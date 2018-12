Ako se sjećate, prije nekoliko mjeseci pisala sam kako sam bila na snimanju prve naše serije u HBO produkciji – Uspjeh

Ova serija je višeslojna drama fokusirana na snažne likove, a radnja prati priče četvero neznanaca koje su isprepletene. Svaki od likova se bori sa svojom svakodnevnicom u gradu, a sve ih povezuje nasilan događaj. Ova serija posebna je jer se radi o prvoj seriji iz originalne HBO Europe producije u našoj regiji, a od danas možete pogledati i čitavu prvu epizodu na YouTube kanalu HBO Adria.

Kao što sam već pisala, serija ima šest epizoda, a snimanje svake trajalo je 11 dana. Scenarij potpisuje Marjan Alčevski, produkciju Ana Balentović, Nebojša Taraba i Miodrag Sila, a redatelj je oskarovac Danis Tanović. Serija će imati premijeru 6. siječnja na HBO-go, a istog dana bit će prikazana i na HBO kanalu, nakon čega će po jedna epizoda biti emitirana nedjeljom u istom terminu.

Među glavnim ulogama su Toni Gojanović, Tara Thaller i Iva Mihalić s kojima sam malo porazgovarala.

Najmlađa, a najvulgarnija

Najmlađa među glumcima, izuzev djece, je Tara Thaller koja je u ulozi Blanke, vulgarne tinejdžerice. Tara je nakon srednje škole željela upisati Akademiju, ali prvi put nije uspjelo pa je krenula raditi studentski posao u McDonaldsu. Dosadašnje uloge uglavnom su odgovarale njenom karakteru, ali kako kaže, radilo se o nekim manjim ulogama. Možda ju tako poznajete iz filma Ljubav ili smrt te nove serije Pogrešan čovjek.

Ono što ćete prvo primijetiti pri gledanju serije, a i samog trailera je kako Tara stvarno puno psuje i iznimno je vulgarna, no kako kaže, to ju u stvarnosti nimalo ne opisuje. „Ja sam zapravo doslovno potpuna suprotnost ovoj ulozi. Kad sam išla na audiciju, voditeljica mi je rekla da nema bambi očiju i da ‘nema Tare’ pa mi rekla da moram biti frajerica. Nisam imala osjećaj da sam to postigla. Inače ne psujem, poštujem autoritet i pazim na to.

Prva scena koju sam snimala je bila uz psovku i mislila sam da ću propast u zemlju od srama. Srce mi je kucalo sto na sat i lice mi je bilo crveno, nije mi bilo lagano. Kasnije sam se navikla i nije mi to više bilo teško čuti ni izgovarati.“

Pred Taru je, premda je najmlađa na setu, bio stavljen težak zadatak za mladu glumicu, trebala se skinuti i time prikazati tešku situaciju u kojoj se nalazi njen lik. „Biti Blanka mi je bilo najveći izazov. Kad sam išla na audiciju znala sam da je golotinja neizbježna i bilo mi je to strašno, skinuti se. Dosta me utješilo što se ne radi o vulgarnoj sceni već o takvoj u kojoj je meni reakcija bila da se skrivam. Ali to su takve cure, koje su ful nesigurne, koje su jako na važne na van, nose puno šminke, a zapravo su ranjive.

Ta scena s golotinjom je bila takva da uopće nisam niti mislila da sam gola. On je mene trgao, ja sam vrištala, otimala se, ali sam bila u ulozi i uopće nisam razmišljala o tome da sam ja gola nego da je ona tamo tužna i ponižena.“

Blanka je u seriji lik koji nema majku, tata ju maltretira i zlostavlja i nema osobu kojoj se može povjeriti. Kako navodi Tara, morala je biti svjesna da Blanka ima zid i da tako funkcionira. „Nadam se da će ovo doprijeti do tih djevojaka koje imaju probleme, da se osjećaju da nisu same i jedine kojima se to događa. Meni se to nije dogodilo, ali nažalost ima cura kojima je, samo da se to poistovijeti, da se može izaći iz toga.“

