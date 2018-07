Istražile smo gdje u Hrvatskoj možete gledati utakmice na otvorenom i osjetiti pravu euforiju

Nogometna euforija sve je veća kako se naši vatreni približavaju sve boljem plasmanu

Svaka nogometna utakmica Hrvatske reprezentacije stvara sve više nervoze među navijačima, ali i pravi zajednički navijački duh. Svi gradovi ukrašeni su poznatim crveno bijelim kockicama, a što su bliže utakmice naših vatrenih, to je euforija veća.

Gledanje utakmice na otvorenom – navijanje, euforija i zajedništvo

Ako ste utakmice do sada gledali kod kuće, možda bi mogli razmisliti o tome da se preselite na otvoreno. Možda nemate mogućnosti skoknuti do Rusije i s tribina gledati četvrtinu finala, ali ipak se možete osjećati kao da ste stvarno navijač u Rusiji bez da odlazite iz svog grada. Pronašle smo par dobrih mjesta u Hrvatskoj gdje je organizirano zajedničko gledanje utakmice na otvorenom. Kad se navija za naše vatrene, navija cijela Hrvatska.

Foodballerka na Strossmayerovom trgu

U centru Zagreba, u neposrednoj blizini Tomislavovog trga, organizirano je gledanje utakmica uz odličnu ponudu hrane i pića. Foodballerka se već tradicionalno održava na Strossmayerovom trgu koja ga je ukrasila mnogim štandovima, šatorima i bogatim glazbenim i zabavnim programom. U centru Strossa nalazi se veliko platno, a dok gledate utakmice možete se zasladiti ukusnim jelima kao što su hamburgeri, tortilje, talijanske delicije, krilca, sendviči i mnoga druga.

Forum u Zadru

U organizaciji Grada Zadra i Turističke zajednice Grada Zadra gledanje utakmice na otvorenom će se održati na Forumu. Zadrani tako na velikom ekranu mogu navijati za svog sugrađana Danijela Subašića. Tako je i prošla utakmica protiv Danske prošla uz slavlje, navijanje i odličan glazbeni program.

Fan zona “Budi ponosan” na Trgu bana Josipa Jelačića

Udruga Budi ponosan postavila je Fan zonu u centru Trga bana Josipa Jelačića već pri početku Svjetskog prvenstva u nogometu. Tako tamo navijači mogu gledati sve utakmice prvenstva na glomaznom ekranu. Možete stajati na otvorenom, ali i u šatoru koji se nalazi odmah ispred ekrana. Ako se odlučite za glavni trg, pripremite se na gužvu ali i pravu euforiju.

Tvrđava u Slavonskom brodu

Za sve brođane je od početka prvenstva organizirano zajedničko gledanje utakmica. Prijenos na otvorenom je u organizaciji grada, a namijenjen je za sve koji utakmice ne žele gledati doma ili u kafiću. Veliko platno postavljeno je u Tvrđavi Brod.

Korzo u Rijeci

Kao i u gotovo svakom većem gradu, i Rijeka je dosadašnje utakmice proslavila na ulicama Korza. Tako je na Korzu postavljen veliki ekran, a sa svakom utakmicom sve je više i više gledatelja.

Foginovo kupalište u Karlovcu

Jedno od poznatijih obilježja grada Karlovca, Foginovo kupalište, nalazi se gotovo u samom centru grada. Osim što je poznato po dobivanju nagrade Zelenog Cvijeta i Turističkog cvijeta, tamo se uoči Svjetskog prvenstva u nogometu također održava gledanje utakmice na otvorenom.

Terase mnogih kafića u gotovo svim gradovima

Zajedništvo u navijanju možete osjetiti i ako uz to sjedite uz hladno piće sa svojim prijateljima. Ako se odlučite na gledanje utakmica u nekom kafiću pripremite se na to da morate doći dosta ranije kako bi uhvatili slobodno mjesto, posebice ako se radi o centru grada. S obzirom na to da gotovo svaki kafić za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu ima prijenos utakmica, jedino što vam preostaje je odlučiti u koji ćete ići.