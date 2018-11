Istražile smo što zvijezde kažu o ljubavnim situacijama idućeg tjedna za svaki horoskopski znak

Horoskop vrlo lako može pokazati kakav vas tjedan i dan očekuje, posebno kad se radi o nekim većim dijelovima života kao što su ljubav, zdravlje i poslovne situacije. Tako je jasno i da će horoskopski znak u kojem smo rođeni utjecati na naše karakteristike i ponašanje s drugim ljudima u različitim horoskopskim znakovima.

Izvukle smo što zvijezde predviđaju u vašoj ljubavnoj situaciji kroz idući tjedan. Neke čekaju nova poznanstva dok bi se neki mogli zapitati je li veza u kojoj se trenutno nalaze zaista dobra za njih.

Ovan

Onaj tip kojem šaljete poruke, a njemu je valjda previše teško da odgovori na jednu od njih, možda nije pravi za vas. Izgleda kako se previše trudite oko neke osobe kako bi zadovoljili sve njene potrebe. Iz tog razloga postajete baš suprotno od onoga što želite postići. Nemojte dopustiti da nekome dođete previše blizu dok niste sigurni da i ta osoba ima vaše najbolje interese na pameti.

Bik

Kad ste vi zadnji put birale gdje idete jesti? Ili film koji ćete gledati? Izgleda kako ste u svojoj vezi izgubile svoje ja, i vrijeme da ponovno vratite svoju moć. Ovo ne znači da trebate nametati svoju volju, ali vjerojatno bi bilo dobro da se u vašoj vezi nalazi malo više kompromisa.

Blizanci

Kad dođe do pitanja ljubavi i veza, poznate ste po tome da nikome ne otkrivate previše, ali i po tome da se često uspoređujete s drugima. Neovisno o tome jeste li u vezi ili slobodne, uspoređivanje s drugima, posebno kad se tiče veza i ljubavi, neće imati baš nikakav rezultat. Jedino možda negativan. Usredotočite se samo na sebe i osobu koja vam se sviđa, vidjet ćete da sve ide nekako lakše.

Rak

Ako imate partnera ili partnericu, izgleda da je vrijeme da malo porazgovarate o tome na koga je pala koja odgovornost. Puno radite za svoju vezu, generalno puno radite za sve odnose koje imate, a ne dobivate uvijek baš sve što zaslužujete. Ako ste slobodna, pogledajte malo oko sebe, netko je bacio oko na vas.

Lav

Kad se postavi pitanje ljubavi, vi uvijek imate odgovor. Sigurno imate već par brojeva koje možete nazvati kad vam je dosadno, što je super, samo pripazite da u svemu tome ne izgubite same sebe. Možda bi bilo vrijeme da malo razmislite o tome je li netko zaista vrijedan vaše pažnje ili nije. Ovo se odnosi i na one lavove koji jesu u vezi.

Djevica

Patiti za bivšim ili bivšom, znate i same, stvarno nema smisla, baš nimalo. Vrijeme je da se pomirite s tim da je to vrijeme iza vas, prošlo i da mu je tamo i mjesto. Sve što se događalo možda je bilo lijepo, ali vrijeme je da krenete dalje. Usput, malo obratite pozornost na ljude na poslu, možda bi moglo doći do nekog zanimljivog poznanstva.

Vaga

Priznajte da se pitate je li vrijeme da uđete u ozbiljnu vezu ili ne? Ako razmišljate o tome jeste li spremne za taj sljedeći korak u vašoj vezi, pokušajte sve ostalo staviti po strani i razmišljajte samo o tome što vi želite, a ne što bi se možda svidjelo vašim prijateljicama ili roditeljima. Ovo je vaš život i samo vi birate s kim ćete ga provoditi.

Škorpion

Niste previše sigurni u osobu s kojom se viđate, pa možda ne bi bilo loše da obavite jedan od onih napornih razgovora. Ponekad je dobro staviti sva razmišljanja na jedno mjesto jer to može raščistiti čitavu situaciju. Probajte pričati s fredicama o tome. Poznati ste kao vatreni znak. Uporni ste i snažni i nemojte dopustiti da vam druga osoba ističe nesigurnosti.

Strijelac

Mogli biste se naći u neugodnoj situaciji u kojoj ćete morati birati između onoga što stvarno želite i onoga što želi vaš partner ili partnerica. Možda imate dojam da se vaše mišljenje ne uvažava dovoljno, a ako je tako onda slobodno recite nekome da vam to i smeta. Smiješi vam se sreća u ljubavi, samo budite strpljivi.

Jarac

Jeste li razmišljale o tome koliko dugo ste već same? Ovo pitanje vam se, priznajte, često mota glavom, ali i znate da razlog vašeg soliranja nije druga strana nego vi koji ne želite dopustiti da vam se netko približi. Neovisno o tome je li vas netko povrijedio ili jednostavno ne želite ulaziti u neke veze, možda je baš to ono što vam je potrebno da se počnete osjećati zadovoljnije. Možda.

Vodenjak

Kad dođe do pitanja voljenja sebe u tome ste prvak. To ponekad može biti odlična stvar, ali ne i kada ste odlučili svoje slobodno vrijeme dijeliti s nekim. Ovog tjedna bi možda bilo dobro da se posvetite partneru ili partnerici, zaslužuju to. Uzmite neko vrijeme samo za vas dvoje pa ćete vidjeti koliko će se stvari u vašem odnosu malo po malo promijeniti.

Ribe

Nikome nije ugodno osjećati pritisak, posebice kad dolazi od strane osobe u koju ste zaljubljeni. Često ste povučeni i ne želite otkriti svoje prave osjećaje kako se ne bi sramotili, ali baš to trebate napraviti ovog tjedna kako bi imale zdrave i kvalitetne odnose. Ovo se čak i ne odnosi samo na ljubavnu situaciju, nego na generalno druženje s ljudima oko sebe. Ako vas netko zaista voli, voljet će svaku vašu stranu.