Nadam se da će ovo doprijeti do tih djevojaka koje imaju probleme, da se osjećaju da nisu same i jedine kojima se to događa

Kako i sama kaže, jako je komunikativna i otvorena, ali češće je uplašena i sramežljiva. Iza dolaska na audiciju stoji zanimljiva priča. Kako smo spomenuli, umjesto na akademiji, Tara je završila na studentskom poslu. „Mene su pozvali na audiciju službenim mailom i rekla sam da idem, da moram probati. Bila sam uvjerena da ju neću dobiti, ali moram ići. Tada sam radila studentski posao u McDonaldsu i nisam mogla dobiti slobodan dan. Malo mi je laknulo što sam propustila priliku. Znate onu, tko ne proba ne može pogriješiti.

Nakon toga su me zvali na drugi krug. Tada sam uspjela dobiti slobodan dan pa sam otišla. Casting scene su bile pokazivanje međunožja, psovanje i morala sam biti frajerica. Stvarno sam mislila da neću dobit ulogu. Kasnije sam osjetila da Anes i ja dobro surađujemo i da smo dobro kliknuli pa mi je rekao kako sam već poslala Blanka.“

Posebno je istaknula super atmosferu na setu te navodi kako se sa svima odlično slagala iako je ponekad bilo stresno. „Prvi dan nakon snimanja sam se rasplakala od svog stresa, nakon tog psovanja i svega. Tada je sve počelo pa je nakon toga bilo sve lakše. Sjećam se i da sam se udarila nekoliko puta, pa sam imala masnice, ali srećom nije bilo problema.

Od glumaca sam bila najmlađa, izuzev djece. Osjetila sam da se pazi na mene, nekako zaštitnički. Moram priznati da mi je bilo smiješno da me ekipa prvo vidjela kao Blanku, a ja stvarno nisam takva cura. Jedan režiser, nakon što me upoznao je bio zbunjen time što ne psujem. Svima je trebalo malo vremena da me upoznaju i skuže da nisam Blanka. Sad mi je to referenca u životu.“

Za kraj smo popričale o daljnjim planovima i savjetima za druge mlade glumice. Idući projekt joj je snimanje švicarskog filma u New Yorku u kojem ona glumi Ukrajinku. Za kraj nam je poručila kako je važno raditi ono što volite i da je to ono za čime ona ide. „Uvijek treba riskirati i usuditi se. Najgore što se može dogoditi, nije najgore. Da sad više i ne dobijem nikakvu ulogu, nije kraj svijet. Sve ovisi o nama, a ne o našim okolnostima. Nema smisla ne pokušati.“

Ivina uloga prikaz je žene koja trpi nasilje

Iva Mihalić poznata vam je već po mnogim svojim ulogama, a u seriji Uspjeh Iva ima ulogu Vinke, supruge i majke koja već u prvim epizodama doživi nešto što ni jednoj osobi nikada ne bi poželjeli. Postane velik dio priče, a praktički, sasvim slučajno. „Jako mi je bio zeznut zadatak biti u ulozi Vinke.

Ja mogu pokušati razumijeti i suosjećati, a taj događaj koji joj se dogodio je stvarno nešto radi čega se želite vratiti u prošlost. U samo jednom trenutku život koji je Vinka živjela je nestao. Meni je ovo bio ogroman izazov. Prvenstveno jer ta situacija i oni događaji koji uslijede nakon toga su nevjerojatni i ja osobno ne znam kako bi to preživjela. Naravno, lakše je uz scenarij. Ta osoba me strašno intrigrirala pa sam tražila suosjećanje. Ona mi je bila lik koji sam odlučila prepustiti arhitekturi, od događaja do događaja i od situacije do situacije. Dosta sam se oslanjala na intuiciju.“

