mogu stvoriti sreću, ne samo pažnja suprotnog (ili istog) spola.

Rak

Apsolutni raspad sistema. Veze i ljubav nemaju smisla. Život nema smisla. Svemir se raspada pod njima. Rakovi dosta vole pretjerivati kada dođe do emocionalnih poteškoća pa će tako reagirati i nakon prekida. Potpuno će izgubiti kontrolu nad svime što rade, ali će se onda iznenada podići. I onda ponovno pasti. Rakovima trebate na najbolji mogući način objasniti onu staru ‘ima još mnogo riba u moru’. Recite im kako osoba koja je otišla s razlogom više nije dio njihovog života i da stvari sada tako jednostavno moraju biti. Doći će im do glave, možda malo kasnije, ali hoće.

LAv

Neovisno o tome na koji način je veza prekinula i što se zapravo dogodilo, sve to je jako povrijedilo lavov ego. Oni će ignorirati da im je teško i da su povrijeđeni, ali će potajno tražiti način da se sve vrati na staro ili će se barem tome nadati. Ali baš jako. Lavovi teško podnose da nisu dovoljno dobri za nekoga i bit će jako tužni jer su zapravo prave micice, a ne snažni i glasni lavovi. Njima trebate objasniti koliko ljubavi u svijetu još uvijek za njih postoji i koliko ljudi ih voli, jer ih zaista svi vole. Također i ne bi bilo loše da malo ‘trashate’ tu osobu s kojom su bili, dobro će im doći takvo podizanje raspoloženja.

Djevica

Kako su i inače dosta zatvoreni, tako će biti i u situacijama prekida. Neće baš previše pokazati koliko im je teško, ali će se neke naznake ipak moći iščitati. Željet će se potruditi da poprave stvari, ako su ostavljeni, ali neće baš biti sigurni kako da to naprave jer će neprestano brinuti da rade nešto krivo. Kad im se jednom poljulja samopouzdanje, teško ga je vratiti. Njima trebate dati do znanja da razlog prekida baš nikako nisu bili oni i da je osoba koja ih je izgubila zaista na gubitku. Njima sada treba podizanje samopouzdanja i ponovno rađanje vjerovanja u ljubav i ljude općenito.

Vaga

Jedan partner. Prekid. Drugi partner odmah nakon. Prekid. Treći partner odmah nakon. Prekid. Da, tako to izgleda kod vaga koje će strašno patiti, biti povrijeđene i tužne, ali će svu tu tugu rješavati tako da prolaze s jedne osobe na drugu, a zapravo u sebi jako, jako, jako dugo nositi tugu. Vage ćete teško vezati jer će im uvijek nova ljubav biti mrvicu interesantnija. To će ih jedino podizati iz pepela dok jednom zaista ne ostanu same. I da, ostat će prijatelji sa bivšim partnerima. Njima obavezno dajte do znanja da su seks, ljubav i partnerstvo samo jedan dio života i da postoje mnoge stvari koje se događaju, a na koje možda uopće ne obraćaju pozornost. Kada to shvate, možda se prime baš tih stvari.

Škorpion

Prekinuli oni ili ih netko ostavio, i dalje će nazivati, slati poruke i htjeti održati nekakvu vezu. Uglavnom seksualnu. Njima kada se da do znanja da je gotovo, dosta lako to prihvate, ali će i dalje htjeti fizički dio toga što su imali do sada. Ujedno će jako teško dopuštati bivšima da prijeđu preko njih, kao da žele da pate za njima zauvijek. Ono što njima trebate reći je da neka ne dopuste da ih zloba obuzme i da ostave sve što trebaju u prošlosti. Neće postići ništa dobro ako i dalje vrte sve isto u krug.

Strijelac

Ako vam strijelac kaže da ne želi imati posla s vama, zaista to i misli. Bit će tužni nakon prekida, čak možda i duže nego što bi očekivali, ali oni na zdrav način prijeđu preko svega jer se zaista i pozabave razlozima svoje tuge. Nakon tog perioda pronaći će nešto novo čime će se zabaviti i ponovno će biti sretni. Ono što njima trebate ukazati je da nema potrebe da predugo budu tužni nego da krenu dalje jer ima mnogo toga u njihovim životima čime se trebaju baviti, da trebaju putovati i uživati u životu.

Jarac

Jarčevi vole biti u vezi, ali zaista jako vole biti solo. Koliko god da će biti tužni zbog prekida, a hoće, toliko će biti sretni što se sada napokon mogu zezati bez obaveza koliko god to požele. Oni vole uživati u ljudima i isprobavati nove stvari (i ljude) pa će na taj način zapravo rješavati problem tuge i boli koju osjećaju. Njima napomenite kako će se pojaviti netko tko će biti vrijedan ostajanja i da trebaju malo bolje upoznati ljude prije nego im se potpuno prepuste. I neka nose zaštitu.

Vodenjak

Poricanje boli vodenjacima stvarno super ide. Osim što će se praviti da im nije ništa, da su super prošli taj cijeli period prekida, instantno će se primiti neke druge aktivnosti samo da ne misle na bivšu vezu. Bilo to posao, hobi ili neka druga zanimacija, to će im uzeti svo vrijeme. Uz to, jako će se dugo micati od ljubavi, veza i svih sličnih stvari jer će ostati u velikom strahu od ponovne boli. Njima objasnite kako je bol zdrava i kako je sasvim normalno da su tužni. Da, dobro je da se bave nečime, ali najgore što mogu je bacati probleme pod tepih i to im morate objasniti.

Ribe

Ribe uvijek imaju nekoga u rezervi. Da, znate to. Iako će biti tužni zbog prekida, više će biti žalosni zbog toga što je netko povrijedio njihov ego i otišao ili prihvatio da ode. Ni u kojem slučaju oni neće biti zadovoljni pa neće biti čudno da vam se javljaju i nakon prekida samo kako bi se uvjerili da njima ide bolje nego vama. Ribama trebate reći da je ovaj njihov san gotov i da se nije ostvario, ali i da nije baš u redu da ‘trashaju’ svoje bivše pred svima. Objasnite im kako postoje mehanizmi pomoću kojih se mogu zdravo boriti sa svojom tugom.