Jedan jako lijep ženski stan u pastelnim bojama s pogledom na park i balkonom iz spavaće sobe

Pravi ženski stan u pastelnim nijansama

Znamo koliko su ženski stanovi priča za sebe. Ta naša posvećenost detaljima, lijepim stvarima i cjelokupnoj atmosferi koja mora biti topla i ugodna. Ovaj pravi ženski stan Dore Juras nalazi se u centru grada, a pravi je raj u pastelnim bojama i ženska oaza.

Dora ga je u potpunosti prilagodila sebi, iako je tamo u najmu, a kao i svatko od nas, odabrala ga je po svom unutarnjem ‘filingu’. “U ovaj sam se stan zaljubila na prvi pogled. Naime, u njemu je živio moj jako blizak prijatelj. Uvijek je imao neku super energiju, baš sam se tamo osjećala kao doma.”

Siva, ružičasta i nježna zelena boja

“Spletom okolnosti on je selio u drugi stan, a meni je taman isticao najam u bivšem stanu i bingo! Svi su me proglasili ludom, ali ja sam odlučila da selim, opet!” nastavlja Dora. Da ga je uredila u potpunosti u svom stilu vidljivo je na prvu. Veliki dnevni boravak prvenstveno ima ulogu prostora za uživanje, što se može vidjeti po velikoj kutnoj garnituri koja se tu proteže. Ukrašena jastucima u pastelnoj boji, uz stolić i popularni butterfly stolac, dizajn koji datira od davnih tridesetih godina, čini cijeli dnevni boravak udobnim.

Pogled na park i balkon iz spavaće sobe

“Visoki stropovi, pogled na park i balkon iz spavaće sobe – to su bili i više no dovoljni razlozi da ovdje preselim. Iako sam na prošloj adresi imala parking i lift, što ovdje nije slučaj, to mi je manje važno. Od namještaja sam zadržala samo sofu i stol, a moja stanodavka je bila toliko divna da je sve drugo izbacila van. S obzirom na to da je ovaj stan manji, krenula je borba sa stvarima, ali sve je nekako sjelo na svoje mjesto.”

Sav namještaj uklopio se idealno, stvarajući male ženske kutke za uživanje. “Dosta namještaja sam restaurirala, neke vintage dizajnerske komade skupljala sam godinama, a neke sam pronašla na buvljacima. Naravno, nisam mogla ni zaobići Ikeu. Ipak, sve što sam tamo pronašla sam obojila ili prelijepila jer volim da je stan odraz mene bez obzira na to što je riječ o unajmljenom stanu.”

Dora naprosto obožava sitnice, što je vidljivo u cijelom stanu koji je prepun uspomena i stvari koje je dobivala ili pronalazila putem. Poput stare pisaće mašine, raznih kutija i vaza. Uređenju su doprinijele i razne biljke, dok je spavaća soba mjesto za king size krevet i ormar s cipelama koji je ipak ostao tajna.

“Naravno, riječ je o povoljnim detaljima, koje mi jednoga dana neće biti žao ostaviti, i sitnicama koje čine razliku. Volim da je sve na svom mjestu, obožavam detalje za posluživanje hrane jer volim kuhati za prijatelje. Ovdje su stalno neka druženja, polica s vinima se prazni, a ona s knjigama i časopisima puni. Ovu s cipelama ne smijem prijaviti ni sama sebi, a kamoli vama.”