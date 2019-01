Japanci kažu da je čovjek bez emocija i duha čovjek bez čaja u sebi. Slažemo se s njima

Za čovjeka koji ne voli čaj i ne uživa u tom napitku, Japanci kažu da je čovjek bez čaja u sebi, odnosno da je bez emocija i duha. Kinezi će pak radije biti tri dana bez hrane nego jedan bez čaja, a i u nas je on jedan od najomiljenijih napitaka. Jedno je istraživanje pokazalo kako čak 90 posto Hrvata starijih od 15 godina redovito pije čaj, a kao glavni razlozi zašto za njim posežu su zdravstveni. Tome se ne treba čuditi jer tisućama godina čajevi su imali ulogu lijeka, a posebice sklon bio im je Hipokrat koji je izučio kako primjenjivati 400 ljekovitih biljaka. Nutricionisti bi rekli kako je čaj savršen napitak jer ne sadrži sol, ima vrlo malo bjelančevina i ugljikohidrata, a bogat je raznim vitaminima. Bez obzira pijete li ga da biste se ugrijali, hidratizirali tijelo, zbog zdravstvenih razloga, da biste se riješili stresa ili zbog ljepote, nedvojbeno je da svom tijelu činite dobro.

Svi volimo blagi okus kamilice

Pita li se Hrvate, oni će najčešće posegnuti za voćnim i biljnim čajevima, poput šipka, kamilice, kamilice s medom ili mješavine biljnih čajeva, primjerice bakinim čajem. Biljni se čajevi proizvode od cvjetova, listova, sjemena i kore biljaka, dok se voćni čajevi proizvode od cvjetova, kore i sjemenja raznog voća. Budući da biljni i voćni čajevi ne sadrže listiće biljke Camellia sinensis, u svom sastavu nemaju kofein, pa su prikladni i za djecu i za odrasle u bilo koje doba dana. Kamilica je zasigurno najpopularnija vrsta biljnog čaja. Čaj od cvjetova kamilice daje se piti već malim bebama, a vatom namočenom u kamilicu često se njeguje osjetljiva dječja koža. Blagog i nježnog okusa, prepun antioksidanata, poznatih zaštitnika zdravlja, čaj od kamilice umanjuje rizik nastanka bolesti srca i probavnog sustava. Smiruje i uspavljuje, čuva ljepotu kože i kose, a nezaobilazan je u sezoni prehlada jer ublažava upalu grla i sinusa.

Mnogo dobrih razloga za crni ili zeleni čaj

Crni, zeleni i Oolong čaj nastaju pak preradom listića grmolike biljke čajevca Camellia sinensis. Sve tri vrste sadrže kofein, no sadrže 30% manje kofeina od kave i on u organizmu postupno djeluje, ali se dulje zadržava. Dok kofein iz kave svoj vrhunac postiže za pet do 10 minuta i nestaje za 30 minuta, kod čaja vrhunac se postiže za 40 minuta i nestaje nakon 70 minuta. Takvih se čajeva preporučuje piti do tri šalice dnevno. Razloga za šalicu crnog ili primjerice zelenog čaja s metvicom dnevno je mnogo: redovita konzumacija crnog čaja, pokazala su istraživanja, smanjuje rizik od srčanih bolesti za čak 50 posto, a smanjuje rizik od nekoliko vrsta raka te moždanog udara. Crni čaj poboljšava mentalne sposobnosti, pomaže kod bolesti želuca, crijevnih oboljenja, glavobolje, a izvrstan je i za održavanje mladolikosti te rješavanja stresa. Zbog visokog sadržaja kofeina u odnosu na ostale čajeve izvrsna je zamjena za kavu. Njegova intenzivna aroma može se ublažiti dodatkom malo mlijeka. Svakodnevno ispijanje zelenog čaja pomoći će održavanju vitkosti, smanjuje rizik pojave nekih vrsta raka, popravlja koncentraciju, štiti zdravlje srca, potiče cirkulaciju… Odaberete li zeleni čaj s metvicom probudit ćete sva čula: ugodni zemljani okus zelenog čaja u kombinaciji s lagano osvježavajućim okusom metvice koja hladi u ove će hladne i tmurne zimske dane popraviti vaše raspoloženje.

Važno je kako ga pripremate

Da biste uistinu uživali u šalici toplog, okrjepljujućeg, aromatičnog čaja vrlo je važno kako ga pripremate. U nekim je zemljama pripremanje čaja prava vještina, ceremonija koja se uči godinama, i to u posebnim školama. Pravilna priprema čaja zahtijeva nešto vremena i posebnog pribora kako bi ispijanje bilo pravi užitak. Nisu uzalud naše bake držale svoje porculanske čajnike u vitrinama s posebnom pažnjom. Čaj ne bi smio biti u dodiru s metalom već zemljanim materijalima, keramikom, porculanom ili pak vatrostalnim staklom. U metalnim posudama ili električnom kuhalu za vodu valja samo zagrijavati vodu. Stručnjaci za fitoterapiju savjetuju da se čaj priprema tako da se stavi vodu na štednjak i pričeka da proključa. Kada voda zavrije, valja je maknuti s vatre i ostaviti poklopljenu da odstoji pet minuta. Temperatura vode tada će biti oko 90 stupnjeva Celzijevih. Nakon toga tom vodom valja preliti odabrane biljke, dobro promiješati i još poklopljeno ostaviti nekoliko minuta, ovisno o vrsti čaja i recepturi pripreme biljke koju “namačemo” od tri do 10, pa čak i 15 minuta. U nas je najpopularniji u filtar vrećicama, a najčešće se filtar vrećica prelije s dva decilitra kipuće vode i poklopi te se vadi nakon pet do osam minuta, ovisno o vrsti čaja. Vrlo je važno da su filtar vrećice zapakirane u aroma omotač, posebnu foliju koja čuva svježinu i miris, kao primjerice u Podravka čajevima.