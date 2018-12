Jedan zagrebački stan s visokim stropovima u kojem ništa nije klasično zahvaljujući Barbari Repe

Zavirite u jedan divan stan uređen potpunosti u stilu poznate domaće blogerice

Barbaru Repe nije potrebno posebno predstavljati, ako ste ju ikada negdje sreli, ovu vatrenu crvenokosu džepnu veneru nevjerojatno spretnog eklektičnog stila, sigurno ste primijetili, ako pak niste, sigurno ste barem jednom zalutali na njezin blog i uživali u njezinim pričama, outfitima i savjetima.

Zanimalo nas je kako izgleda njezin dom jer, ruku na srce, riječ je o jednoj od najzanimljivijih mladih dama koju smo upoznali. Odmah nas je pozvala na kavu u svoj unajmljeni stan, a čim smo u njega ušli bilo je jasno da ovdje živi upravo ona.

”Tražila sam stan u najgore vrijeme, pred ljeto i to sam ga morala naći jako brzo. S obzirom da sam inače iznimno ustrajna i uporna osoba, pristupila sam traženju stana vrlo ozbiljno. Znala sam što želim, koji kvart i cjenovni rang te unatoč naizgled nerealnim segmentima koje sam si postavila, uspjela sam pronaći stan točno po svojim željama. Tri tjedna sam tražila stan. Nekoliko puta dnevno pretraživala sam oglasnike i tražilice i zvala desetke oglasa. Zvala sam nove oglase, stare oglase, pregovarala sa stanodavcima.

Potraga za idealnim stanom

Bila sam poprilično očajna, no nisam htjela pristati na derutne stanove po apsurdnim cijenama s namještajem kojeg vlasnik ne želi izbaciti. Nakon stotina okrenutih brojeva u ta tri tjedna, počela sam zvati stare oglase od prije nekoliko mjeseci, a među njima je bio i oglas za moj stan. Stajao je na oglasniku, imao tri neugledne fotografije, no odmah sam imala osjećaj da je to moj stan. Imam fantastične stanodavce koje bi svatko poželio. U kaosu se nekako život posloži na najljepši mogući način, a kod mene je krenulo s ovim stanom – priča nam uvijek nasmijana Barbara koja te dodaje kako je znala da je došla kući čim je zakoračila u ovaj prostor.

Stan je sve ono o čemu je sanjala, pravi građanski, svijetao, ugodan, s visokim stropovima i vintage pločicama. ”U principu nisam puno intervenirala u stanu, osim namještaja i nekih sitnih popravaka jer doista nije ni trebalo. Velike svijetle prostorije su pravi kameleon te ih se može vrlo lako prilagoditi vlastitom ukusu. Sav namještaj u stanu je moj. Skupljala sam ga godinama po buvljacima i kupovala preko on line oglasnika. Volim pronalaziti stvari i mogla bih reći da mi je hobi traženje, istraživanje, njuškanje i treasure hunting.

Kombinacija second hand i IKEA namještaja

Nekoliko komada namještaja je iz omiljene nam IKEA-e, no velika većina je second hand, što daje poseban šarm prostoru, a i svaki komad ima svoju priču, svoju anegdotu.”, priča nam Barbara dok zajedno razgledavamo stan koji izgleda kao savršene kulise za film o buržoaziji. ”Nisam tip koji pati na dizajnerske stvari te me više privlače stvari sa pričom. Neke komade nabavljala sam i godinu dana, dovlačila s druge strane države, pregovarala, a neke sam pronašla na buvljacima. Krevet sam odlučila preurediti i pretapecirala sam uzglavlje.

Posljednji ulov je prekrasan kristalni luster kojeg sam tražila otkad sam uselila u stan. Pohodila sam buvljake, hale pretrpane smećem i odbačenim stvarima, na putovanjima sam prvo tražila sve prodajne second hand prostore. Nakon godinu i pol, pronašla sam svoj luster te ga uz pomoć prijatelja dopremila u Zagreb te sad ponosno obasjava moju dnevnu sobu.”, priča Barbara koja, kad je odijevanje riječ, obožava eklektičan stil, pa se to logično preselilo i na uređenje njezinog doma.

Stvoreno za druženja

Uzorci, boje, teksture, spoj starog i novog, stvari s pričom. Najljepše joj je čuti da se ljudi ugodno osjećaju u njezinom stanu. Dodaje kako nikada ne prođu dva dana, a da netko ne navrati kod nje na druženje, čašu vina ili pak samo pozdraviti i baš svaki puta otkriju neki novi detalj.

”Moj prostor nikada nije isti. Stalno nešto mijenjam, najčešće tepihe, koji instantno mogu promijeniti raspoloženje u prostoriji. DIY ima posebno mjesto u mom srcu. Obožavam bojati, rezati, piliti i kad osjetim kreativan nemir, obično nešto od namještaja dobije po nosu. Obične jednostavne komode prebojila sam i dodala vintage kukice, uzglavlje kreveta je povišeno i pretapecirano u pliš te su dodani gumbi.

Pretapecirala sam i bojala stolce koji su bili dotrajali te sam im unijela nov život.” otkriva stilistica i jedna od začetnica domaće blogerske scene dok ispija kavu u svom najdražem kutku stana, kauču smještenom u dnevnoj sobi. Kroz smijeh kaže, kako možda nije najljepši, ali je najudobniji na svijetu, pa ne postoji bolje mjesto na kojem želi provoditi svoje slobodno vrijeme. Tko bi joj zamjerio!?