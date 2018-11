Pisati o Berlinu uvijek mi je trljanje soli na ranu jer se uvijek želim automatski lansirati tamo i maznuti jedan Currywurst na ulici

Nijemce i njihovu tradicionalnu hranu, ne bi previše komentirala osim još jednom istaknula kako smo blaženi sa svojom mediteranskom kuhinjom u kojoj je sve fino. Uvijek kada putujem, logično, zanima me što se ondje jede i kakve su prehrambene navike stanovnika.

Za Berlin je to teško reći, s obzirom na to da nije tipični njemački grad, a mnogi Nijemci će vam čak reći da on nije ni Njemačka. I dok se neki srame, ja sam na prvi odlazak kliknula s njim i svake godine ga posjetim barem na produženi vikend.

TOP 5 LOKACIJA KOJE JE ŠTETA PROPUSTITI

Currywurst s početka priče nije baš ništa posebno. Radi se o svinjetini zapakiranoj u kobasicu koja je prelivena kečapom i curry prahom, a ako imaš sreće dobiješ i fini tostirani kruh. Smatra se tradicionalnim jelom, kojeg hvala bogu ne trebate jesti svaki dan, ali ćete ga naći na svakom koraku.

Uvijek kada putujem odsjedam u istom kvartu pa ga sad već i smatram dobro poznatim mjestom koje je okupilo street food restorane iz cijelog svijeta, a prednjači indijska, kineska i vijetnamska kuhinja. Ili ja vidim samo ono što ja hoću. Neukölln je genijalni dio grada u kojeg svakako trebate otići ako se uputite u Berlin. Osim zbog njegovog šarma, ležerne atmosfere i clubbinga, ondje možete stvarno dobro jesti za male novce. Pa hajdemo redom.

Cocolo Ramen X-Berg, Paul-Lincke-Ufer 39-40

Možda još ne znam (ali uskoro ću saznati) gdje je najbolji Ramen u Zagrebu, ali znam da je u Berlinu to baš ovaj. Ne znam kad sam zadnji put čekala u redu za hranu i to za juhu. Nakon 45 minuta na kiši i zimi praznih trbuha u 23:00 čekanje je bilo ispravna ideja jer je ovdje Ramen – sve.

Na meniju možete birati između tek nekoliko vrsta (mesni i vege), a cijena je oko 8 eura. Ramen je inače japansko jelo, gusta juha s rezancima čija se tajna krije u aromatičnom temeljcu, koji u posljednje vrijeme postaje sve popularniji i u Zagrebu.

Hamy, Hasenheide 10

Za ovaj restorančić u blizini Hermanplatza kažu da je najbolji Vijetnamski u gradu. Sudeći po tome što je uvijek prepun ljudi i unutra i na terasi, to je vrlo lako moguće. Vani su dugački drveni stolovi koje dijeliš s ostalima i uvijek vlada ležerna atmosfera. Na meniju imaju samo nekoliko jela koja izbcuju brzinom munje, a ja tamo odlazim zbog još jedne juhe, ovaj put – Pho.

Pho je vijetnamska juha koja se danas smatrajednim od najfinijih jela na svijetu. Osim te juhe imaju još nekoliko jela koja uključuju rižu ili staklene rezance kao prilog, i mesne ili povrtne delicije kao glavno jelo. Prefino.

Fleamarket Mauerpak, Bernauer Str. 63-64

Ako se u Berlinu nađete za vikend, onda u nedjelju svakako odite na Fleamarket u Maurpark pogotovo ako je lijepo vrijeme. Na ulazu će vas dočekati svježe cijeđeni sokovi od kojeg voća poželite, ali nemojte se odmah polakomiti. U nastavku vas čeka prava gastro ludnica koju je teško savladati za vrijeme jednog dolaska. Zato se uvijek vraćam u Mauerpark, ali uvijek jedem isto. Japanska Okonomiyaki palačinka je dovoljno dobar razlog da prošećete ondje, opustite se uz glazbu i čašu dobre pive.

Ako želite shoppingirati, a volite stare stvarčice i vintage odjeću, ovo je pravi mali raj na zemlji. Možete ubosti originalne Levisice za 50-ak eura, utržiti gramofonske ploče za nekoliko eura, kupiti nakit lokalnih dizajnera ili samo sjesti na livadu. Odlutala sam dobro i nisam rekla ništa o palačinki. Okonomiyaki je slana palačinka od sitno nasjeckanog kupusa, jaja i luka, a možete birati hoćete li gore posipati slaninu, sezam ili ribu. Ja jedem sezam.

Roamers, Pannierstraße 64

Još jedno mjesto na kojem ćete čekati za svoj stol, ali još jednom će se isplatiti. Simpatično mjesto malo zabačeno od glavne ulice, nije teško pronaći, teže je odlučiti se što pojesti. Sve izgleda fino (da, naravno da zurim u tuđe tanjure i pitam se što jedu), bilo slatko ili slano, sendviči ili zdjela granole kao što je ova na slici.

Ne sjećam se kada sam pojela nešto ovako ukusno za doručak. Domaća pečena granola, bademi, indijski orasi i kikiriki, domaći džem i jogurt sa chia sjemenkama. Plus maline i borovnice. Naravno da su svi pitali jesam li morala pojesti ružmarin.

Dots, Weserstraße 191

Dots je super mjesto koje ima klasična, ali jako fina jela za doručak. Ili brunch. Obično tamo odlazimo u mamurluku kako bi se resetirali za novi dan. Sami peku kruh, pa su im sendviči posebno dobri, a možete birati između nekoliko vrsta pripreme jaja s avokadom ili lososom, slasnih palačinki i kolača.

Ja sam zadnji put jela nešto što svakako nije bio klasični doručak. Shakshuka je istočnjačko jelo od ljutog pomidora koji je dobro začinjen zelenim paprom i u njemu je poširano jaje. Pekla su me usta za poludjet, ali sam izašla iz bara kao nova. Kava im je prefina i općenito je mjesto idealno za malo duže sjedenje.

Ako volite eksperimentirati s hranom, onda znate gdje navratiti ako se uskoro uputite u Berlin i slobodno nam otkrijte neko novo mjesto.