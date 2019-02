Koliko god da se neki trudili, sreća i ljubav kao da nisu na njihovoj strani i jednostavno im ne ide u ljubavi. To bi se moglo promijeniti

Dok su neki ljudi poznati po tome da se stalno zaljubljuju i imaju sreće u ljubavi, nekima to baš nikako ne ide. Ponekad utjecaj na to zaista imaju zvijezde i vaša sreća, ali nekim osobama bi trebalo malo manje sebičnosti jer će ih tek to dovesti u ljubavni zagrljaj.

Premda neki ljudi bježe od ljubavi ona ih uvijek susreće, neki je baš nikako ne mogu uhvatiti. Idućeg tjedna bi se stvari mogle okrenuti naopako i potpuno vas zbuniti, a čak i ugodno iznenaditi.

Ovan

Vaša tvrdoglavost ipak ne odvraća ostale od toga da vas vole. Često se događa da ste omiljena u društvu pa tako i privlačite poglede druge strane. Mnogi vas vide kao veselu, lijepu i zgodnu osobu, ali možda ne misle svi da imate mnogo toga za reći. Idućeg tjedna bi vam kratke avanture mogle doći glave i počet ćete razmišljati dovodi li vas to zaista do ljubavi.

Bik

Pripadnice ovog znaka imaju dvije krajnosti. Ili su potpuno izravne i kažu osobi ako joj se sviđa ili to jako dugo drže u sebi dok im čitava prilika propadne. Jedne bi mogle učiti od drugih. Jedan od razloga zašto ste možda solo je upravo taj što mislite da ćete se osramotiti ako priznate svoje osjećaje. Samo shvatite da nemate što za izgubiti.

Blizanci

Kako kod vas to inače biva, uživate u velikom društvu, ali kada trebate biti nasamo s nekom osobom kao da se smanjite na razinu malog mrava. Glasni ste, veseli i omiljeni, ali se jako bojite vlastitih osjećaja. Ako vas je nešto povrijedilo u prošlosti, ne znači da će se takvo nešto ponoviti. Samo morate biti oprezni, ali se i prepustiti svojim osjećajima.

Rak

Ako netko ima sreće u ljubavi, to su rakovi. Idućeg tjedna će se događati samo lijepe stvari vezane uz romantiku i uživanje. Zaslužili ste svu pažnju svijeta, a nju ćete i dobiti jer vas osoba do koje vam je stalo zaista cijeni. Ponekad se spustite i brinete da nećete uspjeti pronaći baš tu pravu osobu, ali iskrenost vam je uvijek bila jača strana i upravo ona će vam pomoći.

Lav

Jako se rijetko događa da su lavovi sami. Ili imaju nekoga na kratke staze ili su u dugoj vezi, ali solo, gotovo nikada. Iako volite biti s nekime, više volite svoju samostalnost i jako teško prihvaćate kritike. A njih bi idućeg tjedna moglo biti dosta. Sebičnost vas dovodi do neugodnih situacija za koje možda niste niti shvatili da ste stvorili. Počnite malo više misliti na druge.

Djevica

Koliko god da vam je to teško, prestanite sumnjati same u sebe. Vaša sumnja bi vas idućeg tjedna mogla skupo koštati jer se nećete usuditi priči toj osobi, već stoti put. Ništa se loše ne može dogoditi ako pokušate i sve propadne jer uvijek postoji još načina. Nije u redu da se žalite i pitate zašto ste solo, a samo sjedite doma i ništa ne poduzimate oko toga.

Vaga

Kada se vagama povrijedi ego, one su povrijeđene mnogo više nego što to mislite. Ako imate takve probleme, bilo bi vrijeme da to napokon ostavite iza sebe. Koliko god da je vremena prošlo, važno je da samo gledate prema naprijed. Stalno razmišljanje o prošlosti moglo bi vas izludjeti dok postoji netko kome ste dragi, ali to ne vidite. Malo bolje otvorite oči idućeg tjedna.

Škorpion

Kada ćete se više opustiti i dati drugima da vam se približe? Postaje dosadni već samima sebi jer ne želite prihvatiti da se zapravo bojite ljubavi. Ali pogodite što, svi se boje. Držite se kao jako hrabra i snažna osoba, ali idućeg tjedna bi mogli pokazati svoju pravu stranu i strah. Nemojte ga se sramiti, prihvatite ga.

Strijelac

Ne znate više kako pristupiti osobi do koje vam je stalo. U redu je tražiti savjet prijatelja, a čak i toj osobi priznati preko poruke. Bolje ikako nego da kasnije žalite što ste niste odvažili. Hrabrost vam je inače vrlina, ali idućeg tjedna će doći na kušnju jer ćete previše brinuti o tome kako izgledate.

Jarac

Sreća vas prati već neko vrijeme, a tako će se i nastaviti. Idućeg tjedna čeka vas zasluženi odmor s voljenom osobom i u divnom društvu. Stvarno ćete uživati, a sve to ste postigli vlastitim trudom i borbom. Svaka vaša želja polako se ispunjava, a jedino što vi trebate nastaviti raditi je vjerovati u ljubav.

Vodenjak

Koliko god se vama to činilo lakše, niste sretniji dok ste sami. Veliko društvo ne ispunjava sve vaše potrebe i znate to. Postoji netko kome se sviđate i tko bi idućeg tjedna mogao napraviti prvi, a možda čak i već peti korak. Prihvatite udvaranje i dopustite si da izađete iz svojih okvira.

Ribe

Do sada stvari možda nisu bile takve, ali u ljubavi vam se smiješi sreća. Idući tjedan za vas bi mogao biti prekretnica i mogle bi se dogoditi neke lijepe i velike stvari. Volite pokazivati ljubav svima koji su vam dragi, a oni to zaista cijene. Imate sreće da u životu imate dobre ljude, potrudite se zadržati ih.