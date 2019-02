Svaki karakter drugačije reagira na stres, ali zato svaki znak ima nešto što ga posebno jako živcira

Postoje oni dani u kojima se lako naživcirate na baš sve što se događa oko vas, ali i oni u kojima vas ništa ne dira. Svaki karakter drugačije reagira na stres i nervozne situacije, ali tako i postoje neke stvari koje će neke posebno naživcirati. Kod vaga to može biti spuštanje njihovog ega, a škorpionima se tako nitko ne smije zamjeriti. Idućeg tjedna postoji šansa da će svaki od znakova doživjeti neki stres, a ove stvari najlakše ih naživciraju.

Ovan

Ovnovi često smatraju da ih svi razumiju i da ne moraju ništa objašnjavati više puta. No, zaboravljaju da zapravo često žive u svom svijetu, a drugima možda i nisu najjasnije njihove namjere. Zbog ovakve situacije mogli biste upasti u svađu s nekim samo zato jer se niste dobro razumijeli.

Bik

Kad se bikovi ne osjećaju pozvano, osjećaju se ljuto i razočarano. Bikovi vole društvo i biti dio zajednice, pa kad im se čini da ih se izopćilo, jako im to udara na njihov ego. U nekim situacijama idućeg tjedna moglo bi se desiti da se tako osjećate, a zapravo će se samo raditi o nesporazumu. Ne reagirajte burno.

Blizanci

Blizanci imaju dosta sličnosti s vagom pa ih tako jako smeta kada moraju odabrati između nekoliko stvari. Može se tu raditi o važnim životnim situacijama ili pak banalnim odabirima kao što su gdje ćete jesti. Idućeg tjedna netko će vas neprestano ispitivati da odaberete, a neće niti znati koliko velik izazov je stavio pred vas.

Rak

Kad rak nekoga voli, a često voli, jako lako se i razočara. Rakovi vole dobru komunikaciju i njome se hrane, pa se često znaju osjećati usamljeno ako ih netko ostavi ili im kaže da ima drugog posla. Takvo nešto bi se moglo dogoditi i idućeg tjedna, ali to što netko nema vremena za vas ne znači da vas ne voli, već jednostavno ima drugačije prioritete.

Lav

Lavovi imaju ogroman ego i ako ih pokušate spustiti, nećete dobro proći. Reagirati će tako da se naljute na vas, a onda će stvari nakon toga samo krenuti nizbrdo. Idućeg tjedna neki lavovi neće imati mogućnosti aktualizirati se i pokazati u pravom svjetlu pa će imati nešto manje hvale nego inače, a za njih je to jako velik problem.

Djevica

U svijetu se neprestano događaju stvari koje nisu fer, a djevice ih jako često uzimaju k srcu. One su jedne od onih ljudi koji će pokušavati promijeniti svijet vjerojatno zauvijek, neovisno o tome koliko je teško i bez rezultata. Idućeg tjedna biste se mogli razočarati u neku situaciju, ali nemojte dopustiti da se tako razočarate i u svijet. Ima nade, uvijek.

Vaga

Svađe, svađice, nesporazumi ili jednostavno bezobrazluk nešto je što će vagu prebaciti preko ruba. Ne vole da im netko govori da su u krivu, a kada i zaista naprave nešto što nije po planu, osjećaju tešku krivnju i kao da su razočarali sve oko sebe, uključujući i sebe. Idućeg tjedna mogla bi se dogoditi situacija u kojoj će vam netko proturiječiti, ali to ne znači da je potpuno protiv vas, morate i vi malo nekada popustiti i dopustiti da vam drugi daju savjete.

Škorpion

Koliko god da vole društvo, škorpioni vole i svoju samoću. Iako im je to ponekad teško priznati, vole biti u društvu koje ih podržava, a kada se dogodi da se netko makne od njih ili prestane biti dio njihovog života, teško to podnose. Idućeg tjedna mogli biste napokon shvatiti neke stvari o ljudima iz života, ali to ne znači da trebate dopustiti da to utječe i na vaš život.

Strijelac

Podrška okoline jedna je od najvažnijih stvari kod strijelca koji se njome hrani. Kada imaju osjećaj da ih netko ne prihvaća ili ima nešto protiv njih, teško će to pustiti već će se dugo boriti kako bi to popravili. Idućeg tjedna postoji šansa da ćete morati nešto pustiti nakon dužeg vremena, a to bi vas moglo koštati živaca. Obećanja ne vrijede ako ih se ne drže obje strane, glavno je da ste vi svoju ulogu ispunili.

Jarac

Dvoličnost i ljudi koji jedno kažu, a drugo rade, jarcima najviše idu na živce. Izgleda kao da ste se u zadnje vrijeme sve više okružili upravo takvim ljudima pa je sasvim normalno da vam ne odgovara takav način života. Biti okružen ljudima koji vam ne odgovaraju težak je zadatak, ali to ne znači da vi ne možete otići i da ne možete to maknuti iz svoje glave. Nemojte se hraniti lošom energijom kad je toliko dobre oko vas.

Vodenjak

Visoki ciljevi i veliki snovi kod vodenjaka su uobičajena stvar. Ali, znate kako kažu, oni koji visoko ciljaju mogu nisko pasti. Kada se takvo nešto dogodi, vodenjaci rijetko imaju mehanizme uz koje se mogu boriti protiv tuge koju osjećaju. Nesreća se događa, ali to ne znači da ne postoji još stotinu različitih koraka koje možete isprobati. Što god da se dogodi, nije kraj svijeta.

Ribe

Ribama mora sve biti po spisku riješeno i to točno onako kako su si zamislili. Često žive u svom svijetu koji se doima idealnim, ali jako je teško održavati takvu iluziju stvarnosti. Nemojte si dopustiti da idućeg tjedna, kada vas netko pokuša izvući iz vaše zbilje, kažete ne. Mnogo toga se događa oko vas, slobodno se malo opustite, ne znači da će uvijek biti nešto loše ako izađete iz svoje komfor zone.