Kroz ulogu Vinke zapravo se obraća mnogim ženama u našoj zemlji i svijetu, a njena priča je nažalost ona koja se često događa, nije svako obiteljsko nasilje fizičke prirode. Mislim da jednako tako duboki i žestoki ožiljci nastaju psihičkim maltretiranjem. Mislim da je nasilje nad ženama u Hrvatskoj dosta tabu tema, a to tako ne bi trebalo biti. Ponekad sam imala dojam da se nasilje nad ženama smatra dijelom folklora, što je zapravo, ako se pogleda u nekom širem spektru, katastrofa. Nema opravdanja za nasilje. Ne znam odakle nasilje dolazi, suštinski ga ne mogu razumijeti.“

Mislim da je nasilje nad ženama u Hrvatskoj dosta tabu tema, a to tako ne bi trebalo biti

U svim ovim godinama stvaralaštva, Iva je bila i nagrađivana za svoje uloge i više je nego jasno koliko voli svoj posao, ali, kao i svakom poslu, postoje problemi. „Lagala bih kad bi rekla da nemam krize, sto puta mi se dogodilo razmišljanje ‘pa što nisi bila zubarica, veterinarka’. U ovom poslu treba na neki način trajati i biti hrabar. Ima perioda kada doslovno proispituješ sve, je li ovo pravi izbor.

Nakon toga imaš periode u kojima se ne događaju stvari kako bi htjela, primjerice da ne snimiš nešto četiri godine. Ili kada u kazalištu dobiješ ulogu koja ti nije baš izazov. Izjavu da nema malih uloga rekao je čovjek koji je glumio samo glavne uloge. Pritom ono u što vjerujem jest da bez obzira na veličinu uloge, uvijek se može naći kreativni prostor. Volim izazove i nekad su to veće, a nekad manje uloge. Ovaj posao mi je bez obzira na krize i dalje najveće veselje.“

Iva je poznata po stvarno brojnim ulogama, a moglo ju se vidjeti na kazališnim daskama, filmovima i serijama. „Znam da ovo zvuči kao klišej, ali sve uloge su na neki način moje. Ne mogu uvijek na isti princip rada raditi svaku ulogu, neke odmah osjetim intuitivno i znam koji kod treba dok neke jednostavno trebam prvo tehnički složiti, kao neku arhitekturu.

Uloge vidim kao neku vrstu slagalice. Tu imam omjer intuicije, tehnike i ostaloga, lagano, scenu po scenu. Traženje motiva i načina djelivanja. Možda je lakše u kazalištu uspostaviti vremenski kontinuitet jer na snimanju ponekad snimaš zadnju scenu prvi dan. Iako ni to nije pravilo.”

Od svih uloga teško je istaknula neke koje će posebno pamtiti, a to su uloga Helene Kuragine s Tomažom Pandurom u Ratu i miru te Matanićeva Vera. Kako kaže, te uloge su joj bile važne za taj period i obilježile su njen unutarnji glumački život. A uloga Vinke mi je svakako bila najveći i najuzbudljiviji izazov. I Iva je spomenula kako se cijela glumačka postava dobro slagala te da je atmosfera na setu bila divna.

„U pauzama bi Danis puštao muziku pa smo tako slušali Valerie od Amy Winehousene znam ni ja koliko puta. Ekipa je bila super, a atmosfera je bila nešto što bi od sada željela da mi bude referentna točka za buduće projekte. Čovjek je najbolji kad je opušten.“

Za kraj je dodala i savjet za sve mlade glumice i žene. „Samo vrednovanje je najbitnija stvar na svijetu. Ne mogu reći da sam ja uvijek dobra u tome, ali znati se cijeniti i biti hrabar, mislim da je to jako važna stvar. Pogotovo je važno je znati koliko vrijediš i biti svoj najbolji prijatelj, bilo gdje i bilo kada.”

Pakirao je kofere i gotovo propustio audiciju

Toni Gojanović u posljednje vrijeme se nije često viđao na našim ekranima, a postoji i razlog za to. „Zadnjih godina radim u kazalištu u Njemačkoj, točnije u nekoliko kazališni kuća, kao član ansambla i kao gost.“ U seriji Uspjeh ima ulogu Kikija, supruga i oca koji je u teškoj financijskoj situaciji. Već u prvim epizodama počinje njegova potresna priča dok istovremeno mora brinuti za svoju obitelj, sigurnost i nove ljude u svom životu.

