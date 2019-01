Imamo šest komičnih priča cura koje su slučajno poslale mail krivoj osobi

Svakoj od vas ovo se sigurno dogodilo bar jednom u životu. Skupile smo nekoliko iskustava, možda vam bude lakše

Svima nam se dogodilo, barem jednom, a nekima i više puta da smo krivoj osobi poslale mail i da smo zbog toga imale neugodnu situaciju. Prije nekoliko godina nisu postojale baš nikakve šanse da poruku koju ste poslale i obrišete prije nego ju primatelj vidi, no danas s nekim aplikacijama imamo tu mogućnost, no nažalost ne i sa mailovima.

Krivo upisano ime ili samo nastavak maila mogu poslati poruku potpuno krivoj osobi. Ponekad to ne mora izazvati neugodnu situaciju, ali kao da se za inat te stvari dogode baš s onim porukama koje ne želite da netko vidi. Ako vam se ovo i dogodi, nemojte paničariti, već jednostavno objasnite osobi kojoj ste poslale mail da to nije bilo namijenjeno njima. U međuvremenu, dok se nadate da se vama to neće dogoditi, pročitajte priče ovih djevojaka.