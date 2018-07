Instagrami poznatih žena puni su navijačkih fotki, evo tko je u Rusiji, a tko je bio na Trgu bana Jelačića

Lako je navijati za momcad koja pobjedjuje ali treba znati i s ponosom gubiti, zapamtite si to. ♥️ Kako god danas zavrsila utakmica, znajte decki da ste u ocima svoga naroda vec odavno obasjali zlato!!!! Uz vas smo, uzivajte u danasnjoj tekmi, budite tim bas kao i do sada, volite se …ipak mislim da je to prava formula istinske pobjede. ♥️🇭🇷♥️ Hvala vam za sve a ponajvise za ovaj ponos i srecu koju vec dugo nismo osjetili ovako iskreno i to – ZAJEDNICKIM SNAGAMA!!! PROUD TO BE #CROAT ♥️ GO CROATIA!!!!!!⚽️🇭🇷♥️ • • Makeup by ME😃 • • • • • • • • • • • • #sports #sport #active #football #soccer #hrvatskanogometnareprezentacija #futball #gametime #game #games #crowd #play #playing #score #goal #action #throw #win #winning #croatia #hrvatska #srcevatreno #hns #worldcup #worldcup2018 #fifaworldcup #worldcuprussia