„Zadatak glumca je da se nađe u svakoj ulozi, a kojim metodama, to je već zanat. Pitanje je kako pronaći to u sebi. Ja na sreću nisam prošao ta iskustva kao lik u seriji, ali kao glumac negdje moraš pronaći tu emociju. Rekao bi se mogu poistovjetiti s njim, on je jako dosljedan, iskren i to je nešto što ja barem pokušavam biti.“

Toni je inače iz Šibenika, a studirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu u vrijeme kad je i glumio u filmu Karaula po kojem je i najviše poznat, barem do sada. „Nakon filma sam se vratio da diplomiram jer sam znao da, ako neću tada, vjerojatno neću nikada. Gluma je kod mene uvijek prisutna i proteže se kao nit vodilja u mom životu. Upisao sam akademiju odmah nakon gimnazije, makar nisam vjerovao da ću to uspjeti iz prve, ali se to ipak dogodilo.“

S obzirom na to da je u zadnje vrijeme više radio u kazalištu, morala sam ga pitati i ono najnezahvalnije pitanje za svakog glumca – voli li više kazalište ili glumu za televiziju. „Privilegija je imati priliku raditi jedno i drugo. Za mene je to nekakav ideal, raditi i u kazalištu i za televiziju. Ako netko ima sreće da mu se tako poslože stvari da se može baviti jednim i drugim, mislim da je to ono što glumca čini kompletnim.“ Toni je jako teško odgovorio na ovo pitanje jer jako voli kazalište, ali i kamere, no kazalište je ipak bila njegova prva ljubav te, kako kaže, to su jako slični i istovremeno različiti poslovi.

Kao što sam već spomenula, ova serija je snimana u vrhunskoj HBO produkciji te je prva takva u našoj regiji. Toniju je ovo najdraža uloga koju je do sada imao, a da je ostao u Zagrebu dan kraće, skoro bi ju propustio.„Producent serije Nebojša Taraba je vidio da sam u Zagrebu pa me nazvao i pitao mogu li doći na kasting. Taman sam pakirao kofere da idem dalje, ali me nagovorio da dođem. Pročitao sam tekst, naučio te scene preko noći i otišao u Drugi plan. Tamo sam sa Ivanom Rošćić, koja glumi moju suprugu u seriji, odradio te scene pa su mi se ubrzo javili da, što se njih tiče, ja imam ulogu.“

Uspjeh je prva serija u HBO produkciji iz naše regije i kao takva je zaista posebna. Ne smijem vam otkriti previše, ali vidljivo je koliko je truda uloženo da bi serija izgledala tako kako izgleda na kraju. To je potvrdio i Toni. „Osjeti se velika razlika u produkciji ove serije i kod stvari koje sam radio do sada. Od produkcijskog standarda, do ekipe koja se okupila.

Osjeti se velika razlika u produkciji ove serije i kod stvari koje sam radio do sada. Od produkcijskog standarda, do ekipe koja se okupila

Mislim da su nas jako razmazili u tom pogledu, baš je bilo lijepo. Od partnera, kolega i ljudi koji su bili iza kamere, do samog redatelja koji je oskarovac, sve je bilo odlično. Sve to se vidi i na završnom proizvodu, ta razina produkcije, ipak se sve to prožimalo kroz sve aspekte stvaralačkog djelovanja.“

Osim što je snimanje bilo u potpuno vrhunskoj produkciji, spomenuo je kako je bilo i zanimljivih situacija te da se cijela postava dobro slagala te, kako kaže, kemija između četiri glavna lika bila je i izvan seta, a ne samo u seriji.

Toni je trenutno uključen u nekoliko različitih projekata, a u ovo vrijeme namjerava malo više vremena provoditi u Zagrebu. U svakom slučaju će ostati na relaciji Hrvatska – Njemačka i možda ćemo ga uskoro viđati u nekim novim ulogama.