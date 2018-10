Kako sam za novi početak odlučila isprobati glo, električni gadget koji zagrijava duhan

Ništa lakše nego prestati pušiti… ili pušenje zamijeniti gloanjem

‘Ništa lakše nego prestati pušiti. Učinio sam to barem stotinu puta.’ Ova se duhovita mudrolija pripisuje Winstonu Churchillu, ali to i nije tako važno, najvažnije je da se s njom teško ne složiti. Ja, doduše, nisam prestala pušiti stotinu, nego samo dva puta, i oba puta neuspješno. Ne mogu se pohvaliti ni dugim razdobljima bez dima – prvi je trajao sedam, a drugi deset dana. Vrlo churchillovski, moglo bi se reći.

No, cigaretama se nisam vratila zato što ih nisam mogla izbaciti iz glave niti zato što su me lupale teške apstinencijske krize. Naprotiv, dane bez njih ne pamtim ni po lošem ni po dobrom – sjećam se samo nekog neobičnog sveopćeg osjećaja, kao nakon predugog popodnevnog spavanja.

Prvi put sam “pala” zato jer sam si rekla: “Gle, prošlo je tjedan dana, hajde zapali jednu da vidiš što će biti!” I što je bilo? Očekivano, ponovno sam propušila. Drugi je pokušaj propao na ozbiljnijem životnom stresu. Tko ga nije doživo i tko tu ne bi pokleknuo….

Glo na testu

Unatoč tim neuspjesima i unatoč doista zavidnom poznavanju metoda prestanka pušenja, ovaj put nisam odlučila potražiti pomoć svog liječnika, ljekarnika ili alternativca kako bih odbacila cigarete. Za novi početak odlučila sam isprobati glo, električni gadget koji zagrijava duhan. Moja ga prijateljica koristi već nekoliko mjeseci i uporno me uvjerava kako je “gloanje” totalno super – manje je štetno, manje je neugodnih mirisa, izgleda elegantnije…

Moram biti iskrena i priznati da je dizajn bio također jedan od razloga za glo. Kako sam inače ljubiteljica dobrog dizajna, elegantan izgled, tanki stickovi i ukupan dojam držanja gloa u ruci bili su dodatni plusevi. Glo sam kupila na kiosku Tiska. Platila sam ga 320 kuna, a stickove 26 kuna. Nude se s okusima citrusa, mentola i klasični. Izabrala sam klasičnu Navy Blue aromu, vjerujući da tako zadržavam okus cigareta koje inače pušim.

1 tipka, 40 sekundi, 30 korištenja

Korištenje gloa vrlo je jednostavno. Ima samo jednu tipku kojom se pokreće zagrijavanje, a jedno punjenje omogućava 30 uzastopnih korištenja. Uređaj ima utor u koji se umetne patrona duhana i nakon 40 sekundi može se gloati. Glo zagrijava duhan na 240 stupnjeva Celzijevih i to je jedna od razlika u odnosu na klasičnu cigaretu koja duhan sagorijeva na 950 stupnjeva. Pri zagrijavanju ne nastaje dim, nego para s aromom duhana.

Na prvu, gloanje je za mene bilo šokantno, okus arome dima neobičan, čišći, jednostavniji, laši, no nekako kao da mi nedostajalo teških para koje su prije godile mome nepcu. Ipak, nakon dva, tri gloanja, naviknula sam se na nove arome dima. Iskustvo gloanja je vrlo slično pušenju, no osjećaj u ustima i plućima je lakši, nema osjećaja gorčine u ustima niti neugodnih mirisa na kosi, odjeći, prstima.

Dah mi je dulji i svježiji, trčim bolje, a i njega želim nagovoriti

Nakon nekoliko dana sam se potpuno naviknula, a nakon dva tjedna primijetila sam kako mi je dah čišći, dublji te dok trčim svojom dnevnom rutom ne zadišem se tako brzo. A onda mi je sinulo kako bih mogla nagovoriti i njega. Očito je manje štetno, a miris duhanskog smrada mogao bi sasvim iščeznuti iz stana.

On, naime, već više od 20 godina puši najmanje kutiju dnevno, a o prestanku niti ne razmišlja. Nije niti pokušao, za njega to nije opcija. Kako nagovaranje nije urodilo plodom, odlučila sam ga natjerati da oboje testiramo dah: u običnu blazinicu puhnuo je on koji puši klasične cigarete i ja nakon gloanja.

Pogled na rezultate bio je više nego uvjerljiv: na njegovoj blazinici pojavila se žuta mrlja, a moja je ostala posve bijela. Dakle, očito je istina ono što tvrde kako se u pari gloanja stvarno nalazi 95 posto manje štetnih tvari. Vrlo churchillovski, moglo bi se reći.