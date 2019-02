Isprobale smo novi startup na tržištu. Radi se o iznimno raskošnim salatama koje možete ponijeti

Salate.hr novi je startup na tržištu koji je pokrenula Ivana Šiškić, a radi se o iznimno zdravim i raskošnim obrocima za svaki dan

Ako ste u svakodnevnoj potrazi za dnevnim gablecima, vjerujemo da ste zasićeni od jedno te iste ponude. U moru nezdravih gableca mi smo pronašle nekoliko zdravih rješenja, ali još uvijek nedovoljno raznovrsnih za pohvalu. Kada smo čule za Salate.hr, poveselile smo se nečemu novom, naime Ivana Šiškić začetnica je ovog novog startupa na hrvatskom tržištu kroz koji je odlučila ponuditi zdrav, ukusan i kreativan dveni obrok.

Samo da vam objasnimo na početku. Salate.hr nažalost još uvijek ipak nije moguće naručivati kao svakodnevni gablec, čemu smo se prvo ponadale i same, one se zasad poslužuju samo na sljedećim mjestima – Bistro pizzeria Kaktus, Cheese bar, Nota Bene i Vivas barovi, ali uskoro će doći do promjena u tom smjeru. Cijena im je 46 i 48 kuna. Mi smo se za početak čule s Ivanom kako bi isprobale ove salate o kojima su već zabrujali mediji.

4 zdrave salate

Naime, u ponudi je njih 4 – Mavocado, Marokanska, Wabi-sabi i Mediteranska, a mi smo ih naravno odlučile isprobati sve. Prvo što vam moramo iskomentirati je koliko su velike. Uistinu pozamašna porcija, a svaka od njih donosi jako zanimljive kombinacije namirnica. Mavocado salata sastoji se od manga, avokada i feta sira koji vas čekaju na samom vrhu. Zatim slijedi sloj crvene paprike, cherry rajčica i krastavaca s kvinojom i maslinovim uljem i na kraju slanutak. Umak koji ide uz nju je od senfa meda i octa.

Marokanska salata kombinacija je cikle, batata, grožđica, slanutka, špinata, mrkve i crne leće. Posebna je zbog svog ljutog umaka koji sadržava limun, češnjak i chilli papriku. Sve skupa nešto intezivnijeg odnosa i zasitnija je od ostalih salata.

Jednako zanimljiva je i Wabi-sabi, inspirirana Japanom. Bijela i crna riža kao baza, na koju se nadovezuju grah i bob te špinat, paprika i crveni kupus, kao i intenzivniji umak s octom, umakom od soje i medom. Četvrta salata po redu je Mediteranska. Šparoge, bob, sjemenke bundeve, datulje i sušene rajčice samo su neke od namirnica, a prelivene su zelenim umakom od meda, đumbira i peršina.

Pa evo kako su nas se dojmile:

Tina Bačić: Mavocado salata Prvenstveno me iznenadila količina, mislim da je uistinu dostojna ručka. Odabrala sam ovu salatu jer stvarno volim avokado. Umak je bio jako ukusan, inače volim kombinaciju senfa i meda, tako da je on učinio cijelu salatu još zanimljivijom. Kao i mango koji se slagao s feta sirom. Iznimno ukusan slanutak, a cijelu salatu opisala bi jako svježom, ljetnom i super obrokom za tople ljetne dane. Ja sam je naravno uspjela pojesti samo pola. Veronika Švob: Wabi-sabi Salata je definitivno obilna, ako nisi jako gladan, može biti i za dva puta. Dvije žitarice i dvije grahorice su prilično bombastične, a umak od miso paste i đumbira je ukusan, ma da sam krala malo i Nivesin. Uvijek dajem prednost egzotici. Nives Bošnjak: Marokanska salata Moja salata sadržavala je ciklu, slanuta, crnu beluga leću, kuskus, al dente batat koji me malo zbunio jer ga do sada još nisam jela u toj formi, te ljuti umak s marokanskim začinima koji je na kraju možda bio predominatan za iako ni cikla ni batat nisu strašno nježno povrće. Salata je bila poprilično zasitna. Ivana Vranešić: Mediteranska salata U mediteranskoj salati iznenadila me je kombinacija namirnica. Naime, bilo je svega od boba, preko datulja, rikole, kvinoje i još dosta toga. Teško je sve popamtiti. Što se tiče začina bilo je svega od rižinog octa, đumbira i maslinovog ulja. Slatkasto-kiselkasta mješavina me je zaista iznenadila. S takvom količinom salate i njezinim sastavom koji je uistinu izdašan svatko se može najesti jer su u njoj pokriveni svi segmenti potrebni za jedan obrok.

Ono što Ivana želi postići sa svojim salatama je jedan sasvim drugačiji koncept, sastojci su, u suradnji s nutricionistima, pomno promišljeni i sastavljeni tako da vam pružaju potpun i uravnotežen obrok za svaki dan. Sve namirnice koje je moguće konzumirati sirove u tom se obliku i nalaze u salatama, a termički se obrađuju samo grahorice i žitarice. Umaci se također rade od super svježih sastojaka i to isti dan kada se salate pakiraju.

Ne koriste se aditivi i konzervansi, a salate imaju kratak rok trajanja, upravo zato što su svaki dan svježe pripremljene i zamišljene da budu i kao ‘to go’ verzija obroka, namijenjena današnjim užurbanim ljudima, koji žele konzumirati kvalitetan i bogat obrok, a sami nemaju vremena za pripremu istog.