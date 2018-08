Imamo nekoliko osvježavajućih ideja s voćem. Idealni su za ove vruće, ljetne dane i zalaske sunca

Desert od borovnica i mascaroponea

Sastojci:

300 g borovnica

150 g mascarpone sira

½ dl slatkog vrhnja

100 g grčkog jogurta

1 limun

2 žlice šećera u prahu

1 vanilin šećer

100 g integralnih keksa

Priprema:

Mikserom pomiješajte mascarpone, slatko vrhnje, jogurt i limunov sok. Dodajte šećer u prahu i vanilin šećer, pa još malo miješajte. Izmrvite kekse. U staklenu čašu prvo stavite dvije žlice izmrvljenih keksa, potom dvije žlice kreme, pa borovnice. Tako slažite dok ne dođete do vrha čaše. Zadnji red neka budu borovnice. Prije konzumacije ostavite u hladnjaku minimalno dva sata.

Borovnica je vitaminska bomba

Sočni kolač s jabukama i čokoladom

Sastojci:

6 jabuka

2 jaja

300 g šećera

400 g griza

400 g mljevenih oraha

100 ml ulja

500 ml mlijeka

Prašak za pecivo

Preljev:

200 g čokolade za kuhanje

100 g maslaca

8 žlica mlijeka

Priprema:

Jabuke operite. Ogulite i naribajte. U velikoj posudi dobro mikserom izmiješajte jaja i šećer, pa tako pjenastoj smjesti postepeno dodajte mlijeko, griz, prašak za pecivo i ulje. Potom dodajte mljevene orahe i naribane jabuke. Smjesu prebacite u namašćeni kalup za pečenje i pecite 40 minuta na 200 supnjeva Celzijevih. Za preljev: u posudi otopite čokoladu sa mlijekom i uljem. Kada se kolač ohladi, prelijte ga sa čokoladnim preljevom.

Domaći sladoled od bazge i limete

Sastojci:

300 ml mlijeka

125 g malina ili jagoda

60 ml sirupa od bazge

2 žlice soka od limete

100 g čvrstog jogurta

Priprema:

Zagrijte mlijeko. Dodajte maline ili jagode, sirup od bazge i sok od limete. Pustite da se ohladi. U ohlađenu smjesu dodajte jogurt i dobro promiješajte. Smjesu ulijte u kalupe za sladoled i ostavite preko noći u zamrzivaču.

Muffini s kruškama

Sastojci:

3 kruške

100 g keksa s maslacem (Petit Beurre ili Plazma)

100 g šećera

5 žlica glatkog brašna

Prašak za pecivo

100 g tamne čokolade

3 žlice vode

Priprema:

Operite, ogulite i naribajte kruške. Ako su mekane, zgnječite ih vilicom. Kruškama dodajte kekse, šećer, brašno, čokoladu narezanu na kockice, prašak za pecivo i vodu. Tako pripremljenu smjesu stavite u namašćene kalupe za muffine i pecite 20 minuta na 180 stupnjeva Celzijevih.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Somersby.