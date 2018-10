Stigao je gadget glo koji mijenja svijet pušača. Doktori kažu da para iz gloa puno manje šteti zdravlju i izgledu

Svi znamo da pušenje ima štetan utjecaj na zdravlje i izgled. No, pušači godinama nisu imali alternativu. Nedavno se pojavio glo, inovativni gadget koji bi trebao zamijeniti pušenje, a koji smanjuje štetu od pušenja. Evo što nam doktori kažu o tome

Proizvodi nove generacije, kako se zovu uređaji koji donose alternativu pušenju bez štetnih posljedica sagorijevanja, mijenjaju navike pušača. Istraživanja o uređajima koji zagrijavaju duhan bez sagorijevanja, među kojima je i gadget glo koji je odnedavno prisutan i u Hrvatskoj, pokazuju da je u pari koja se emitira korištenjem uređaja između 90 i 95 posto manje štetnih tvari u odnosu na cigarete. I da, nije zanemarivo da glo, koji je u Velikoj Britaniji razvio tim top dizajnera, inženjera i znanstvenika, pritom i izgleda odlično.

Kod gloanja je stvar u tome da naprosto nema duhanskog dima, para koja se ispušta nema mirisa pa nema neugodnih mirisa na kosi, odjeći i u prostoru. Ta alternativa značajno je manje štetna, a nama curama posebno je važno jer manje štetnog dima znači manje bora, izostanak žutih prstiju i noktiju kao i neugodnih mirisa! “Kronična konzumacija cigareta u pušača dovodi do cijelog niza štetnih utjecaja, koji se u konačnici mogu reflektirati i na vanjski izgled”, kaže prim dr.sc. Davor Džepina iz Poliklinike Dr. Džepina za plastičnu kirurgiju, otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju. Džepina objašnjava kako novi gadgeti koji smanjuju štetnost od pušenja unose pozitivne promjene. “Izgleda da jednak pozitivni potencijal imaju proizvodi nove generacije, e-cigarete i uređaji koji zagrijavaju, a ne sagorijevaju duhan sa zajedničkom osobitosti, a to je da nema procesa gorenja duhana prilikom konzumacije što predstavlja najveći potencijal smanjenja rizika. S druge strane, potencijal navedenih gadgeta ima i psihološku dimenziju jer omogućuje da se ipak na neki način bude ‘zabavljen’ u rukama s tom zamjenom za cigaretu“, kaže prim.dr.sc Davor Džepina. Sve tehnike, metode i edukacije koje dovode do smanjenja konzumacije i u konačnici prestanka pušenja, dodaje on, dobrodošle su i vrijedne preporuke.

Značajno manja šteta od pušenja

U pari s aromom duhana gadgeta Glo nalazi se 95 % manje štetnih tvari nego u dimu cigarete

Doktor Vladimir Trkulja sa Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu smatra da je korištenje takvih uređaja daleko manje štetno od cigareta. “ To je potpuno drugačiji profil. Ovo je u rangu žvakaća s nikotinom ili flastera. Nema sagorijevanja, nema sagorijevanja papira, konzervansa, duhana…”, kaže doktor Trkulja i pojašnjava: “Ključni štetni sastojci koji se unose u organizam prilikom pušenja klasičnih cigareta su upravo oni koji nastaju procesom sagorijevanja.”

Gloanje smanjuje zadah i naslage na zubima

I dok povišena temperatura koju stvara žar cigarete uzrokuje loš zadah, žute zube i naslage na jeziku, gloanjem taj problem nestaje. Kako glo duhan zagrijava na 240 Celzijevih stupnjeva, ne sagorijeva ga u cijelosti kao klasične cigarete (na 950 stupnjeva) te pri zagrijavanju ne nastaje dim, nego para s aromom duhana.

“Najveća opasnost prijeti od povišene temperature koju stvara žar cigarete. Taloženje metabolita nikotina na površini zuba pogoduje nakupljanju bakterija i stvaranju bakterijskog biofilma. Isti fenomen može uzrokovati i zadah, naslage na jeziku, obojenje jezika, zuba i sluznice. Uz pravilnu oralnu higijenu, pušači bi morali primjenjivati strugač za jezik kao nezaobilazno sredstvo kojim će s jezika skidati naslage nikotina, katrana i bakterija”, savjetuje prof. dr. sc Andrija Petar Bošnjak, profesor na Studiju dentalne medicine na Medicinskim fakultetima u Rijeci i Splitu.

Što još uz korištenje naprednih gadgeta poput glo-a može pomoći pušačima u očuvanju zdravlja i mladolikog izgleda? Savjeti su zapravo univerzalni…

